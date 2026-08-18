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Ce înseamnă punctul verde sau portocaliu de pe ecranul telefonului. Funcția pe care puțini utilizatori o cunosc

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Punct verde și portocaliu telefon mobil. Foto Gett Images
Punct verde și portocaliu telefon mobil. Foto Gett Images
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Din articol
Ce înseamnă punctul portocaliu de pe ecran Ce arată punctul verde de pe ecranul telefonului De ce apare punctul atunci când telefonul este folosit normal Punctul colorat înseamnă că dispozitivul este ascultat? Cum afli ce aplicație folosește camera sau microfonul Cum poate fi retras accesul la cameră sau microfon

Un punct verde sau portocaliu poate apărea în partea superioară a ecranului atunci când o aplicație accesează camera ori microfonul telefonului. Indicatorul reprezintă o funcție de confidențialitate integrată în sistemul de operare și îl avertizează pe utilizator că una dintre aceste componente este activă. De cele mai multe ori, semnalul este afișat în timpul unui apel, al unei înregistrări sau al realizării unei fotografii, însă prezența sa fără o explicație evidentă impune verificarea programului care a solicitat accesul.

Înțelegerea acestor semnale le permite utilizatorilor să păstreze un control mai bun asupra datelor personale și să identifice din timp comportamentele neobișnuite ale programelor instalate.

Ce înseamnă punctul portocaliu de pe ecran

Pe dispozitivele cu sistem de operare iOS, punctul portocaliu arată că microfonul este folosit de o aplicație, fără ca aceasta să utilizeze simultan camera. Indicatorul poate apărea în timpul unui apel telefonic, al înregistrării unui mesaj vocal, al folosirii funcției de dictare sau al unei conversații desfășurate printr-un serviciu de comunicare.

  • Semnalul a fost introdus odată cu versiunea iOS 14 și este afișat în zona superioară a ecranului. Scopul său este de a face vizibil accesul la microfon, inclusiv atunci când utilizatorul nu se află în meniul aplicației care îl solicită.

În cazul în care opțiunea de accesibilitate „Diferențiere fără culoare” este activată, punctul portocaliu poate fi înlocuit cu un pătrat de aceeași nuanță. Schimbarea formei ajută persoanele care disting mai greu culorile să recunoască tipul de activitate indicat.

Sistemul Android nu utilizează, în forma sa standard, aceeași diferențiere printr-un punct portocaliu. Pe versiunile recente, accesarea camerei sau a microfonului este semnalată, de regulă, printr-un indicator verde. Aspectul și poziția acestuia pot varia în funcție de model, de interfața instalată de producător și de versiunea software.

Ce arată punctul verde de pe ecranul telefonului

Semnificația punctului verde diferă ușor în funcție de sistemul de operare. Pe telefoanele cu iOS, acesta apare atunci când o aplicație folosește camera sau utilizează simultan camera și microfonul. Deschiderea aplicației foto, participarea la un apel video, scanarea unui cod QR ori realizarea unei înregistrări video sunt situații obișnuite în care poate fi observat.

Dacă numai microfonul este activ, fără acces la cameră, sistemul afișează punctul portocaliu. Prin urmare, indicatorul verde nu arată că este folosită exclusiv camera, ci poate semnala și activarea concomitentă a celor două componente.

Pe dispozitivele cu Android, punctul verde informează utilizatorul că o aplicație utilizează camera, microfonul sau ambele funcții. Mecanismul este disponibil în versiunile recente ale sistemului, iar informația poate fi consultată prin atingerea indicatorului ori prin deschiderea panoului de setări rapide.

