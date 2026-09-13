Artista Céline Dion a revenit sâmbătă seara pe scenă după o pauză de șase ani. Ea a interpretat o serie de hituri, cu ocazia deschiderii turneului său de concerte în apropiere de Paris. După mai mulți ani marcați de boală, melodiile artistei au reprezentat o renaștere, scrie AFP.

„Este un lucru pe care vi-l pot spune în trei cuvinte: mă simt bine. Am învăţat să trăiesc cu această fragilitate; trăind alături de ea, am învăţat să o stăpânesc şi am decis să o transform în forţa mea de a trăi”, a declarat vedeta din Quebec celor 30.000 de spectatori adunaţi la Plenitude Arena din Nanterre (la vest de capitală), cea mai mare sală acoperită din Europa.

Ca un simbol, acest concert de aproape două ore şi jumătate a început cu piesa „On ne change pas” şi s-a încheiat cu un „Vă iubesc” adresat de vedetă fanilor săi.

Cu lacrimi în ochi, diva în vârstă de 58 de ani a fost nevoită să se oprească pentru o clipă din cântat în timpul primei piese.

„Sunt, desigur, lacrimi de bucurie, sunt atât de încântată să vă văd”, le-a spus ea spectatorilor.

„Am crezut, am crezut. Şi iată, soarele este aici, soarele este în faţa mea. Aşadar, în această seară, vreau să cânt pentru voi, să cânt pentru mine, să cânt viaţa”, a spus ea.

Melodii celebre

Cu părul strâns într-un coc, a apărut pe rând într-o rochie neagră fără bretele, într-o mantie cu pene roz sau într-o rochie cu corset din piele, ca un semn al spiritului ei luptător, mai scrie AFP.

La fel ca ţinutele, a interpretat una după alta 27 de melodii în total. În franceză, printre altele, „Pour que tu m'aimes encore” şi „J'irai où tu iras”, două piese clasice de pe albumul său „D'eux” (1995), realizat în colaborare cu Jean-Jacques Goldman, compozitorul ei preferat. Iar în engleză, cu „My Heart Will Go On” („Titanic”, 1997), „I’m Alive” (2002) sau un emoţionant „All by Myself” (1996).

O melodie parcursă ca şi cum ai urca un munte, până la finalul său extrem de înalt, sub ovaţiile mulţimii.

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Ea s-a transformat, de asemenea, în cântăreaţă de operă pentru a interpreta o arie de operă de Bellini.

Vedeta era însoţită de un cor şi de o orchestră pe o scenă rotativă, alături de dirijorul său, Scott Price, la pian.

În sală au fost prezente vedete precum prezentatoarele Ophélie Meunier şi Laury Thilleman, dansatorul Guillaume Diop sau actorul Vincent Dedienne, precum şi familia artistei. Potrivit ziarului Le Parisien, erau prezenţi şi politicienii Edouard Philippe, Gabriel Attal şi Emmanuel Grégoire, la fel ca şi Michelle Obama, soţia fostului preşedinte american Barack Obama.

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Săptămâni de pregătire

De când a plecat din Las Vegas spre Franţa la sfârşitul lunii august, cântăreaţa care a vândut peste 260 de milioane de albume a susţinut repetiţii în vederea acestei reîntâlniri.

Timp de două săptămâni, ea a transformat, de asemenea, numărătoarea inversă într-un fel de concert de deschidere inedit: apariţii aproape zilnice, interacţiuni cu admiratorii în faţa reşedinţei sale de lux.

Cu această serie de concerte, Céline Dion se confruntă cu o nouă provocare de anvergură, după ce, în 2016, a reuşit să depăşească moartea lui René Angélil, impresarul ei şi tatăl celor trei fii ai săi.

După anularea ultimului său turneu în martie 2020 din cauza pandemiei, dorinţa ei de a reveni pe scenă a fost zădărnicită de sindromul persoanei rigide. Această boală neurologică incurabilă îi otrăveşte viaţa de vreo douăzeci de ani, dar a fost diagnosticată abia în 2022.

Fiind la mila unui nou episod violent de paralizie, cântăreaţa a dat atunci veşti îngrijorătoare despre starea sa de sănătate, apoi s-a retras pentru a se trata.

Doi ani mai târziu, ea a făcut o surpriză fanilor pe Turnul Eiffel, cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, interpretând „Imnul iubirii” al lui Edith Piaf.

Anunţul din primăvară privind noua sa serie de concerte la Nanterre – 16 concerte până la jumătatea lunii octombrie, 10 în mai 2027 – produsă de gigantul american AEG Presents, a stârnit un val de entuziasm în rândul fanilor săi.

Editor : I.B.