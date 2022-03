Presa americană a scris despre ce s-a întâmplat la premiile Oscar după ce actorul Will Smith l-a lovit pe comicul Chris Rock.

Will Smith a fost văzut lângă scenă alături de reprezentantul său de relații publice și de Denzel Washington într-o pauză publicitară, după ce actorul l-a pălmuit pe comicul Chris Rock pentru că acesta făcuse o glumă despre soția lui Smith, scrie revista Esquire.

Ramin Setoodeh de la revista Variety a publicat pe Twitter un clip video care s-a petrecut imediat după incident. Setoodeh scrie că publicistul lui Will Smith a venit și a vorbit cu actorul. O altă persoană era lângă soția acestuia, Jada Smith.

Jurnalistul Scott Feinberg de la publicația The Hollywood Reporter a publicat și el un clip video pe Twitter și a scris că în timpul pauzei publicitare Will Smith a fost luat deoparte și consolat de Denzel Washington și Tyler Perry, care încercau să-i spună să treacă peste ce s-a întâmplat. Fenberg scrie că Smith părea să se șteargă de lacrimi în timp ce se așează la masă înapoi, Denzel consolând-o pe Jada și Tyler Perry pe Will Smith.

Incidentul de la premiile Oscar 2022, dintre Will Smith și Chris Rock, s-a petrecut după ce comicul a făcut o glumă neadecvată despre Jada Smith, care suferă de alopecie, comparând-o cu G.I. Jane. (denumire generică pentru femeile din armata americană). După gluma lui Chris Rock, Will Smith a urcat pe scenă și l-a lovit cu palma pe comic, spunându-i apoi de mai multe ori să nu vorbească despre soția lui.

Până acum, Chris Rock nu a comentat incidentul.

