Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe 2026: Lista completă a prenumelor celebrate pe 23 aprilie

În fiecare an, la data de 23 aprilie, biserica ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Gheorghe, una dintre cele mai apreciate figuri ale creștinătății, recunoscută pentru curajul și credința sa statornică. Sărbătoarea are o semnificație deosebită atât din punct de vedere religios, cât și în plan tradițional, fiind un prilej de reflecție spirituală, dar și de celebrare pentru numeroși români care își serbează ziua numelui. Printre cele mai răspândite prenume sărbătorite se numără Gheorghe și George, alături de diverse derivate ale acestora.

În tradiția românească, această zi este asociată cu renașterea naturii și cu instalarea deplină a primăverii, fiind însoțită de o serie de obiceiuri și credințe transmise din generație în generație.

Care este semnificația numelui Gheorghe

Numele Gheorghe se numără printre cele mai răspândite și respectate din spațiul creștin-ortodox, având o origine veche și o semnificație strâns legată de tradiție, credință și istorie. Provenit din limba greacă, „Geōrgios” (Γεώργιος) se traduce prin „lucrător al pământului” sau „agricultor”, fiind format din termenii „ge” (pământ) și „ergon” (muncă). Încă de la apariție, numele a fost asociat cu ideea de muncă, stabilitate și o legătură profundă cu natura.

În tradiția creștină, semnificația sa a fost consolidată de figura Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai importanți sfinți ai bisericii ortodoxe. Acesta este considerat un simbol al curajului, al credinței neclintite și al victoriei asupra răului, fiind adesea numit „purtătorul de biruință”. Reprezentarea sa iconică, în luptă cu balaurul, a devenit un simbol al triumfului binelui asupra răului.

De-a lungul timpului, prenumele Gheorghe a fost purtat de numeroși domnitori, sfinți și personalități marcante, consolidându-și statutul de nume cu rezonanță, asociat cu onoarea și demnitatea. În cultura populară românească, persoanele care poartă acest nume sunt adesea percepute ca fiind harnice, responsabile și protectoare ale familiei.

Cui trebuie să îi urezi „La mulți ani” pe 23 aprilie

„Cu prilejul acestei zile, este potrivit să le transmitem gânduri bune tuturor celor care poartă numele Gheorghe sau George, precum și celor care au prenume derivate din aceeași rădăcină. Sărbătoarea oferă ocazia de a le adresa urări de sănătate, fericire și împliniri, dar și de a ne reaminti de ocrotirea și modelul oferit de Sfântul Gheorghe.”, a transmis pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Nume care își serbează onomastica de Sfântul Gheorghe

Pe 23 aprilie 2026, își serbează ziua onomastică persoanele care poartă numele Gheorghe sau George, alături de prenume derivate precum:

Georgiana, Georgian, Giorgică /Georgi;

Georgean, Georgel, Georgică /Georgica, Georgeta, Geta;

Gheorghiță / Gheorghița, Ghiorghe, Ghiorghi, Ghiță / Ghita, Gicuță / Gicuța;

Gică /Gica, Gigel, Getuța /Getuță, Gherghina, Ghiorghina;

Gicuță /Gicuța, Gigi, Gina.

Cea mai importantă rugăciune închinată Sfântului Gheorghe

„Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, purtătorule al biruinței, fii izbăvitor al celor robiți de păcate, ocrotitor al săracilor și doctor al bolnavilor. Fii îndrumător al celor rătăciți în întunericul acestei lumi. Izbăvește-ne, ca un milostiv, din toată nevoia, alungând tulburarea păcatelor și a primejdiilor de multe feluri. Și ne învrednicește pentru rugăciunile tale, să fim și noi buni chivernisitori ai timpului vieții noastre, pentru a lăuda pe Dumnezeu în Treime: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Editor : M.C.