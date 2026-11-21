Potrivit tradiției populare românești, grâul se pune la încolțit în noaptea de 29 spre 30 noiembrie sau chiar în ziua sărbătorii Sfântului Andrei. Boabele sunt îngrijite până la Anul Nou, iar felul în care se dezvoltă este considerat, în credințele străvechi, un indiciu al prosperității și norocului familiei în anul următor.

În 2026, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, este prăznuit luni, 30 noiembrie. În calendarul popular, sărbătoarea marchează trecerea de la toamnă la iarnă și este asociată cu numeroase obiceiuri de anticipare a viitorului, potrivit obiceiurilor străvechi.

Cu cât timp înainte de Sfântul Andrei se pune grâu la încolțit

Grâul nu trebuie pus la încolțit cu mai multe zile înainte de sărbătoare. Conform consemnărilor etnografice, momentul tradițional este ajunul, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, însă obiceiul poate fi respectat și în cursul zilei în care este prăznuit Sfântul Apostol Andrei.

Astfel, în 2026, boabele pot fi pregătite începând de duminică seara, pe 29 noiembrie. Nu există o oră obligatorie pentru îndeplinirea acestui ritual, iar diferențele privind momentul ales țin de particularitățile tradițiilor locale.

Cum se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei

Pe vremuri, în gospodăriile tradiționale, semințele erau așezate într-un vas cu pământ umezit. În anumite regiuni ale țării, precum Muntenia, se foloseau farfurii pe fundul cărora era întins un strat de vată îmbibată cu apă. Ambele variante sunt consemnate și în documentele etnografice.

Pentru a favoriza germinarea, boabele se distribuie uniform pe suportul ales, iar recipientul se păstrează la temperatura camerei, într-un loc luminos. Umiditatea trebuie menținută constant, fără acumularea unei cantități excesive de apă.

Dezvoltarea firelor de grâu depinde de condițiile de mediu, în special de temperatură, umiditate și oxigenul din încăpere. După apariția primelor fire, lumina contribuie la creșterea acestora.

De ce se pune grâu la încolțit de Sfântul Andrei

În cultura populară românească, grâul reprezintă un simbol al fertilității, belșugului și continuității vieții. Germinarea semințelor la începutul iernii era asociată cu speranța unui an roditor și cu bunăstarea gospodăriei.

În trecut, familiile urmăreau evoluția plantelor pentru a interpreta cum avea să fie anul care urma. Firele viguroase erau considerate un semn favorabil, în timp ce dezvoltarea insuficientă era asociată cu posibile dificultăți pe parcursul anului.

Obiceiul făcea parte din practicile populare prin care oamenii încercau să anticipeze viitorul într-o perioadă de care depindea, în mare măsură, pregătirea următorului ciclu agricol.

Până când se păstrează grâul pus la încolțit pe 30 noiembrie

Conform credințelor populare, grâul se îngrijește până la Anul Nou, pe 1 ianuarie, când este sărbătorit și Sfântul Vasile cel Mare. La acel moment, membrii familiei compară înălțimea, desimea și aspectul firelor crescute pe parcursul lunii decembrie.

Interpretarea acestora are însă o valoare strict simbolică. Punerea semințelor la încolțit aparține patrimoniului cultural popular, nu reprezintă o obligație religioasă, iar dezvoltarea lor este determinată de factori biologici, fără o legătură directă cu evenimentele din anul următor.

Cum explică preotul semnificația tradițiilor populare

„Tradițiile urmate la fiecare sărbătoare bisericească sunt obiceiuri locale, legi ale pământului le numim noi, preoții, pentru că biserica nici nu le neagă, dar nici nu le aprobă în mod oficial. Oamenii le-au dezvoltat din iubire, bucurie și credință și le-au respectat din cele mai vechi timpuri din dorința de a-l cinsti pe Sfânt.

Ele înfrumusețează viața comunităților, mai ales în mediul rural, și se păstrează în locurile unde oamenii sunt curați la suflet și duc mai departe, cu iubire și credință, obiceiurile străbune. E bine să sărbătorim și să cinstim Sfântul, să învățăm fiecare dintre noi din modelul Lui de viețuire.”, a transmis pentru Digi24.ro părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

Editor : C.S.