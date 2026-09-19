Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație

Aerisirea caloriferelor este una dintre operațiunile necesare înainte de sezonul rece, însă momentul potrivit nu este stabilit printr-o dată calendaristică valabilă pentru toate locuințele. În blocurile racordate la sistemul centralizat, procedura se face după reumplerea instalației și pregătirea coloanelor, de regulă înainte de pornirea încălzirii sau în timpul probelor de funcționare. În cazul unei centrale proprii, verificarea se realizează după umplerea ori completarea circuitului, înainte ca sistemul să fie utilizat constant.

Modul de intervenție depinde de instalația locuinței, iar proprietarii trebuie să țină cont atât de pregătirea circuitului, cât și de presiunea necesară funcționării acestuia.

Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii?

În cazul imobilelor racordate la un sistem centralizat, momentul relevant este cel în care instalația interioară a blocului este din nou umplută cu apă, iar coloanele sunt pregătite pentru probe și pentru furnizarea agentului termic. Această etapă poate avea loc înainte ca locatarii să primească efectiv căldură în apartamente, astfel că aerisirea nu trebuie legată exclusiv de prima zi în care caloriferele devin calde.

Pentru locuințele cu centrală termică individuală, procedura se face după umplerea ori completarea cu apă a circuitului și înainte de folosirea constantă a încălzirii. După eliminarea aerului trebuie verificată presiunea instalației, potrivit indicațiilor producătorului echipamentului.

De câte ori pe an este recomandat să aerisim caloriferele

„Aerisirea caloriferelor este recomandată cel puțin o dată pe an, după umplerea instalației de încălzire. În cazul blocurilor racordate la un sistem centralizat, această etapă are loc, de regulă, după ce instalația interioară a imobilului a fost reîncărcată cu apă și coloanele au fost pregătite pentru sezonul rece, înaintea pornirii încălzirii sau în perioada probelor de funcționare. Momentul umplerii instalației este anunțat, de regulă, de administrația imobilului, astfel încât locatarii să poată efectua operațiunea în condiții de siguranță și să evite eventualele incidente.

De asemenea, chiar dacă a fost făcută o aerisire inițială, în instalație pot persista mici particule de aer care, în timp, formează bule în calorifere. Din acest motiv, se recomandă realizarea unei aerisiri suplimentare în cursul sezonului rece, ideal la jumătatea iernii, pentru a menține eficiența termică a sistemului de încălzire.”, a explicat pentru Digi24.ro Mihai Udriște, instalator tehnician

Recomandarea privind repetarea procedurii în timpul iernii nu înseamnă că radiatorul trebuie desfăcut periodic în lipsa unor indicii de funcționare necorespunzătoare. O nouă intervenție devine relevantă atunci când apar zone reci, zgomote sau o încălzire neuniformă a caloriferelor. Dacă problema persistă după eliminarea aerului, cauza poate fi diferită și trebuie verificată de un specialist ori semnalată administrației blocului.

Cum se face corect aerisirea caloriferelor

„Primul pas este să închidem robinetul de tur, care este amplasat, de regulă, în partea superioară a caloriferului și prin care se realizează intrarea apei calde în instalație. În continuare, se deschide lent aerisitorul folosind o cheie sau o șurubelniță. Sub aerisitor se așază un vas sau un alt recipient pentru colectarea apei. Această măsură previne scurgerea accidentală a apei pe pardoseală.

(Aerisitorul este un mic ștuț amplasat, de regulă, în colțul superior al caloriferului și are rolul de a permite eliberarea aerului acumulat în interiorul instalației.)

În timpul aerisirii, robinetul de retur (situat în partea inferioară a caloriferului) trebuie să rămână deschis, astfel încât presiunea apei să împingă aerul acumulat către partea superioară și să fie evacuat prin aerisitor. Din acest moment, aerul reținut în calorifer începe să fie eliminat treptat prin orificiul de aerisire. La început se va auzi aerul evacuat din radiator. Aerisitorul se menține deschis până când aerul este eliminat, iar prin orificiu începe să curgă constant o cantitate mică de apă, fără întreruperi sau bule.

