Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe 2026: Lista completă a prenumelor celebrate pe 23 aprilie

Cui îi urăm „La mulți ani"de Sfântul Gheorghe 2026.
Care este semnificația numelui Gheorghe Cui trebuie să îi urezi „La mulți ani” pe 23 aprilie Cea mai importantă rugăciune închinată Sfântului Gheorghe

În fiecare an, la data de 23 aprilie, biserica ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Gheorghe, una dintre cele mai apreciate figuri ale creștinătății, recunoscută pentru curajul și credința sa statornică. Sărbătoarea are o semnificație deosebită atât din punct de vedere religios, cât și în plan tradițional, fiind un prilej de reflecție spirituală, dar și de celebrare pentru numeroși români care își serbează ziua numelui. Printre cele mai răspândite prenume sărbătorite se numără Gheorghe și George, alături de diverse derivate ale acestora.

În tradiția românească, această zi este asociată cu renașterea naturii și cu instalarea deplină a primăverii, fiind însoțită de o serie de obiceiuri și credințe transmise din generație în generație.

Care este semnificația numelui Gheorghe

Numele Gheorghe se numără printre cele mai răspândite și respectate din spațiul creștin-ortodox, având o origine veche și o semnificație strâns legată de tradiție, credință și istorie. Provenit din limba greacă, „Geōrgios” (Γεώργιος) se traduce prin „lucrător al pământului” sau „agricultor”, fiind format din termenii „ge” (pământ) și „ergon” (muncă). Încă de la apariție, numele a fost asociat cu ideea de muncă, stabilitate și o legătură profundă cu natura.

În tradiția creștină, semnificația sa a fost consolidată de figura Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai importanți sfinți ai bisericii ortodoxe. Acesta este considerat un simbol al curajului, al credinței neclintite și al victoriei asupra răului, fiind adesea numit „purtătorul de biruință”. Reprezentarea sa iconică, în luptă cu balaurul, a devenit un simbol al triumfului binelui asupra răului.

De-a lungul timpului, prenumele Gheorghe a fost purtat de numeroși domnitori, sfinți și personalități marcante, consolidându-și statutul de nume cu rezonanță, asociat cu onoarea și demnitatea. În cultura populară românească, persoanele care poartă acest nume sunt adesea percepute ca fiind harnice, responsabile și protectoare ale familiei.

Cui trebuie să îi urezi „La mulți ani” pe 23 aprilie

„Cu prilejul acestei zile, este potrivit să le transmitem gânduri bune tuturor celor care poartă numele Gheorghe sau George, precum și celor care au prenume derivate din aceeași rădăcină. Sărbătoarea oferă ocazia de a le adresa urări de sănătate, fericire și împliniri, dar și de a ne reaminti de ocrotirea și modelul oferit de Sfântul Gheorghe.”, a transmis pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Nume care își serbează onomastica de Sfântul Gheorghe

Pe 23 aprilie 2026, își serbează ziua onomastică persoanele care poartă numele Gheorghe sau George, alături de prenume derivate precum:

  • Georgiana, Georgian, Giorgică /Georgi;
  • Georgean, Georgel, Georgică /Georgica, Georgeta, Geta;
  • Gheorghiță / Gheorghița, Ghiorghe, Ghiorghi, Ghiță / Ghita, Gicuță / Gicuța;
  • Gică /Gica, Gigel, Getuța /Getuță, Gherghina, Ghiorghina;
  • Gicuță /Gicuța, Gigi, Gina.

Cea mai importantă rugăciune închinată Sfântului Gheorghe

„Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, purtătorule al biruinței, fii izbăvitor al celor robiți de păcate, ocrotitor al săracilor și doctor al bolnavilor. Fii îndrumător al celor rătăciți în întunericul acestei lumi. Izbăvește-ne, ca un milostiv, din toată nevoia, alungând tulburarea păcatelor și a primejdiilor de multe feluri. Și ne învrednicește pentru rugăciunile tale, să fim și noi buni chivernisitori ai timpului vieții noastre, pentru a lăuda pe Dumnezeu în Treime: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
bolojan si grindeanu in parlament
3
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
emanoil neagu
4
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința...
d trump face grimasa
5
Cum s-a schimbat discursul lui Trump privind Iranul în ultimele zile: de la „a fost de...
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mesaje de „La mulți ani” de Sfantul Gheorghe. Foto Getty Images
Mesaje și felicitări de Sfântul Gheorghe 2026. Cele mai frumoase urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 23 aprilie
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Gheorghe 2026. Foto Getty Images
Sfântul Gheorghe 2026: Cele mai respectate tradiții și obiceiuri. Preotul explică de ce se folosesc frunze de salcie pe 23 aprilie
icoana cu sf gheorghe omorand balaurul
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus miercuri în România, de la Muntele Athos. Moaștele vor fi depuse la o mănăstire din Teleorman
Paștele Blajinilor 2026. Sursă foto Getty Images
Paștele Blajinilor 2026: Ce trebuie să faci pentru sufletele celor adormiți. Obiceiuri respectate cu strictețe în toată țara
Duminica Tomii 2026. Sursă foto Getty Images
Duminica Tomii 2026: Ce tradiții se respectă în ultima zi a Săptămânii Luminate. Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox
Recomandările redacţiei
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
Listă a țărilor „neascultătoare și cuminți”: administrația Trump...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Calm și vom trece...
avion awacs distrus pe pista unei baze din araboa saudita
Trump s-a răzgândit. De la „nu avem nevoie de ajutor”, la...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD...
Ultimele știri
Cu cât a scumpit criza din Golf biletele de avion și care sunt cele mai afectate zboruri
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena (Politico)
Ce se întâmplă cu actuala carte de identitate: Până când este valabilă și ce acte sunt necesare pentru schimbarea buletinului în 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
„Lucescu vs Cârţu, războiul sfârșitului lumii!” Marius Mitran retrăieşte cel mai dur derby din istoria...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ce se va întâmpla în acest an cu miliardele de la Hidroelectrica. Rețeta aplicată de Marcel Ciolacu la cea...
Adevărul
Scandal nou în Ministerul Educației din cauza unei circulare care taie cheltuielile de personal. Sindicatele...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
Pro FM
„Nimic nu mă poate opri, sunt LIBERĂ”. Jennifer Lopez, atitudine și abdomen parcă sculptat într-o filmare...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Un criminal din Ucraina a încercat să se spânzure în fața instanței. Barbatul a ucis o cunoscută profesoară...
Newsweek
După cât timp de la depunerea dosarului primești prima pensie? Întârzierile sunt de luni de zile. De ce?
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment