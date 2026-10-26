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Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Dumitru 2026. Cui îi spunem „La mulți ani” pe 26 octombrie

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Nume sărbătorite pe 26 octombrie. Foto Getty Images
Nume sărbătorite pe 26 octombrie. Foto Getty Images
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Din articol
Ce nume se sărbătoresc pe 26 octombrie, de Sfântul Dumitru Ce înseamnă numele Dumitru

Sărbătoarea Sfântului Dimitrie, din 26 octombrie, este prilej de urări pentru cei care poartă prenumele Dumitru, Dimitrie sau forme derivate ale acestora. Printre sărbătoriți se numără Mitică, Dumitrache, Dumitra și Dumitrița, alături de variante mai rare, consemnate în evidențele oficiale ale populației.

De la prenumele tradiționale la formele prescurtate sau mai rar întâlnite, numele asociate sărbătorii Sfântului Dumitru alcătuiesc o listă variată. Atât bărbații, cât și femeile care le poartă pot primi urări cu ocazia onomasticii, celebrată în 2026 luni, pe 26 octombrie.

Ce nume se sărbătoresc pe 26 octombrie, de Sfântul Dumitru

Dumitru și Dimitrie sunt principalele prenume asociate acestei zile. În informațiile publicate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne apar și numele Dimitri, Dimitriu, Dimitru, Dumitrache, Dumitran, Dumitre, Dumitrică și Dumitriu. Același document îi include între sărbătoriți pe cei numiți Dima, Mitică, Mitache, Mitrea, Mitrel, Mitrică, Mitru sau Mitu.

Urările de „La mulți ani” se adresează și femeilor care poartă prenumele Dumitra, Dumitrița, Dimitrița, Dumitrana ori Dumitrica. Lista oficială cuprinde, de asemenea, prenumele precum: Demetra, Dimitra, Dimitrica și Dimitrina, alături de Mitra, Mitrica și Mița.

Printre variantele masculine mai puțin întâlnite, se regăsesc și numele Dumitruș, Dumitruț, Mitruș, Mitruț, Mituț și Mituș.

Ce înseamnă numele Dumitru

Originea prenumelui este grecească și are legătură cu „Demetrios”, respectiv cu forma feminină „Demetria”. Potrivit scrierilor vechi, rădăcinile sale istorice se află în cultul zeiței Demetra. În mitologia greacă, Demetra era zeița agriculturii și a fertilității pământului, considerată ocrotitoarea recoltelor. Legătura cu pământul roditor provine, așadar, din numele acestei divinități.

Răspândirea lui în lumea creștină este legată de sfinții care l-au purtat, între care Marele Mucenic Dimitrie și Cuviosul Dimitrie cel Nou. În limba română, Dumitru are o atestare veche: forma este consemnată în Țara Românească în anul 1387. Aceeași prezentare indică atestarea lui Dima în 1469 și menționează variante istorice precum Dimitru, Dimitra, Demetru și Dumetru.

Pe 26 octombrie, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Ziua următoare îi este dedicată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Sunt doi sfinți diferiți, pomeniți la date consecutive în calendarul bisericesc.

Editor : C.S.

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