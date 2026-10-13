Cui îi spui „La mulți ani” de Sfânta Parascheva 2026. Lista celor mai cunoscute nume sărbătorite pe 14 octombrie

În fiecare an, pe 14 octombrie, credincioșii ortodocși o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, prilej cu care numeroși români își celebrează onomastica. Marcată în calendar cu cruce roșie, ziua are o profundă semnificație religioasă și aduce în prim-plan tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor. Mulți dintre cei care o cinstesc participă la slujbe, se roagă pentru sănătate și ajutor în clipele grele sau merg în pelerinaj la Iași pentru a se închina la sfintele moaște.

Dincolo de bucuria celor sărbătoriți, ziua are o profundă încărcătură spirituală, aducând în atenție viața și credința Sfintei Cuvioase Parascheva.

Ce semnificație are numele Parascheva

Numele Parascheva provine din limba greacă, de la „Paraskeví”, care înseamnă „vineri”. În tradiția creștină, această zi amintește de Patimile și Răstignirea lui Iisus Hristos, având astfel o semnificație spirituală aparte.

De-a lungul timpului, în România, prenumele a devenit un simbol al credinței, smereniei și milosteniei, fiind purtat de numeroase persoane care își celebrează onomastica la această dată. Pentru credincioși, rezonanța sa religioasă păstrează vie legătura cu tradiția ortodoxă și cu una dintre cele mai cinstite sfinte din România.

Potrivit datelor publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, peste 40.000 de cetățeni români poartă prenume asociate sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cui îi urezi „La mulți ani” de Sfânta Parascheva 2026

Pe 14 octombrie, persoanele care poartă numele Parascheva sau Paraschiv își celebrează onomastica și primesc urări de sănătate, fericire, împliniri și liniște sufletească din partea familiei, prietenilor și celor apropiați. De asemenea, sunt sărbătoriți și cei care poartă prenume derivate din acestea, printre cele mai întâlnite în România fiind:

Paraschiva, Paraschivuța, Chiva;

Chivuța, Chivu, Chivuță;

Pachița, Paraschița, Vuța;

Paraschev, Paraschiță, Petcu.

„Sfânta Parascheva mai este cunoscută în popor și sub denumirea de „Sfânta Vineri”. Este o zi cu o însemnătate mare pentru creștini, deoarece sunt organizate slujbe în bisericile din țară, dar și ziua în care mulți dintre români își serbează ziua de nume.

Spunem la mulți ani tuturor celor pe care îi iubim cu fiecare ocazie, dar și astăzi, pe 14 octombrie. Sărbătoarea importantă de astăzi, cu cruce roșie în calendarul bisericesc, este celebrată cu înțelepciune, iubire și milostenie pentru noi toți în întreaga lume.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

Editor : M.C.