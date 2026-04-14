Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de Paște, potrivit preotului

Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
Ce nu este indicat în Marțea Luminată, a treia zi de Paște Când este recomandat să speli rufe în Săptămâna Luminată

Marțea Luminată, a treia zi după Paște, este asociată cu echilibrul interior și cu restabilirea armoniei în relațiile dintre oameni. Tradiția îi îndeamnă pe credincioși să evite activitățile solicitante și eventualele tensiuni, orientându-se spre liniște și timp petrecut alături de familie. Preotul Marius Oblu a explicat pentru Digi24.ro care sunt practicile de evitat și când pot fi reluate treburile casnice fără a afecta spiritului sărbătorii.

Această perioadă liturgică începe imediat după Paște și se încheie în Duminica Tomii, pe 19 aprilie 2026. Fiecare zi are o însemnătate distinctă și este însoțită de rânduieli specifice.

Ce nu este indicat în Marțea Luminată, a treia zi de Paște

În tradiția ortodoxă, această zi este însoțită de reguli menite să păstreze caracterul religios al momentului și să îi îndrume pe credincioși către preocupări spirituale.

„În primul rând, sunt de evitat activitățile care implică efort fizic intens, fie că este vorba despre treburi gospodărești sau munci agricole. Sarcinile solicitante, precum spălatul rufelor, curățenia generală ori alte activități care presupun un consum ridicat de energie, ar trebui amânate, pentru ca ziua să rămână dedicată rugăciunii și liniștii.

Totodată, nu sunt recomandate nici activitățile zgomotoase sau formele de divertisment care pot distrage atenția de la semnificația acestei perioade sfinte. În același timp, ziua este asociată cu iertarea și împăcarea, iar conflictele sau manifestările de mânie sunt considerate nepotrivite. În schimb, sunt încurajate atitudinile de apropiere și bunăvoință.

În ceea ce privește alimentația, tradiția îndeamnă la echilibru. Deși mesele festive continuă, excesele sau neglijarea dimensiunii spirituale sunt considerate nepotrivite.”, a explicat preotul

Un alt aspect important este faptul că, în Săptămâna Luminată, nu se oficiază parastase sau slujbe de pomenire pentru cei trecuți în neființă. Întreaga perioadă este dedicată celebrării vieții și a Învierii, fiind caracterizată de o atmosferă de bucurie și speranță, în acord cu semnificația sărbătorii pascale.

Când este recomandat să speli rufe în Săptămâna Luminată

„În tradiția creștin-ortodoxă, Săptămâna Luminată este considerată o perioadă dedicată rugăciunii și celebrării Învierii. În acest interval, credincioșii sunt îndemnați să își păstreze atenția asupra dimensiunii spirituale a sărbătorii.

Spălatul rufelor nu este interzis în totalitate, însă se recomandă evitarea acestei activități în zilele de luni și marți, precum și în Vinerea Izvorului Tămăduirii, date marcate cu cruce roșie în calendarul creștin. În celelalte zile, precum miercurea, joia sau sâmbăta, treburile casnice pot fi reluate, păstrând însă o atmosferă liniștită și respectuoasă, specifică acestei perioade sacre.”, a mai precizat preotul

Originea termenului „Săptămâna Luminată”

„Expresia „Săptămâna Luminată” provine din tradiția creștin-ortodoxă și desemnează perioada imediat următoare Paștelui ( primele șapte zile), caracterizată prin bucuria generată de sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos. Denumirea surprinde atmosfera specifică acestor zile, marcată de optimism și deschidere sufletească.

Această semnificație se regăsește și în obiceiurile păstrate în unele regiuni, unde credincioșii aleg să poarte haine noi sau în culori deschise, asociate cu ideea de reînnoire. Astfel, termenul „Luminată” face trimitere atât la atmosfera sărbătorească, cât și la starea interioară pe care această perioadă o inspiră.”, a adăugat sursa Digi24.ro

