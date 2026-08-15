Live TV

Ce nu ai voie să faci de Sfânta Maria Mare 2026. Activitățile pe care trebuie să le amâni pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului

Data publicării:
Sfânta Maria Mare 2026. Foto Getty Images
Sfânta Maria Mare 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce nu este bine să faci pe 15 august, de Sfânta Maria Mare Ce este bine să faci de Sfânta Maria Mare

Adormirea Maicii Domnului, prăznuită în 2026 sâmbătă, 15 august, este una dintre cele mai importante sărbători creștine, dedicată rugăciunii, reculegerii și odihnei. Cu acest prilej, credincioșii sunt îndemnați să evite muncile grele și activitățile care pot fi amânate, pentru a participa la slujbă, a-i pomeni pe cei adormiți și a veni în sprijinul persoanelor nevoiașe.

Sfânta Maria Mare are o însemnătate deosebită în calendarul creștin, deoarece amintește de momentul trecerii Fecioarei Maria din viața pământească și al mutării sale la viața cerească. Praznicul exprimă speranța în viața veșnică și cinstirea acordată Născătoarei de Dumnezeu.

Ce nu este bine să faci pe 15 august, de Sfânta Maria Mare

În ziua Adormirii Maicii Domnului nu sunt indicate activitățile solicitante, proiectele gospodărești de amploare sau lucrările care presupun un efort fizic deosebit. Curățenia generală, reparațiile în gospodărie, munca în grădină ori alte treburi care nu reprezintă o urgență ar trebui programate după sărbătoare.

Îndemnul la odihnă nu trebuie înțeles doar ca o interdicție referitoare la efort, ci ca o invitație de a acorda prioritate vieții spirituale. În locul preocupărilor obișnuite, credincioșii sunt încurajați să participe la Sfânta Liturghie, să se roage și să îi pomenească pe cei care au trecut la cele veșnice.

„E bine să sărbătorim și să cinstim Sfântul, să învățăm fiecare dintre noi din modelul Lui de viețuire. În general, la marile praznice bisericești nu este indicat să ne implicăm într-o activitate sau proiect care impune efort fizic, o muncă fizică îngreunată. Este o zi în care avem nevoie de liniște, reculegere și de odihnă. Este bine să mergem la biserică, să aprindem o lumânare și să dăm de pomană alimente oamenilor nevoiași, în amintirea celor care nu mai sunt printre noi.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București

Se spală rufe de Adormirea Maicii Domnului?

Una dintre întrebările care revin în apropierea sărbătorii din 15 august este dacă se pot spăla rufe de Sfânta Maria Mare. Potrivit tradiției populare, în această zi nu se spală, nu se calcă și nu se coase. De asemenea, sunt lăsate deoparte lucrările agricole, tăierea lemnelor și reparațiile care presupun zgomot ori efort susținut.

Aceste recomandări nu alcătuiesc însă o listă de interdicții stabilite în mod expres de biserică, ci provin din obiceiuri transmise de la o generație la alta. Îndemnul religios este ca treburile care pot fi amânate să nu ocupe timpul rezervat rugăciunii și cinstirii praznicului.

Ce este bine să faci de Sfânta Maria Mare

În ziua de 15 august, credincioșii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie și să aprindă lumânări pentru sănătatea celor dragi sau în memoria celor adormiți. La biserică pot fi duse alimente pentru a fi binecuvântate, după care acestea sunt oferite persoanelor nevoiașe.

Grija față de cei singuri, sprijinirea familiilor aflate în dificultate și împăcarea cu oamenii apropiați se numără printre gesturile care reflectă semnificația praznicului. Adormirea Maicii Domnului devine astfel un prilej de întoarcere către valorile spirituale, de solidaritate și de întărire a legăturilor dintre oameni.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
george
2
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
bile loto
3
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
dezertor
4
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost...
procuror accident brasov
5
Șoferul care a ucis doi turiști pe trotuar în Brașov a fost declarat apt să conducă, la...
David Popovici nu s-a ferit, după ce a devenit unic în istorie: ”Un cuvânt dur, dar trebuie să-i detești din tot sufletul”
Digi Sport
David Popovici nu s-a ferit, după ce a devenit unic în istorie: ”Un cuvânt dur, dar trebuie să-i detești din tot sufletul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria. Foto Getty Images
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Nume sărbătorite de Sfânta Maria Mare. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Maria Mare 2026: Prenumele mai puțin cunoscute celebrate pe 15 august
„La mulți ani” pe 15 august. Foto Getty Images
Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului pentru urările de ziua onomastică
Prohodul Maicii Domnului. Foto Getty Images
Ce semnifică Prohodul Maicii Domnului: Rugăciunea care se rostește pe 14 august, în ajunul Sfintei Maria
Traditii de Adormirea Maicii Domnului 2026. Foto Getty Images
Adormirea Maicii Domnului 2026: Ce alimente se sfințesc la biserică și se împart pe 15 august. Obiceiuri de Sfânta Maria Mare
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin la parada militară de la Moscova
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep...
canicula val caldura termometru
Europa fierbe, iar efectele sunt devastatoare. Climatologul Roxana...
drona
Miruță: Radarele MApN au detectat în proximitatea spațiului aerian...
Peter Magyar
Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul...
Ultimele știri
Cum au reluat Donald Trump și Elon Musk o relație care părea iremediabil distrusă după aproape un an de eforturi în culise
Mărturiile unui opozant al lui Putin după ce a fugit din Rusia: „Am încercat, până în ultimul moment, să nu depășesc nicio limită”
Cum încearcă Putin să evite o nouă mobilizare, deși Rusia are nevoie de tot mai mulți soldați pe frontul din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura...
Fanatik.ro
Cine e marea favorită în Rapid – Dinamo, primul derby bucureștean. Daniel Pancu și Nuno Campos, plusuri și...
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
„Aici e România!” David Popovici, mesajul viral de la miezul nopții după ce a scris istorie la Paris
Adevărul
Lavrov amenință Occidentul: „Vom distruge tot ceea ce alimentează mașina de război a Kievului”
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Statele Unite, în șoc”: Americanii acuză că Donald Trump e în spatele celei mai mari afaceri din istorie
Pro FM
Robbie Williams, diagnostic surprinzător la 52 de ani: "Explică atât de multe". Artistul a vorbit și despre...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Coșmar într-un avion Ryanair. Pasagerii ar fi leșinat și vomitat din cauza căldurii sufocante
Newsweek
Suma uriașă reținută drept CASS pensionarilor cu pensia între 4.000 și 5.000 lei. Cum ar putea recupera banii?
Digi FM
Bunica de 70 de ani cu trup de fier. Mănâncă peste cinci kilograme de carne pe săptămână și merge la sală cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
De ce acest teckel nu se atinge de mâncare imediat. Refuză să mănânce până când stăpâna lui face un gest...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...