Ce înseamnă cifrele de pe ouă. Diferența dintre codurile 0, 1, 2 și 3 și ce să verifici înainte să le cumperi

Prima cifră din codul imprimat pe coaja ouălor arată în ce condiții au fost crescute găinile. Este un detaliu pe care cumpărătorii îl pot verifica direct la raft, mai ales când vor să distingă între ouăle de la păsări crescute la sol și cele de la găini care au acces în aer liber.

Pe cofraj, data durabilității minimale se stabilește la cel mult 28 de zile de la ouat. Dacă pe etichetă este indicată o perioadă de ouat, termenul se calculează de la prima zi a acelui interval.

Ce înseamnă cifrele de pe ouă

Codul 0: Ouăle din producția ecologică

Ouăle marcate cu 0 provin de la găini crescute în unități certificate pentru producția ecologică. Normele europene stabilesc condițiile de adăpostire, accesul la exterior și regulile de hrănire. Păsările primesc furaje ecologice, iar rația zilnică include furaje grosiere, de exemplu nutreț proaspăt sau uscat ori furaje însilozate.

Găinile ouătoare trebuie să aibă acces la spații în aer liber cel puțin o treime din viață. Excepție fac perioadele cu restricții temporare impuse prin legislația europeană. Spațiul exterior trebuie să fie acoperit în cea mai mare parte cu vegetație. Într-un compartiment al adăpostului pot fi cel mult 3.000 de găini ouătoare.

Codul 1: Găini cu acces în aer liber

Cifra 1 arată că păsările sunt crescute fără cuști și au acces în timpul zilei la un spațiu exterior acoperit în principal cu vegetație. Adăpostul trebuie să aibă deschideri prin care găinile pot ieși direct afară. Accesul poate fi limitat în orele dimineții, conform bunelor practici agricole.

Dacă autoritățile impun temporar ținerea păsărilor în interior, de exemplu din cauza gripei aviare, ouăle pot fi comercializate în continuare ca fiind de la găini „crescute în aer liber” pe durata restricției oficiale.

Accesul în aer liber este comun codurilor 0 și 1. Pentru codul 0 se aplică în plus normele producției ecologice, inclusiv cele privind hrana.

Codul 2: Găini crescute la sol, în hală

În sistemul marcat cu 2, găinile sunt ținute fără cuști și se pot deplasa în interiorul adăpostului. Hala trebuie să aibă cuibare, stinghii și zone cu așternut, unde păsările pot ciuguli și scurma. Densitatea maximă este de nouă găini ouătoare pe metru pătrat de suprafață utilizabilă.

Mențiunea „crescute la sol” descrie modul de adăpostire. Accesul la un spațiu exterior nu este o cerință pentru această categorie.

Codul 3: Păsări crescute în cuști îmbunătățite

Ouăle cu cifra 3 provin de la păsări crescute în cuști. Normele europene prevăd cel puțin 750 cm² de suprafață a cuștii pentru fiecare găină, dintre care minimum 600 cm² trebuie să fie utilizabili. (Directiva 1999/74/CE a Consiliului, capitolul III, articolul 6 punctul 1 litera a).

Același articol stabilește că o cușcă trebuie să aibă o suprafață totală de cel puțin 2.000 cm², să aibă cuibar, stinghii și așternut care să permită păsărilor să ciugulească și să scurme. Cuștile convenționale, neîmbunătățite, sunt interzise în Uniunea Europeană din 1 ianuarie 2012.

Cum citești restul codului de pe coajă

După cifra care arată metoda de creștere urmează codul statului membru în care se află unitatea de producție. Dacă marcajul începe cu „1RO”, oul provine de la găini cu acces în aer liber, dintr-o unitate din România. Caracterele următoare formează identificatorul unității, atribuit potrivit regulilor statului respectiv.

Pe cofraj figurează și codul centrului de ambalare, care identifică unitatea ce a ambalat ouăle. Marcajul de pe coajă permite identificarea unității de producție. Semnificația codului producătorului trebuie explicată pe exteriorul sau în interiorul ambalajului.

Ce înseamnă clasa A și mărimile S, M, L și XL

Litera A indică o categorie de calitate definită prin standardele europene de comercializare. Printre criterii se numără starea cojii, care trebuie să fie curată și intactă. Dacă ambalajul permite, poți verifica înainte să pui cofrajul în coș dacă vreun ou are coaja fisurată.

Mărimile arată greutatea fiecărui ou: S: sub 53 g; M: de la 53 g la sub 63 g; L: de la 63 g la sub 73 g; XL: minimum 73 g.

Dacă același cofraj conține calibre diferite, pe exteriorul ambalajului trebuie să apară greutatea netă minimă, în grame, și o mențiune care semnalează amestecul de mărimi.

Ce mai verifici pe ambalaj

Pe lângă data durabilității minimale, ambalajul ouălor din clasa A trebuie să conțină o indicație de păstrare la frigider după cumpărare. Data durabilității minimale se stabilește la cel mult 28 de zile de la ouat. Dacă pe etichetă este indicată o perioadă de ouat, termenul se calculează de la prima zi a intervalului. Mențiunea „extra” sau „extra proaspăt” poate fi folosită până în a noua zi de la ouat. În acest caz, data ouatului și intervalul de nouă zile trebuie indicate vizibil pe ambalaj.

Dacă la raft sunt două cofraje de clasa A, mărimea M, unul cu codul 1 și celălalt cu codul 2, diferența indicată de ștampilă privește accesul găinilor în aer liber. Data de pe fiecare ambalaj și starea cojilor se verifică separat.

Editor : C.S.