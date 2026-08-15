Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Maria Mare 2026: Prenumele mai puțin cunoscute celebrate pe 15 august

Adormirea Maicii Domnului, prăznuită în fiecare an la 15 august, este una dintre cele mai importante sărbători creștine și ziua în care numeroși români își celebrează onomastica. Cu acest prilej, primesc urări persoanele care poartă numele Maria, precum și cele care au prenume derivate sau asociate acestuia prin tradiție.

Care sunt prenumele celebrate de Sfânta Maria Mare, dacă Marius se numără printre sărbătoriți și de ce urările de „La mulți ani” pot fi transmise și pe 15 august.

Ce semnificație are numele Maria

Numele Maria provine din vechiul „Miriam” sau „Miryam”, întâlnit în limba ebraică, însă originea sa ar putea fi și egipteană. Etimologia nu este stabilită cu certitudine, printre sensurile atribuite de-a lungul timpului numărându-se „cea iubită”, „doamnă” și „copil dorit”.

„Maica Domnului este ocrotitoarea femeilor și le ascultă rugăciunile tuturor, așadar, îi îndemnăm pe cei care nu au copii, dar își doresc, să nu renunțe niciodată la visul lor. Dumnezeu, cu harul său, rânduiește ca rugăciunile să fie ascultate. Oamenii trebuie să aibă credință, viață curată și minte sănătoasă.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

Cine își sărbătorește onomastica de Sfânta Maria Mare

Maria este unul dintre cele mai răspândite prenume de origine biblică și are o puternică semnificație religioasă. Numele este asociat cu Fecioara Maria, considerată în tradiția creștină un simbol al credinței, blândeții, ocrotirii și iubirii materne.

Pe 15 august își sărbătoresc onomastica, în primul rând, persoanele care poartă numele Maria. Lor li se alătură, potrivit tradiției, cele care se numesc Mariana, Marian sau Ana-Maria, precum și persoanele care poartă prenume derivate ori diminutive intrate în uzul românesc.

Urările de „La mulți ani” le sunt adresate frecvent și românilor care poartă nume precum: Mărioara, Marieta, Măriuța, Măruța, Marița, Marilena, Marinel, Marinela, Mari, Meri, Mia, Mioara, Mimi ori Mița. În funcție de obiceiul familiei, pe lista sărbătoriților pot fi incluși și cei care se numesc Marin, Marina, Mărin, Marinică, Mario, Mara, Maia sau Marcica.

Nu toate aceste prenume provin, din punct de vedere lingvistic, direct din numele sfânt Maria. Asocierea lor cu sărbătoarea din 15 august este determinată, în unele cazuri, de tradiția populară, de asemănarea formei sau de alegerea personală a fiecăruia. Din acest motiv, anumite persoane își celebrează ziua numelui de Sfânta Maria Mare, în timp ce altele preferă data de 8 septembrie, când este prăznuită Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică.

Se serbează numele Marius de Sfânta Maria?

Prenumele Marius este asociat frecvent cu sărbătoarea Sfintei Maria, deși, din punct de vedere etimologic, nu este derivat direct din numele Maria.

„Sărbătoarea de Sfânta Maria este motiv binecuvântat de fericire pentru întreaga ortodoxie, așa că nu excludem pe nimeni de la prăznuire. Fecioara Maria este a noastră, a tuturor. Marius poate fi un derivat din numele Maria și se poate sărbători în această zi important.” conchide Părintele Cazacu Gabriel pentru Digi24.ro

Se fac urări pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului?

În fiecare an, semnificația praznicului generează nelămuriri cu privire la urările adresate celor care își sărbătoresc onomastica. Unele persoane consideră că ziua de 15 august ar trebui consacrată exclusiv rugăciunii și pomenirii, deoarece amintește de trecerea Fecioarei Maria din viața pământească, motiv pentru care aleg să transmită felicitările pe 8 septembrie. Potrivit explicațiilor Părintelui Gabriel Cazacu, mesajele de „La mulți ani” sunt însă potrivite și de Sfânta Maria Mare. În învățătura creștină, Adormirea Maicii Domnului nu reprezintă doar un moment de tristețe, ci marchează mutarea Născătoarei de Dumnezeu la viața cerească.

Editor : C.S.