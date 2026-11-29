Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, prăznuită anual la 30 noiembrie, reprezintă un moment de reflecție, credință și solidaritate. Cu această ocazie, tradiția de a oferi și de a împărți daruri capătă o semnificație aparte, devenind un gest de generozitate și apropiere față de cei din jur. Prin astfel de inițiative, spiritul sărbătorii este dus mai departe, iar bucuria de a dărui devine o expresie autentică a bunătății și a comuniunii.

De Sfântul Andrei, credincioșii au zi de dezlegare la pește, conform calendarului ortodox, fiind una dintre zilele cu însemnătate din Postul Crăciunului.

Ce alimente se împart în pachetele de pomană din 30 noiembrie

„De Sfântul Apostol Andrei, credincioșii păstrează tradiția împărțirii de pachete cu alimente, fie în memoria celor dragi trecuți la cele veșnice, fie în sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Potrivit obiceiurilor creștine, milostenia este o expresie a iubirii față de aproape și un prilej de a împărtăși cu ceilalți din ceea ce fiecare are.

Printre produsele oferite se regăsesc pâinea, colacii, fructele de toamnă, dulciurile și preparatele pregătite în casă. De asemenea, pachetele pot conține alimente de bază, precum făină, orez, ulei, zahăr sau conserve, în funcție de posibilitățile fiecărei familii și de nevoile celor care le primesc.

Deoarece Sfântul Andrei este prăznuit în perioada Postului Crăciunului, cei care pregătesc mâncare de pomană pot alege preparate de post. Sarmalele cu legume și ciuperci, fasolea gătită, pilaful cu legume, cartofii pregătiți în diferite moduri sau plăcintele de post sunt câteva dintre variantele potrivite pentru această zi. Acestea pot fi completate cu fructe și alte produse alimentare specifice perioadei.”, a explicat preotul Marius Oblu

Zi cu dezlegare la pește de Sfântul Andrei

Un aspect important este și dezlegarea la pește, rânduită în calendarul ortodox pe 30 noiembrie. Astfel, cei care doresc să pregătească pachete cu mâncare pot include și preparate din pește, respectând specificul acestei zile din timpul postului.

Dincolo de alimentele oferite, pomana de Sfântul Andrei păstrează o semnificație spirituală aparte. Gestul de a împărți cu cei aflați în nevoie este asociat cu milostenia, recunoștința și grija față de semeni. În tradiția creștină, adevărata valoare a acestui obicei nu stă în cantitatea sau prețul produselor, ci în sinceritatea gestului și în intenția de a aduce alinare și sprijin celor care au nevoie.

Unde se oferă pomana de Sfântul Andrei

Pachetele pregătite de Sfântul Andrei pot fi oferite persoanelor singure, familiilor cu posibilități materiale reduse sau celor care se confruntă cu situații dificile. O altă variantă este distribuirea acestora prin intermediul parohiilor, unde credincioșii pot primi îndrumare către persoane sau familii care au nevoie de sprijin.

Pentru a păstra această tradiție, nu sunt necesare preparate costisitoare sau cheltuieli însemnate. O masă caldă, câteva alimente de bază ori un pachet cu produse esențiale pot reprezenta un ajutor prețios pentru cei aflați în nevoie.

Ce semnificație are pomana pentru sufletele celor adormiți

În tradiția ortodoxă, rugăciunea și milostenia sunt considerate forme prin care credincioșii păstrează vie amintirea celor trecuți la cele veșnice.

Împărțirea hranei și oferirea de ajutor persoanelor aflate în nevoie capătă, astfel, o semnificație aparte, fiind gesturi de iubire, respect și recunoștință față de cei dragi care nu mai sunt printre noi. Obiceiul este adesea însoțit de rugăciuni și slujbe de pomenire, prin care familiile își cinstesc apropiații adormiți.

Opt zile cu dezlegare la pește până la Crăciun

După ziua de 30 noiembrie 2026, de Sfântul Andrei, credincioșii vor mai avea opt zile cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului, potrivit calendarului ortodox.

În luna decembrie, prima zi cu dezlegare la pește este 1 decembrie. Următoarele date în care credincioșii pot consuma preparate din pește sunt 3, 5, 6 și 7 decembrie. Dezlegarea este permisă și pe 12 și 13 decembrie, precum și pe 19 decembrie, aceasta fiind ultima zi în care peștele poate fi consumat în Postul Crăciunului.

Începând cu 20 decembrie și până la Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie inclusiv, nu mai sunt prevăzute zile cu dezlegare la pește. Rânduiala bisericească stabilește separat zilele în care sunt îngăduite vinul și untdelemnul, aceste dezlegări nepresupunând automat și permisiunea de a consuma pește.

Editor : M.C.