Cine este Natalie Musteață, românca din spatele scurtmetrajului premiat la Oscar 2026

Regizoarea de origine română Natalie Musteață a câștigat duminică seară, 15 martie, la Los Angeles, Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj live-action (Best Live Action Short Film), pentru filmul „Two People Exchanging Saliva”, realizat împreună cu Alexandre Singh. Trofeul a fost acordat în mod excepțional la egalitate de voturi cu filmul „The Singers”, semnat de Sam A. Davis și Jack Piatt.

Pentru regizoarea de origine română, premiul reprezintă un moment important al carierei și o recunoaștere a activității sale în domeniul artei contemporane și al filmului.

Natalie Musteață: Oscarul pentru cel mai bun documentar live-action

Duminică, 15 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles, un nume cu rădăcini românești a urcat pe una dintre cele mai prestigioase scene ale cinematografiei mondiale. Natalie Musteață, regizoare de origine română stabilită la New York, a câștigat premiul Oscar la categoria Best Live Action Short Film pentru scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”, realizat împreună cu artistul Alexandre Singh.

Distincția a fost acordată într-un context rar în istoria Premiilor Academiei. Categoria s-a încheiat cu un egal - doar al șaptelea consemnat vreodată la Oscaruri - între producțiile „Two People Exchanging Saliva” și „The Singers”. Astfel, premiul a fost împărțit între două echipe: Sam A. Davis și Jack Piatt, pentru „The Singers”, și Alexandre Singh și Natalie Musteață, pentru „Two People Exchanging Saliva”.

Citește și: Lista completă a câştigătorilor la Premiile Oscar 2026

Momentul discursului de la Premiile Oscar 2026

În discursul rostit pe scena Academy Awards, Natalie Musteță a subliniat caracterul special al momentului, în condițiile în care premiul pentru scurtmetraj live-action a fost acordat în mod excepțional la egalitate: „Cred că acest lucru s-a mai întâmplat doar de trei ori în istorie și suntem foarte fericiți că împărțim acest Oscar cu echipa filmului „The Singers” și cu toți ceilalți nominalizați. Suntem extrem de recunoscători tuturor celor care ne-au susținut filmul și care au făcut posibilă realizarea lui.

Discursul a fost continuat de artistul Alexandre Singh, colaboratorul ei, care a vorbit despre rolul artei în societate: „De aceea facem filme, nu-i așa? Credem că arta poate schimba sufletele oamenilor. Poate dura zece ani, dar credem că putem schimba societatea prin artă, prin creativitate, prin teatru, prin balet și, desigur, prin cinema.” (Sursa: Facebook Ambasada României în Statele Unite ale Americii / Romanian Embassy to US)

Cine este Natalie Musteață, regizoarea cu origini române premiată la Oscar 2026

Natalie Musteata este scriitoare, curatoare și producătoare de film, activă în zona artei contemporane, unde îmbină cercetarea academică, critica de artă și proiectele curatoriale. Ea deține un doctorat în istoria artei și un certificat în film obținute la The Graduate Center, CUNY, școala doctorală a City University of New York.(unul dintre cele mai mari sisteme publice de universități din Statele Unite, care include mai multe colegii și școli universitare în New York)

De-a lungul carierei, Musteață a conceput și organizat mai multe expoziții care explorează relația dintre artă, societate și discurs critic. Printre acestea se numără expoziția „If I Can’t Dance to It, It’s Not My Revolution”, prezentată la Haverford College, și „UNREST: Revolt Against Reason”.

În paralel cu activitatea sa în domeniul culturii contemporane, Natalie Musteață a predat la The New School din New York cursuri despre istoria artei și filmului. Printre acestea se numără „Art into Action: Socially-Engaged Practices in the 20th Century” și „Performance and Participation in the 20th Century”, dedicate modului în care creatorii au folosit arta performativă și participarea publicului pentru a aborda teme sociale în secolul XX.

În ultimii ani, Musteața a colaborat cu artistul contemporan Alexandre Singh, alături de care a produs scurtmetrajul „The Appointment”. Cei doi au semnat și conceptul expoziției „A Gothic Tale”, prezentată la Legion of Honor Museum, un proiect care explorează relația dintre imaginarul gotic, narațiune și arta contemporană,. (Potrivit site-urilor gc-cuny.academia.edu și torinofilmlab.it.)

În contextul succesului obținut la Oscar, atenția publicului s-a îndreptat și către originile sale. Natalie Musteață a povestit în mediul online că a crescut într-o familie românească de artiști și disidenți, care a ajuns în Statele Unite după o perioadă petrecută în Franța. În copilărie a vorbit atât română, cât și franceză, iar mediul în care s-a format a fost puternic influențat de legăturile familiei sale cu teatrul din România.

Regizoarea Natalie Musteață va deschide cea de-a 10-a ediție a American Independent Film Festival 2026

Prima cineastă de origine română laureată a Premiilor Oscar va urca pe scena festivalului de la București, într-un open talk despre experiențele care i-au schimbat parcursul în viața personală și profesională, precum și despre drumul care a condus-o către Oscar. „Two People Exchanging Saliva” va putea fi văzut pe marele ecran de publicul din România în deschiderea American Independent Film Festival, care va avea loc între 5 și 7 iunie, la București.

Two People Exchanging Saliva”: Scurtmetrajul de 36 de minute premiat la Oscar

„Two People Exchanging Saliva” examinează teme precum represiunea, dorința și supravegherea, pornind de la o premisă absurdă: să exploreze cum funcționează intimitatea într-un mediu controlat - sugerând că gesturile simple de tandrețe pot deveni acte de rezistență într-un sistem autoritar. Producția executivă este semnată de Isabelle Huppert și Julianne Moore, iar din distribuție fac parte Zar Amir, Luana Bajrami și Aurélie Boquien. (conform site-ului twopeopleexchangingsaliva.com)

„Two People Exchanging Saliva” a fost prezentat în premieră la Festivalul de Film de la Telluride (2024) și a câștigat numeroase premii, printre care Marele Premiu al Juriului la AFI Fest (2024), cel mai bun scurtmetraj dramatic la Out on Film - Festivalul de Film LGBTQ+ (2025) și Premiul Publicului la Festivalul de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand. De asemenea, a fost nominalizat și la Premiile César (2026), la categoria scurtmetraje.