De ce apare punctul atunci când telefonul este folosit normal

În cele mai multe cazuri, afișarea semnalului are o explicație legitimă. Punctul verde apare când este deschisă camera, se realizează o înregistrare video sau are loc un apel cu imagine. Cel portocaliu poate fi observat în timpul unei convorbiri obișnuite, deoarece telefonul are nevoie de microfon pentru a transmite vocea. Indicatorul poate fi declanșat și de funcții care nu par legate în mod direct de cameră sau de înregistrare. Dictarea unui mesaj, căutarea vocală, identificarea unei melodii, folosirea unui asistent digital ori trimiterea unei note audio presupun activarea microfonului.

Unele aplicații de socializare pornesc camera în momentul în care utilizatorul deschide secțiunea destinată fotografiilor sau materialelor video. De asemenea, programele bancare, serviciile de plată și platformele comerciale pot solicita acces pentru scanarea unui cod, verificarea identității sau fotografierea unui document.
În toate aceste situații, punctul ar trebui să dispară după ce funcția este închisă și componenta nu mai este utilizată.

Punctul colorat înseamnă că dispozitivul este ascultat?

Apariția indicatorului verde sau portocaliu nu înseamnă automat că telefonul este ascultat ori că securitatea acestuia a fost compromisă. Semnalul arată doar că o aplicație folosește în acel moment camera, microfonul sau ambele componente.

În timpul unui apel, al unei înregistrări audio, al dictării unui mesaj ori al realizării unei fotografii, afișarea punctului este normală. Verificările devin necesare dacă acesta apare fără o acțiune care să justifice accesul, rămâne vizibil după închiderea aplicației sau este activat în mod repetat de un program care nu ar trebui să utilizeze camera ori microfonul.

Într-o asemenea situație, utilizatorul poate identifica aplicația responsabilă din centrul de control sau din panoul de confidențialitate, în funcție de sistemul de operare. Permisiunea poate fi retrasă dacă accesul nu este necesar pentru funcționarea serviciului respectiv. Indicatorul reprezintă, așadar, un avertisment privind utilizarea unei componente, nu dovada unei interceptări.

Cum afli ce aplicație folosește camera sau microfonul

Pe dispozitivele cu iOS, centrul de control poate afișa numele aplicației care folosește sau a utilizat recent camera ori microfonul. Acesta poate fi deschis prin glisarea de la marginea superioară a ecranului, direcția exactă fiind diferită în funcție de model. În partea de sus este prezentată informația referitoare la accesul recent. Dacă utilizatorul tocmai a închis o aplicație, sistemul poate păstra pentru scurt timp notificarea, chiar dacă punctul colorat nu mai este vizibil.

Pe telefoanele cu Android, glisarea în jos din partea superioară și atingerea indicatorului verde permit, pe versiunile compatibile, identificarea programului care folosește camera sau microfonul. Din aceeași zonă poate fi deschis panoul de gestionare a permisiunilor.

  • Meniurile și denumirile opțiunilor pot varia, deoarece producătorii adaptează interfața sistemului. În general, informațiile se găsesc în secțiunile „Confidențialitate”, „Securitate și confidențialitate”, „Manager de permisiuni” sau „Panou de confidențialitate”.

Ce informații oferă panoul de confidențialitate

Dispozitivele care rulează versiuni recente de Android includ un panou în care poate fi consultat istoricul accesului la date și la componentele telefonului. Potrivit documentației oficiale, acesta arată ce aplicații au folosit o anumită permisiune și momentul în care a avut loc activitatea. Pe Android 12, istoricul disponibil în această secțiune poate acoperi ultimele 24 de ore, iar începând cu Android 13 intervalul poate ajunge la șapte zile. Informațiile permit identificarea unei aplicații care a accesat camera sau microfonul într-un moment în care telefonul nu era folosit în acest scop.

Panoul nu trebuie confundat cu lista generală a permisiunilor. Aceasta din urmă arată ce aplicații au dreptul să utilizeze o componentă, în timp ce istoricul indică dacă și când accesul a avut loc efectiv. Pe dispozitivele cu iOS, utilizatorul poate verifica aplicația care folosește sau a utilizat recent camera ori microfonul prin centrul de control. Permisiunile individuale pot fi consultate separat în meniul de confidențialitate și securitate.

