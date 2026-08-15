Ce nu ai voie să faci de Sfânta Maria Mare 2026. Activitățile pe care trebuie să le amâni pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului, prăznuită în 2026 sâmbătă, 15 august, este una dintre cele mai importante sărbători creștine, dedicată rugăciunii, reculegerii și odihnei. Cu acest prilej, credincioșii sunt îndemnați să evite muncile grele și activitățile care pot fi amânate, pentru a participa la slujbă, a-i pomeni pe cei adormiți și a veni în sprijinul persoanelor nevoiașe.

Sfânta Maria Mare are o însemnătate deosebită în calendarul creștin, deoarece amintește de momentul trecerii Fecioarei Maria din viața pământească și al mutării sale la viața cerească. Praznicul exprimă speranța în viața veșnică și cinstirea acordată Născătoarei de Dumnezeu.

Ce nu este bine să faci pe 15 august, de Sfânta Maria Mare

În ziua Adormirii Maicii Domnului nu sunt indicate activitățile solicitante, proiectele gospodărești de amploare sau lucrările care presupun un efort fizic deosebit. Curățenia generală, reparațiile în gospodărie, munca în grădină ori alte treburi care nu reprezintă o urgență ar trebui programate după sărbătoare.

Îndemnul la odihnă nu trebuie înțeles doar ca o interdicție referitoare la efort, ci ca o invitație de a acorda prioritate vieții spirituale. În locul preocupărilor obișnuite, credincioșii sunt încurajați să participe la Sfânta Liturghie, să se roage și să îi pomenească pe cei care au trecut la cele veșnice.

„E bine să sărbătorim și să cinstim Sfântul, să învățăm fiecare dintre noi din modelul Lui de viețuire. În general, la marile praznice bisericești nu este indicat să ne implicăm într-o activitate sau proiect care impune efort fizic, o muncă fizică îngreunată. Este o zi în care avem nevoie de liniște, reculegere și de odihnă. Este bine să mergem la biserică, să aprindem o lumânare și să dăm de pomană alimente oamenilor nevoiași, în amintirea celor care nu mai sunt printre noi.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București

Se spală rufe de Adormirea Maicii Domnului?

Una dintre întrebările care revin în apropierea sărbătorii din 15 august este dacă se pot spăla rufe de Sfânta Maria Mare. Potrivit tradiției populare, în această zi nu se spală, nu se calcă și nu se coase. De asemenea, sunt lăsate deoparte lucrările agricole, tăierea lemnelor și reparațiile care presupun zgomot ori efort susținut.

Aceste recomandări nu alcătuiesc însă o listă de interdicții stabilite în mod expres de biserică, ci provin din obiceiuri transmise de la o generație la alta. Îndemnul religios este ca treburile care pot fi amânate să nu ocupe timpul rezervat rugăciunii și cinstirii praznicului.

Ce este bine să faci de Sfânta Maria Mare

În ziua de 15 august, credincioșii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie și să aprindă lumânări pentru sănătatea celor dragi sau în memoria celor adormiți. La biserică pot fi duse alimente pentru a fi binecuvântate, după care acestea sunt oferite persoanelor nevoiașe.

Grija față de cei singuri, sprijinirea familiilor aflate în dificultate și împăcarea cu oamenii apropiați se numără printre gesturile care reflectă semnificația praznicului. Adormirea Maicii Domnului devine astfel un prilej de întoarcere către valorile spirituale, de solidaritate și de întărire a legăturilor dintre oameni.

Editor : C.S.