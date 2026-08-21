Ce rol au lamelele verzi pe care le vezi pe autostradă. Detaliul important pentru siguranța șoferilor

Lamelele verzi amplasate pe parapetele care separă sensurile de circulație nu au un rol decorativ și nici nu sunt indicatoare rutiere. Aceste elemente fac parte din sistemele de siguranță ale drumului și sunt concepute pentru a limita lumina farurilor venită din direcția opusă, reducând riscul ca șoferii să fie orbiți temporar în timpul deplasărilor nocturne.

Infrastructura rutieră include numeroase elemente a căror utilitate nu este evidentă la prima vedere, deși amplasarea lor răspunde unor cerințe tehnice precise. Printre acestea se numără și structurile de culoare verde întâlnite pe anumite tronsoane, integrate în proiectarea drumurilor de mare viteză pentru diminuarea unui risc specific deplasărilor nocturne.

Ce sunt lamelele verzi de pe autostradă

Denumite tehnic dispozitive sau panouri antiorbire, lamelele sunt montate, de regulă, deasupra parapetului din zona mediană, între cele două sensuri de mers. Poziționarea lor permite obturarea fasciculelor luminoase provenite de la vehiculele care circulă din direcția opusă, fără a transforma separatorul într-un perete compact.

Prezența unor astfel de sisteme este prevăzută în reglementările tehnice aplicabile infrastructurii rutiere. Normele privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017, menționează posibilitatea instalării dispozitivelor antiorbire sau a plantațiilor de arbuști în zona mediană a șoselelor cu patru benzi de circulație.

Potrivit legii, zonele mediane la autostrăzi se proiectează echipate cu sisteme de protecție (parapete unidirecționale), prevăzute, după caz, cu dispozitive speciale antiorbire, sau plantații de arbuști. La drumurile cu 4 benzi de circulație se poate prevedea o zonă mediană pe care se pot amplasa separatori fizici.

Aceste echipamente apar și în documentația tehnică oficială privind proiectarea infrastructurii. Standardul SR EN 12676-1, referitor la performanțele și caracteristicile sistemelor antiorbire pentru drumuri, este menționat inclusiv în ghidurile publicate pe Portalul Legislativ.

Cum îi protejează pe șoferi în timpul nopții

Atunci când două vehicule se apropie din direcții opuse, lamelele întrerup linia directă dintre farurile unei mașini și câmpul vizual al conducătorului aflat pe celălalt sens. Privite succesiv, aceste elemente formează un ecran care diminuează expunerea la lumina puternică, păstrând în același timp circulația aerului prin structură.

Protecția este importantă deoarece o sursă luminoasă intensă poate afecta pentru scurt timp capacitatea ochilor de a distinge drumul, marcajele sau eventualele obstacole. După trecerea vehiculului din sens opus, vederea are nevoie de un interval pentru readaptarea la întuneric.

La vitezele permise pe autostradă, chiar și o reducere de scurtă durată a vizibilității poate însemna parcurgerea unei distanțe considerabile în condiții mai puțin sigure. Rolul acestor dispozitive este legat atât de sporirea siguranței circulației, cât și de creșterea confortului pe timpul nopții, obiective menționate în documentațiile oficiale de proiectare a drumurilor.

De ce sunt amplasate mai ales în anumite zone

Lamelele antiorbire nu trebuie instalate neapărat pe întreaga lungime a unei autostrăzi. Necesitatea lor depinde de configurația traseului, de distanța dintre sensurile de mers, de diferențele de nivel și de unghiul în care lumina farurilor poate ajunge la ceilalți participanți la trafic.

Sistemele sunt deosebit de utile în curbe, pe sectoarele în pantă, în apropierea pasajelor sau în locurile unde cele două căi de rulare se află la niveluri diferite. În asemenea puncte, fasciculul luminos poate fi orientat direct către conducătorii care vin din sens contrar, inclusiv atunci când sunt folosite luminile de întâlnire. Dimensiunile, forma, înălțimea și distanța dintre elemente se stabilesc în funcție de caracteristicile drumului. Eficiența nu este asigurată de o singură lamelă, ci de ansamblul format prin montarea succesivă a acestora.

Culoarea verde nu transmite o regulă de circulație

Deși sunt ușor de recunoscut datorită culorii, lamelele nu reprezintă semnale rutiere și nu impun o anumită conduită la volan. Nuanța lor nu are semnificația culorii verzi utilizate de semafoare și nici nu anunță o ieșire, o zonă de servicii sau o modificare a regimului de viteză.

Prin urmare, șoferii nu trebuie să efectueze o manevră atunci când le întâlnesc. Dispozitivele acționează pasiv, prin forma și poziția lor, fără senzori, surse de alimentare sau intervenții din partea conducătorilor auto.

Dispozitivele nu înlocuiesc folosirea corectă a luminilor

Prezența sistemelor antiorbire nu îi scutește pe conducătorii auto de obligația de a utiliza corespunzător luminile vehiculului. Reglarea incorectă a farurilor, folosirea nejustificată a fazei lungi sau montarea unor surse luminoase neomologate pot afecta vizibilitatea celorlalți participanți la trafic chiar și pe sectoarele prevăzute cu asemenea protecții.

Șoferii trebuie să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, să adapteze viteza la vizibilitate și să evite fixarea privirii asupra unei surse luminoase puternice. În cazul în care observă elemente desprinse ori căzute pe carosabil, situația trebuie tratată ca un obstacol rutier și semnalată autorităților prin mijloacele disponibile, fără oprirea într-un loc periculos.

În concluzie, lamelele verzi constituie o componentă discretă, dar importantă a infrastructurii. Ele nu îi avertizează pe conducătorii auto asupra unui pericol și nu le transmit o regulă nouă, ci reduc expunerea la fasciculele venite din sens opus, contribuind la menținerea vizibilității și la prevenirea incidentelor pe timp de noapte.

Editor : C.S.