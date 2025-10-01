Chunk a fost desemnat cel mai gras urs brun din Alaska: „Ești o inspirație”

Chunk, un urs brun cu o greutate de peste 500 de kilograme, a câștigat Fat Bear Week 2025, un eveniment anual desfășurat în Parcul Național Katmai din Alaska. Competiția a reunit 12 urși bruni, iar Chunk a primit cele mai multe voturi, conform BBC.

Oamenii au desemnat câștigătorul, ținând cont de un singur criteriu: animalul care pare cel mai gras și care este pregătit pentru hibernare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Angajații Parcului Național Katmai din Alaska, care adăpostește unii dintre cei mai mari urși bruni din lume, au lăudat rezistența lui Chunk, care a învățat să pescuiască în ciuda rănilor sale.

„Ne-a reamintit cât de rezistenți sunt urșii și cum au capacitatea de a se recupera după răniri și greutăți”, a afirmat Naomi Boak, angajată a parcului.

Alegătorii din peste 100 de țări au urmărit acțiunea de la râul Brooks din Katmai prin transmisiuni live pe internet, unde urșii puteau fi văzuți în timp ce prindeau somoni și își urmăreau concurenții.

„Chunk și cu mine am trecut prin multe în această vară... și amândoi am învățat să ne adaptăm și să ne vindecăm. Mulțumesc, Chunk, pentru că ești o inspirație”, a spus o alegătoare, Amy Hall.

Chunk și-a fracturat maxilarul în luna iunie, iar observatorii suspectează că rana a fost rezultatul unei lupte cu un alt urs, având în vedere momentul în care s-a produs - în timpul sezonului de împerechere - și natura acesteia, potrivit profilului lui Chunk de pe site-ul Fat Bear Week.

Urșii masculi adulți cântăresc în medie până la 408 kg la mijlocul verii și adesea acumulează echivalentul a 25% din greutatea corporală până în toamnă. Cei mai mari masculi cântăresc adesea peste 540 kg.

Amintim că, în 2020, ursul 747, botezat după celebrul model de jumbo-jet fabricat de Boeing, a fost votat cel mai gras urs din Alaska.

Citește și:

Femela 128 Grazer, desemnată cel mai gras urs brun din Alaska

Editor : A.M.G.