Cum poate fi retras accesul la cameră sau microfon

Dacă o aplicație nu are nevoie de cameră sau microfon pentru funcționarea sa principală, permisiunea poate fi revocată. Pe dispozitivele cu iOS, opțiunile se găsesc în meniul „Configurări”, în secțiunea „Intimitate și securitate”. Alegerea categoriei „Cameră” sau „Microfon” afișează programele care au solicitat acces, iar dreptul poate fi dezactivat individual.

În cazul telefoanelor cu Android, utilizatorul trebuie să deschidă zona de confidențialitate ori managerul de permisiuni, după care să selecteze componenta dorită. În funcție de versiune, accesul poate fi permis permanent, numai în timpul folosirii aplicației, solicitat de fiecare dată sau refuzat complet.

Unele dispozitive cu Android oferă și comenzi generale pentru blocarea temporară a camerei și a microfonului. Acestea pot fi disponibile în panoul de setări rapide. Atunci când sunt dezactivate la nivelul întregului sistem, aplicațiile nu le mai pot utiliza până la reactivarea opțiunilor.

Retragerea permisiunii poate afecta anumite funcții. Un serviciu de apeluri video nu va putea transmite imaginea fără acces la cameră, iar o aplicație de comunicare nu va înregistra mesaje vocale dacă microfonul este blocat. Drepturile trebuie acordate numai programelor cunoscute și exclusiv în măsura necesară.

Ce trebuie făcut dacă punctul rămâne aprins

Dacă indicatorul nu dispare după închiderea funcției care l-a declanșat, primul pas este identificarea aplicației active prin centrul de control sau panoul de confidențialitate. Programul poate fi închis complet, iar telefonul poate fi repornit pentru a opri un proces blocat. Actualizarea sistemului de operare și a aplicațiilor este, de asemenea, importantă. O eroare software poate menține microfonul sau camera active mai mult decât este necesar, iar versiunile ulterioare pot conține remedieri.

Aplicațiile necunoscute, instalate din surse nesigure sau care solicită permisiuni fără legătură cu funcția lor ar trebui eliminate. Este recomandată și verificarea listei programelor instalate recent, mai ales dacă punctul a început să apară după adăugarea unuia dintre ele. Dacă semnalul persistă după repornire, actualizare și revocarea accesului, utilizatorul poate apela la asistența tehnică autorizată.

Punctul colorat nu trebuie confundat cu o defecțiune a ecranului

Indicatorul de confidențialitate apare de regulă în partea superioară a displayului, lângă pictogramele de stare, și dispare atunci când accesul la cameră sau microfon se încheie. Poziția sa poate varia ușor în funcție de model și de forma decupajului destinat camerei frontale. Un pixel defect rămâne, în schimb, în același loc indiferent de aplicația deschisă și nu este asociat cu activarea vreunei funcții. De asemenea, punctul fizic al camerei frontale sau al unui senzor nu reprezintă un avertisment software.

Verificarea poate fi făcută prin deschiderea și închiderea intenționată a camerei. Dacă semnalul apare în timpul folosirii acesteia și dispare ulterior, este vorba despre mecanismul normal de protecție. Dacă punctul rămâne vizibil inclusiv la pornirea aparatului și nu poate fi asociat cu o aplicație, poate exista o problemă a ecranului care necesită evaluare tehnică.

Punctele verde și portocaliu au, așadar, rolul de a face transparent accesul la două dintre cele mai sensibile componente ale telefonului. Apariția lor în timpul unui apel, al unei fotografii sau al unei înregistrări este normală. Atunci când semnalul nu corespunde unei acțiuni cunoscute, verificarea imediată a aplicației și a permisiunilor poate preveni folosirea nejustificată a camerei sau a microfonului.

Editor : C.S.

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