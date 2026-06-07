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Clișeul sexist despre femei și bărbați care s-a dovedit adevărat: lui îi plac mai mult mașinile, în timp ce ea e interesată de oameni

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Foto: Profimedia

Deși simplist, stereotipul conform căruia bărbaților le plac mașinile, iar femeilor le plac oamenii, se confirmă într-un studiu care măsoară diferențele dintre sexe, scrie The Times.

Cercetătorii au rugat 2.800 de adulți să completeze o serie de teste care măsoară personalitatea, memoria, raționamentul spațial, abilitatea verbală și conștientizarea emoțională.

Participanților li s-a cerut, de asemenea, să evalueze cât de mult le-ar plăcea activități precum repararea unui prăjitor de pâine, ascultarea unei conversații între două persoane, oprirea pentru a observa o mașinărie care funcționează pe stradă și a face primul pas pentru a cunoaște un nou vecin.

Bărbații, în medie, au obținut rezultate mai bune la sarcinile spațiale, cum ar fi rotirea mentală a formelor geometrice și estimarea unghiurilor.

Femeile, în medie, au obținut scoruri mai mari la testele de fluență verbală, memorie verbală, recunoașterea fețelor și citirea emoțiilor. De asemenea, au obținut scoruri ușor mai mari la mai multe măsuri de personalitate, inclusiv conștiinciozitate, extroversiune, amabilitate și neuroticism.

Cea mai mare diferență, totuși, a fost în ceea ce privește interesul pentru obiecte și modul în care funcționează acestea. Diferența a fost mai mare decât pentru orice altă măsură din studiu — mai mare decât diferențele observate în raționamentul spațial, memoria verbală sau citirea emoțiilor. În termeni pe care i-ar folosi un statistician, aceasta a fost mai mare decât o abatere standard, ceea ce este substanțial pentru acest tip de cercetare.

Ideea principală a studiului, care a fost publicat în revista Scientific Reports, nu a fost că entuziasmul pentru gadgeturi și mașini reprezenta singura mare diferență între bărbați și femei. În ceea ce privește trăsăturile individuale, diferențele medii între sexe au fost în mare parte modeste, cu o suprapunere substanțială între scorurile individuale ale bărbaților și femeilor.

Ceea ce a contat mult mai mult a fost modelul general. Când cercetătorii au combinat toate cele 13 măsuri de memorie, abilitate verbală, raționament spațial, citirea emoțiilor, personalitate și interese, au reușit să prezică dacă un participant era bărbat sau femeie în aproximativ 80% din cazuri.

Chiar și după ce cercetătorii au eliminat cele trei măsuri care arătau cele mai mari diferențe între sexe — interesul pentru obiecte, rotația mentală a formelor  geometrice și evaluarea unghiurilor — măsurile rămase puteau încă prezice dacă o persoană era bărbat sau femeie în aproximativ 70% din cazuri.

Autorii au avertizat că rezultatele nu au arătat dacă diferențele erau înnăscute. Așteptările sociale, educația, viața de familie și cultura ar putea juca toate un rol — la fel ca și biologia. „Aceasta este o întrebare notoriu dificil de investigat”, a spus profesoara Agneta Herlitz, de la Institutul Karolinska din Suedia, autoarea principală a studiului.

În ansamblu, însă, ea a sugerat că rezultatele au ajutat la explicarea motivului pentru care sexele păreau adesea clar diferite, chiar și atunci când o singură trăsătură de personalitate sau abilitate cognitivă nu arăta o diviziune clară.

„Există o suprapunere destul de mare între bărbați și femei în ceea ce privește majoritatea atributelor psihologice, dar acest studiu arată că, atunci când aceste atribute sunt luate în considerare împreună, apare un model mult mai clar care separă bărbații de femei”, a spus ea.

„Acest lucru este similar cu modul în care oamenii pot distinge rapid și aproape perfect între fețele masculine și feminine, chiar dacă fiecare trăsătură facială individuală nu diferă foarte mult între bărbați și femei.”

 

Editor : B.E.

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