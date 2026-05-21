Cui îi spui „La mulți ani” de Sfinții Constantin și Elena. Lista celor mai populare nume care își serbează onomastica pe 21 mai

Pe 21 mai, când biserica îi prăznuiește pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, milioane de români își sărbătoresc onomastica. Considerată una dintre cele mai importante zile cu cruce roșie din calendarul creștin-ortodox, această dată are o profundă încărcătură spirituală și îi aduce în prim-plan pe cei doi protectori ai credinței, recunoscuți pentru rolul lor esențial în afirmarea și răspândirea creștinismului.

Celebrată deopotrivă în tradiția ortodoxă și în cea romano-catolică, ziua dedicată Sfinților Constantin și Elena se numără printre cele mai populare sărbători onomastice din calendarul creștin. Potrivit statisticilor, peste 1,7 milioane de români își serbează numele cu această ocazie.

Care este semnificația numelor Constantin și Elena

Numele Constantin își are originea în limba latină, provenind din Constantinus, derivat din termenul constans, care se traduce prin „statornic”, „ferm” sau „constant”. Din punct de vedere etimologic, acesta este asociat cu ideea de stabilitate, perseverență și tărie de caracter, fiind interpretat adesea ca „cel hotărât” sau „cel neclintit în convingeri”.

La rândul său, numele Elena provine din grecescul Helene și este legat simbolic de lumină și strălucire. Semnificația sa este asociată cu expresii precum „cea luminoasă” sau „purtătoarea de lumină”, evocând puritatea, claritatea și îndrumarea spirituală.

Cui trebuie să îi urezi „La mulți ani” pe 21 mai

„Ziua de 21 mai reprezintă un moment special pentru toți cei care poartă numele Constantin, Elena și formele derivate ale acestora, prilej cu care primesc urări de sănătate, fericire, împliniri și liniște sufletească din partea familiei, prietenilor și celor apropiați.

Dincolo de semnificația onomastică, această sărbătoare are și o puternică încărcătură spirituală, aducând în atenție contribuția Sfinților Împărați Constantin și Elena la afirmarea și răspândirea credinței creștine. Moștenirea lăsată de cei doi continuă să fie evocată și astăzi, fiind considerată un reper important în istoria creștinismului.”, a transmis pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Nume care își serbează onomastica de Constantin și Elena

Pe 21 mai își celebrează ziua numelui persoanele care poartă numele Constantin și Elena, precum și numeroase variante și forme derivate ale acestora, răspândite în întreaga țară. Printre cele mai cunoscute se află:

Costel, Costi, Costin, Costică, Costea, Costeluș, Codin;

Tinu, Tinel, Titi, Ticu, Titel, Dincă, Dincu, Dinicu;

Constantina, Constanța, Costina, Tina;

Ela, Ileana, Lenuța, Leana, Elenuța;

Eleonora, Helena, Helene;

Nina, Nora, Nuța / Nuți;

Nela, Ilinca, Ilina, Ilenuța, Leni;

Tanța, Tanți, Tănțica.

Rugăciune închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena

„Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, voi sunteţi nădejdea noastră şi folositorii noştri; voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi. Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă, neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la Preacurata Lui Maică şi Pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin!” ( Sursă: Doxologia.ro)

Editor : M.C.