Este important ca deschiderea aerisitorului să se facă lent, pentru a evita pierderile bruște de apă și pentru a asigura un proces controlat de evacuare a aerului. În această etapă, instalația este supusă presiunii normale de funcționare.

Datorită robinetului de retur (inferior) care rămâne deschis, apa este împinsă în circuit, determinând evacuarea aerului prin partea superioară a caloriferului, respectiv prin aerisitor. Pe măsură ce aerul este complet eliminat, în aerisitor începe să se scurgă o cantitate mică de apă - acesta este semnul că procesul de aerisire s-a încheiat cu succes.

După închiderea aerisitorului, se redeschide robinetul de tur, cel care a fost închis la începutul procedurii. În acest mod, circuitul de apă este restabilit, iar caloriferul este complet aerisit și pregătit pentru funcționarea optimă a sistemului de încălzire.”, a mai precizat Mihai Udriște

Procedura poate varia în funcție de configurația instalației, de tipul robineților și de sistemul de încălzire. Înainte de începerea operațiunii trebuie verificat tipul instalației și modul în care este racordat caloriferul, deoarece poziția turului și a returului poate diferi.

Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație

Un radiator care rămâne rece în partea superioară, deși zona inferioară se încălzește, poate avea aer acumulat în interior. Un alt indiciu îl reprezintă zgomotele de curgere, bolboroseală sau șuierat apărute după pornirea instalației. Semnele trebuie evaluate însă în ansamblu, deoarece un calorifer rece poate indica, în anumite cazuri, și un robinet blocat, un debit insuficient, depuneri ori o problemă la coloana comună.

În special la ultimele etaje, aerul se poate acumula în punctele superioare ale instalației, iar remedierea poate necesita o intervenție coordonată la nivelul întregului imobil. Dacă mai multe apartamente de pe aceeași coloană întâmpină aceeași situație, problema trebuie adusă la cunoștința administratorului.

Ce trebuie verificat dacă locuința are centrală proprie

„În situația în care locuința este echipată cu o centrală termică proprie, procesul de aerisire a echipamentelor implică și alte verificări. Mai exact, odată cu aerisirea caloriferelor, este necesară și verificarea presiunii din instalație și echilibrarea întregului circuit termic, pentru a asigura o distribuție uniformă a agentului termic către toate caloriferele.

Atunci când sistemul de încălzire este deservit de o centrală termică individuală, eliminarea aerului sau a apei din calorifere poate determina scăderea presiunii din instalație. Într-o asemenea situație, este necesară refacerea presiunii optime direct din centrală, operațiune care trebuie efectuată de un specialist autorizat, pentru a preveni eventualele dezechilibre sau disfuncționalități ale sistemului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Ce se poate întâmpla dacă radiatoarele nu sunt aerisite corect

„Aerul acumulat în calorifere poate împiedica circulația uniformă a agentului termic. În această situație, radiatorul se poate încălzi numai parțial, în special în zona inferioară, în timp ce partea de sus rămâne rece. Pot apărea, de asemenea, zgomote de curgere, bolboroseală sau șuierat, iar transferul de căldură în încăpere este redus.

Riscuri pot apărea și atunci când aerisirea este realizată incorect. Aerisitorul trebuie deschis lent și nu trebuie desfăcut complet, deoarece instalația se află sub presiune, iar prin orificiu poate fi evacuată o cantitate mai mare de apă. Dacă aerisitorul sau unul dintre robinete este defect, manipularea componentelor poate provoca scurgeri pe lângă garnituri. Într-o asemenea situație, procedura trebuie oprită, iar piesa trebuie verificată și, dacă este necesar, înlocuită de un instalator calificat.

Se recomandă verificarea și, dacă este necesar, înlocuirea robinetului la un interval de aproximativ 3-5 ani, pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă a sistemului. (Înlocuirea se face și în funcție de starea și funcționarea acestora.) Și nu în ultimul rând, lipsa unei aerisiri periodice poate afecta semnificativ performanța sistemului de încălzire.”, conchide specialistul pentru Digi24.ro.

Editor : C.S.