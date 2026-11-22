Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă pe 27 noiembrie 2026, când se aprind luminițele de Crăciun și se deschide Târgul din Piața Constituției. Capitala va fi împodobită cu aproximativ 6 milioane de beculețe, care vor lumina principalele bulevarde până în ianuarie 2027, după sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul.

Data de 27 noiembrie marchează începutul sezonului festiv în Capitală chiar înaintea minivacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie.

Când se aprind luminițele de Crăciun în București 2026

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, iluminatul festiv din București va fi aprins pe 27 noiembrie 2026. Momentul va coincide cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă din Capitală. Organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, târgul va putea fi vizitat până pe 27 decembrie, iar accesul va fi gratuit.

Odată cu aprinderea milioanelor de luminițe care vor împodobi bulevardele orașului, Piața Constituției va deveni principalul punct de atracție al sezonului festiv. Vizitatorii vor găsi aici peste 130 de căsuțe cu produse tradiționale, decorațiuni și preparate specifice sărbătorilor, un brad de Crăciun de aproximativ 30 de metri, o roată panoramică de peste 35 de metri, un carusel și Căsuța lui Moș Crăciun. Programul va include, de asemenea, concerte, spectacole și activități dedicate copiilor și familiilor.

Șase milioane de luminițe vor decora principalele bulevarde ale Capitalei

Capitala va fi decorată în perioada sărbătorilor de iarnă cu aproximativ 6 milioane de luminițe, care vor transforma principalele bulevarde într-un decor festiv. Instalațiile luminoase sunt montate de Compania Municipală Iluminat Public București, iar lucrările au început încă din 26 octombrie. Pentru a reduce impactul asupra traficului, echipele intervin în principal pe timpul nopții.

Decorurile pregătite pentru acest sezon includ plase și șiruri luminoase, instalații în formă de țurțuri, precum și globuri decorative de mari dimensiuni, cu diametrul de 80 de centimetri.

Până când va rămâne aprins iluminatul festiv în București

Iluminatul festiv din București va putea fi admirat și după încheierea sărbătorilor de Crăciun și Revelion. Potrivit calendarului anunțat pentru sezonul de iarnă 2026-2027, instalațiile luminoase vor rămâne aprinse până în luna ianuarie 2027, după sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, celebrată în fiecare an pe 7 ianuarie. Astfel, decorațiunile vor însoți principalele momente ale perioadei sărbătorilor de iarnă, de la minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, până la Crăciun, Anul Nou și Bobotează.

Editor : M.C.