Ce semnificație are sărbătoarea din 13 octombrie pentru credincioși. Povestea evenimentului care a marcat ortodoxia românească

Sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași, marcată anual la 13 octombrie, amintește de evenimentul din 1996, un moment de referință pentru viața religioasă a Moldovei și istoria recentă a ortodoxiei românești. Pentru credincioși, aceasta păstrează o semnificație aparte, fiind un prilej de rugăciune, reculegere și reafirmare a legăturii cu tradiția creștină.

Sfântul Apostol Andrei, cunoscut drept „cel dintâi chemat” dintre apostoli și Ocrotitorul României, este cinstit în tradiția ortodoxă pentru rolul său în răspândirea creștinismului și pentru legătura spirituală cu poporul român.

Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași 2026

Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași a reprezentat un moment de referință pentru viața religioasă a Moldovei. Desfășurat în preajma hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, evenimentul a îmbogățit semnificația spirituală a pelerinajului ieșean și a reafirmat locul Ocrotitorului României în tradiția creștină românească.

Cum au ajuns moaștele Sfântului Apostol Andrei la Iași

În seara zilei de 12 octombrie 1996, racla cu cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei a ajuns la Iași. Aceasta a fost adusă de la Catedrala Mitropolitană din Patras, Grecia, de o delegație a Bisericii Ortodoxe Grecești, condusă de Mitropolitul Nicodim al Patrasului. Evenimentul s-a desfășurat cu implicarea Înaltpreasfințitului Daniel, la acea vreme Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, devenit ulterior Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Clericii și credincioșii au întâmpinat racla în cadrul unor momente liturgice dedicate acestui prilej. Aducerea sfintelor moaște în perioada pelerinajului de la Iași, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, le-a oferit participanților posibilitatea de a se închina Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, într-un context cu profundă însemnătate religioasă.

Semnificația religioasă a sărbătorii

Începând din anul 1997, data de 13 octombrie este marcată în calendarul bisericesc al Arhiepiscopiei Iașilor prin pomenirea Aducerii moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași. Sărbătoarea evocă un moment important pentru tradiția ortodoxă și păstrează vie memoria unui eveniment care a reunit credincioșii în jurul cinstirii unuia dintre cei mai importanți apostoli ai creștinătății.

Cunoscut drept „cel dintâi chemat”, Sfântul Apostol Andrei ocupă un loc aparte în spiritualitatea românească, fiind cinstit în Biserica Ortodoxă Română ca Ocrotitor al României. Misiunea sa apostolică și mărturisirea credinței creștine stau la baza evlaviei de care se bucură de-a lungul generațiilor.

Pomenirea din 13 octombrie, în preajma sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, se înscrie în bogata tradiție religioasă a Iașului, oraș în care pelerinajul și cinstirea sfinților au un rol central în viața comunității ortodoxe.

Cine a fost Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

Cunoscut în tradiția creștină drept „cel dintâi chemat”, Sfântul Apostol Andrei este cinstit de Biserica Ortodoxă Română ca Ocrotitor al României. Potrivit tradiției bisericești, acesta a propovăduit și în teritoriile de la Marea Neagră, fapt care stă la baza legăturii sale cu începuturile creștinismului pe meleagurile românești.

Misiunea apostolică, mărturisirea credinței și rolul său în răspândirea creștinismului i-au conferit un loc important în evlavia credincioșilor. Cinstirea sa se exprimă atât prin sărbătorile din calendarul ortodox, cât și prin participarea la slujbe și rugăciunile adresate apostolului.

Cum este marcată sărbătoarea în 2026

În fiecare an, la 13 octombrie, în Arhiepiscopia Iașilor sunt organizate slujbe și rugăciuni dedicate Aducerii moaștelor Sfântului Apostol Andrei în oraș. Pentru comunitatea ortodoxă, ziua reprezintă un prilej de comemorare a evenimentului din 1996 și de reafirmare a cinstirii Ocrotitorului României.

În 2026, sărbătoarea este într-o zi de marți și marchează împlinirea a 30 de ani de la sosirea raclei la Iași. Aniversarea readuce în atenție rolul acestui moment în istoria religioasă a orașului, în relațiile dintre Bisericile Ortodoxe Română și Greacă și în dezvoltarea tradiției locale de pelerinaj.

Specificul zilei este predominant liturgic. Spre deosebire de sărbătorile populare asociate unor obiceiuri transmise din generație în generație, comemorarea din 13 octombrie pune accentul pe rugăciune, participarea la slujbele bisericești și păstrarea memoriei unui moment important pentru credincioșii din Moldova.

Editor : M.C.