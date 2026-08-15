Care este diferența dintre Sfânta Maria Mare și cea Mică. Semnificația sărbătorilor din 15 august și 8 septembrie

Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică sunt două dintre cele mai cunoscute sărbători dedicate Maicii Domnului, însă semnificația lor este adesea confundată. Prima are loc pe 15 august și marchează Adormirea Maicii Domnului, în timp ce a doua este celebrată pe 8 septembrie, când biserica prăznuiește Nașterea Fecioarei. Dincolo de denumirile populare, cele două momente au înțelesuri liturgice distincte, sunt precedate de rânduieli diferite și ocupă locuri separate în calendarul creștin.

Ce reprezintă Sfânta Maria Mare, sărbătorită pe 15 august

Sfânta Maria Mare este denumirea populară a praznicului Adormirii Maicii Domnului, considerat cea mai importantă sărbătoare închinată Fecioarei Maria. În limbajul bisericesc, termenul „adormire” exprimă trecerea din viața pământească la cea veșnică și nu reduce această zi la ideea de doliu.

Relatarea nu apare în Sfânta Scriptură, iar învățătura despre acest moment este păstrată în tradiția bisericii și în textele liturgice. Potrivit acesteia, Maica Domnului a fost înștiințată de Arhanghelul Gavriil că se apropie mutarea Sa din această lume, iar Apostolii s-au adunat în chip minunat la Ierusalim pentru a-i fi alături.

Caracterul praznicului este unul al speranței, deoarece cântările bisericești vorbesc despre trecerea la viața veșnică. Tocmai de aceea, Adormirea Maicii Domnului nu trebuie interpretată exclusiv ca o comemorare tristă, ci ca o celebrare a biruinței vieții asupra morții.

Postul care precedă Adormirea Maicii Domnului

O deosebire importantă față de sărbătoarea din septembrie constă în pregătirea duhovnicească pentru ziua de 15 august. Adormirea Maicii Domnului este precedată de o perioadă de post, cunoscută popular drept Postul Sfintei Mării, care se încheie în ajunul praznicului.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să unească abținerea de la anumite alimente cu rugăciunea, împăcarea, faptele bune și grija față de cei aflați în dificultate. În seara de 14 august, în multe lăcașuri de cult este săvârșit Prohodul Maicii Domnului, în jurul epitafului sau al icoanei praznicului.

De asemenea, data de 15 august are și statut de sărbătoare legală în România. Ziua este nelucrătoare potrivit Codului muncii, cu excepțiile prevăzute pentru domeniile în care activitatea nu poate fi întreruptă. Tot atunci este marcată Ziua Marinei Române, Maica Domnului fiind considerată ocrotitoarea marinarilor.

Ce semnifică Sfânta Maria Mică, prăznuită pe 8 septembrie

Sfânta Maria Mică este numele sub care a intrat în tradiția populară Nașterea Maicii Domnului. Sărbătoarea din 8 septembrie amintește venirea pe lume a Fecioarei Maria și este primul mare praznic al anului bisericesc, care începe la 1 septembrie.

Potrivit tradiției creștine, Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, au ajuns la o vârstă înaintată fără să aibă copii. După rugăciuni îndelungate, li s-a vestit că vor deveni părinți, iar fiica lor va avea un rol esențial în istoria mântuirii.

Dacă praznicul din august amintește încheierea vieții pământești a Fecioarei Maria și mutarea Sa la cele veșnice, cel din septembrie marchează Nașterea Maicii Domnului. De aici provine distincția populară dintre „Mare” și „Mică”, fără ca denumirile să indice niveluri diferite de cinstire. Ambele sărbători au o importanță deosebită în calendarul creștin, însă evocă momente distincte.

Sfânta Maria Mică nu este precedată de un post dedicat

Nașterea Maicii Domnului nu are înainte o perioadă de post asemănătoare celei din prima jumătate a lunii august. Credincioșii respectă însă rânduiala obișnuită a zilei din săptămână și indicațiile calendarului bisericesc. O altă deosebire practică este cea legată de regimul juridic. Spre deosebire de 15 august, data de 8 septembrie nu figurează printre sărbătorile legale în care nu se lucrează.

Când se spune „La mulți ani”: Pe 15 august sau pe 8 septembrie

Urările pot fi adresate atât de Sfânta Maria Mare, cât și de cea Mică. În practica actuală, numeroase persoane care poartă numele Maria sau prenume derivate își serbează onomastica pe 15 august, iar altele aleg data de 8 septembrie. Unele familii transmit felicitări la ambele praznice, potrivit obiceiului păstrat de-a lungul timpului.

Ideea că pe 15 august nu s-ar putea spune „La mulți ani”, pentru că sărbătoarea amintește de Adormirea Maicii Domnului, pornește din asocierea cu un moment de doliu. Sensul liturgic este însă mai amplu: biserica vorbește despre mutarea la viața veșnică, iar praznicul are un caracter luminos. Prin urmare, felicitarea celor care își celebrează ziua numelui nu contrazice semnificația religioasă a datei.

Nu există o regulă generală care să oblige toate persoanele să aleagă aceeași zi. Atunci când nu este cunoscut obiceiul sărbătoritului, urarea poate fi transmisă pe 15 august, data cel mai des asociată în România cu onomastica, ori la ambele sărbători.

Așadar, Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică nu sunt două denumiri ale aceluiași praznic. Pe 15 august este cinstită Adormirea Maicii Domnului, după o perioadă de post, în timp ce 8 septembrie marchează Nașterea Fecioarei Maria și deschide seria marilor sărbători din noul an bisericesc. Cunoașterea acestor deosebiri contribuie la înțelegerea semnificației fiecărei date, precum și a obiceiului de a le transmite urări persoanelor care poartă numele Maria sau derivate ale acestuia.

Editor : C.S.