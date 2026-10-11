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Când se deschid târgurile de Crăciun în 2026. Calendarul evenimentelor din România și marile orașe europene

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Târguri de Crăciun 2026. Foto Getty Images
Târguri de Crăciun 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când se deschid târgurile de Crăciun în România Când se deschid târgurile de Crăciun în alte orașe din Europa în 2026

Târgurile de Crăciun din România și din alte orașe europene se deschid în noiembrie 2026, potrivit calendarelor oficiale. Primele inaugurări sunt programate la Viena, pe 6 noiembrie, urmate de Sibiu și Craiova, pe 13. În Capitală, evenimentul din Piața Constituției începe pe 27 noiembrie, iar la Timișoara, două zile mai târziu. Perioadele de desfășurare diferă de la o destinație la alta, unele târguri rămânând deschise până în ianuarie 2027.

Organizate în piețe și în apropierea unor clădiri emblematice, târgurile de Crăciun oferă un prilej de a descoperi orașele în perioada sărbătorilor de iarnă.

Când se deschid târgurile de Crăciun în România

Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie

La Sibiu, ediția din 2026 va avea loc în Piața Mare, între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Accesul este gratuit, iar programul de vizitare este în fiecare zi. Printre atracțiile prezentate de organizatori se numără roata panoramică, patinoarul și atelierele pentru copii.

Târgul de Crăciun din Craiova

Tot pe 13 noiembrie începe și târgul de Crăciun de la Craiova, care este programat să se încheie pe 3 ianuarie 2027. Perioada figurează în anunțul Primăriei privind înscrierea comercianților, artizanilor și operatorilor de agrement pentru ediția din acest an.

Tema anunțată pentru evenimentul de la Craiova este „Tărâmul elfilor”. Autoritatea locală precizează că târgul de Crăciun 2026 se va desfășura în zona centrală a municipiului.

Târgul de Crăciun din București, Piața Constituției

În Capitală, târgul din Piața Constituției va fi deschis în perioada 27 noiembrie-27 decembrie 2026, conform paginii publicate de ARCUB. Intrarea este liberă, iar programul anunțat include concerte, spectacole și activități pentru copii.

Căsuța lui Moș Crăciun, roata panoramică și caruselul se regăsesc printre atracțiile prezentate pentru această ediție. Vizitatorii vor avea la dispoziție și căsuțe cu produse realizate de meșteri și creatori locali, decorațiuni de sezon și o zonă gastronomică.

Timișoara deschide târgul pe 29 noiembrie

La Timișoara, festivitățile sunt programate între 29 noiembrie 2026 și 7 ianuarie 2027. Regulamentul publicat de Casa de Cultură a Municipiului menționează trei amplasamente din centrul orașului: Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central.

Când se deschid târgurile de Crăciun în alte orașe din Europa în 2026

Târgurile de Crăciun din Viena

La Viena, sezonul târgurilor de Crăciun începe pe 6 noiembrie 2026, odată cu deschiderea evenimentelor de la Palatul Schönbrunn și din Stephansplatz. Potrivit Austria.info, primul va rămâne deschis până pe 6 ianuarie 2027, iar cel din piața Catedralei Sfântul Ștefan se va încheia pe 26 decembrie 2026.

Târgul din Rathausplatz, amenajat în fața Primăriei, este programat între 13 noiembrie și 26 decembrie 2026. Tot pe 13 noiembrie se deschid târgurile din Spittelberg, campusul Universității din Viena, Karlsplatz și Am Hof, toate cu închidere pe 23 decembrie. Evenimentul din Schwarzenbergplatz începe în aceeași zi, dar continuă până pe 26 decembrie.

Strasbourg și Nürnberg deschid târgurile de Crăciun pe 27 noiembrie

La Strasbourg, târgul de Crăciun se deschide pe 27 noiembrie 2026, potrivit platformei oficiale „Strasbourg Capitale de Noël”. Anunțul dedicat ediției din acest an confirmă data inaugurării, fără să precizeze pentru moment întregul interval de desfășurare.

În aceeași zi începe și Christkindlesmarkt din Nürnberg. Târgul din orașul german va rămâne deschis până pe 24 decembrie 2026, conform calendarului publicat pe site-ul oficial al evenimentului.

Praga: târgurile din Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas se deschid pe 28 noiembrie

În capitala Cehiei, târgurile de Crăciun din Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas se vor desfășura între 28 noiembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, potrivit calendarului Prague City Tourism. Ambele vor putea fi vizitate și după sărbătorile de sfârșit de an.

Alte două amplasamente vor primi vizitatori mai devreme. Târgul din Piața Păcii, „náměstí Míru”, se deschide pe 20 noiembrie, iar cel din Piața Republicii, „náměstí Republiky”, pe 25 noiembrie 2026. Spre deosebire de evenimentele din Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas, acestea se încheie pe 24 decembrie.

Editor : C.S.

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