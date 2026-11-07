Live TV

Ce înseamnă cifrele de pe ouă. Diferența dintre codurile 0, 1, 2 și 3 și ce să verifici înainte să le cumperi

Data publicării:
Ce înseamnă cifrele menționate pe ouă. Foto Getty Images
Ce înseamnă cifrele menționate pe ouă. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce înseamnă cifrele de pe ouă Cum citești restul codului de pe coajă Ce înseamnă clasa A și mărimile S, M, L și XL

Prima cifră din codul imprimat pe coaja ouălor arată în ce condiții au fost crescute găinile. Este un detaliu pe care cumpărătorii îl pot verifica direct la raft, mai ales când vor să distingă între ouăle de la păsări crescute la sol și cele de la găini care au acces în aer liber.

Pe cofraj, data durabilității minimale se stabilește la cel mult 28 de zile de la ouat. Dacă pe etichetă este indicată o perioadă de ouat, termenul se calculează de la prima zi a acelui interval.

Ce înseamnă cifrele de pe ouă

Codul 0: Ouăle din producția ecologică

Ouăle marcate cu 0 provin de la găini crescute în unități certificate pentru producția ecologică. Normele europene stabilesc condițiile de adăpostire, accesul la exterior și regulile de hrănire. Păsările primesc furaje ecologice, iar rația zilnică include furaje grosiere, de exemplu nutreț proaspăt sau uscat ori furaje însilozate.

Găinile ouătoare trebuie să aibă acces la spații în aer liber cel puțin o treime din viață. Excepție fac perioadele cu restricții temporare impuse prin legislația europeană. Spațiul exterior trebuie să fie acoperit în cea mai mare parte cu vegetație. Într-un compartiment al adăpostului pot fi cel mult 3.000 de găini ouătoare.

Codul 1: Găini cu acces în aer liber

Cifra 1 arată că păsările sunt crescute fără cuști și au acces în timpul zilei la un spațiu exterior acoperit în principal cu vegetație. Adăpostul trebuie să aibă deschideri prin care găinile pot ieși direct afară. Accesul poate fi limitat în orele dimineții, conform bunelor practici agricole.

Dacă autoritățile impun temporar ținerea păsărilor în interior, de exemplu din cauza gripei aviare, ouăle pot fi comercializate în continuare ca fiind de la găini „crescute în aer liber” pe durata restricției oficiale.

  • Accesul în aer liber este comun codurilor 0 și 1. Pentru codul 0 se aplică în plus normele producției ecologice, inclusiv cele privind hrana.

Codul 2: Găini crescute la sol, în hală

În sistemul marcat cu 2, găinile sunt ținute fără cuști și se pot deplasa în interiorul adăpostului. Hala trebuie să aibă cuibare, stinghii și zone cu așternut, unde păsările pot ciuguli și scurma. Densitatea maximă este de nouă găini ouătoare pe metru pătrat de suprafață utilizabilă.

  • Mențiunea „crescute la sol” descrie modul de adăpostire. Accesul la un spațiu exterior nu este o cerință pentru această categorie.

Codul 3: Păsări crescute în cuști îmbunătățite

Ouăle cu cifra 3 provin de la păsări crescute în cuști. Normele europene prevăd cel puțin 750 cm² de suprafață a cuștii pentru fiecare găină, dintre care minimum 600 cm² trebuie să fie utilizabili. (Directiva 1999/74/CE a Consiliului, capitolul III, articolul 6 punctul 1 litera a).

Același articol stabilește că o cușcă trebuie să aibă o suprafață totală de cel puțin 2.000 cm², să aibă cuibar, stinghii și așternut care să permită păsărilor să ciugulească și să scurme. Cuștile convenționale, neîmbunătățite, sunt interzise în Uniunea Europeană din 1 ianuarie 2012.

Cum citești restul codului de pe coajă

După cifra care arată metoda de creștere urmează codul statului membru în care se află unitatea de producție. Dacă marcajul începe cu „1RO”, oul provine de la găini cu acces în aer liber, dintr-o unitate din România. Caracterele următoare formează identificatorul unității, atribuit potrivit regulilor statului respectiv.

Pe cofraj figurează și codul centrului de ambalare, care identifică unitatea ce a ambalat ouăle. Marcajul de pe coajă permite identificarea unității de producție. Semnificația codului producătorului trebuie explicată pe exteriorul sau în interiorul ambalajului.

Ce înseamnă clasa A și mărimile S, M, L și XL

Litera A indică o categorie de calitate definită prin standardele europene de comercializare. Printre criterii se numără starea cojii, care trebuie să fie curată și intactă. Dacă ambalajul permite, poți verifica înainte să pui cofrajul în coș dacă vreun ou are coaja fisurată.

Mărimile arată greutatea fiecărui ou: S: sub 53 g; M: de la 53 g la sub 63 g; L: de la 63 g la sub 73 g; XL: minimum 73 g.

Dacă același cofraj conține calibre diferite, pe exteriorul ambalajului trebuie să apară greutatea netă minimă, în grame, și o mențiune care semnalează amestecul de mărimi.

Ce mai verifici pe ambalaj

Pe lângă data durabilității minimale, ambalajul ouălor din clasa A trebuie să conțină o indicație de păstrare la frigider după cumpărare. Data durabilității minimale se stabilește la cel mult 28 de zile de la ouat. Dacă pe etichetă este indicată o perioadă de ouat, termenul se calculează de la prima zi a intervalului. Mențiunea „extra” sau „extra proaspăt” poate fi folosită până în a noua zi de la ouat. În acest caz, data ouatului și intervalul de nouă zile trebuie indicate vizibil pe ambalaj.

Dacă la raft sunt două cofraje de clasa A, mărimea M, unul cu codul 1 și celălalt cu codul 2, diferența indicată de ștampilă privește accesul găinilor în aer liber. Data de pe fiecare ambalaj și starea cojilor se verifică separat.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
Elon Musk
3
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
giurgiu
4
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
5
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Digi Sport
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trump si putin isi strang mana razand
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Premierul şi ministrul Energiei merg în vizită la Centrala Nucleară...
ciprian ciucu inquam sabin cirstoveanu
Ciprian Ciucu: „AUR este un partid de extremişti neofascişti...
militari americani profimedia-0741563934
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu...
Ultimele știri
Valuri de rachete balistice rusești au lovit Kievul: Podul de Nord a fost avariat, iar 5 persoane au fost rănite, printre care un copil
Obiceiuri de Sfinții Mihail și Gavriil 2026: Poți spăla rufe pe 8 noiembrie? Ce nu se face într-o zi cu cruce roșie, potrivit tradiției
De ce par ochii obosiți chiar și după opt ore de somn. Cu ce afecțiuni se poate asocia acest aspect și ce măsuri ajută
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția lui Matt Damon a suferit un anevrism cerebral. La doar o săptămână de la operație, l-a susținut la...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Ei sunt fotbaliștii din SuperLiga pe care îi caută Gigi Becali la FCSB!
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Cine este singurul antrenor român care i-a bătut pe portughezii din SuperLiga
Adevărul
Ucraina a lansat primul atac mecanizat cu roboți din istorie. 28 de drone terestre au fost trimise împotriva...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Două capre au devenit atracția unui cartier din Tokyo după ce au fost aduse să „tundă iarba”
Newsweek
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
Digi FM
Satul care a ajuns o ruină! Doar trei familii mai locuiesc aici, iar una dintre cele două biserici a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Invazie de furnici care pot lăsa locuințele fără curent. Milioane de insecte au pus stăpânire pe sudul...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...