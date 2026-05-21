Live TV

Cui îi spui „La mulți ani” de Sfinții Constantin și Elena. Lista celor mai populare nume care își serbează onomastica pe 21 mai

Data publicării:
Cui îi spui „La mulți ani” de Sfinții Constantin și Elena. Sursă foto Getty Images
Cui îi spui „La mulți ani” de Sfinții Constantin și Elena. Sursă foto Getty Images
Din articol
Care este semnificația numelor Constantin și Elena Cui trebuie să îi urezi „La mulți ani” pe 21 mai Rugăciune închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena

Pe 21 mai, când biserica îi prăznuiește pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, milioane de români își sărbătoresc onomastica. Considerată una dintre cele mai importante zile cu cruce roșie din calendarul creștin-ortodox, această dată are o profundă încărcătură spirituală și îi aduce în prim-plan pe cei doi protectori ai credinței, recunoscuți pentru rolul lor esențial în afirmarea și răspândirea creștinismului.

Celebrată deopotrivă în tradiția ortodoxă și în cea romano-catolică, ziua dedicată Sfinților Constantin și Elena se numără printre cele mai populare sărbători onomastice din calendarul creștin. Potrivit statisticilor, peste 1,7 milioane de români își serbează numele cu această ocazie.

Care este semnificația numelor Constantin și Elena

Numele Constantin își are originea în limba latină, provenind din Constantinus, derivat din termenul constans, care se traduce prin „statornic”, „ferm” sau „constant”. Din punct de vedere etimologic, acesta este asociat cu ideea de stabilitate, perseverență și tărie de caracter, fiind interpretat adesea ca „cel hotărât” sau „cel neclintit în convingeri”.

La rândul său, numele Elena provine din grecescul Helene și este legat simbolic de lumină și strălucire. Semnificația sa este asociată cu expresii precum „cea luminoasă” sau „purtătoarea de lumină”, evocând puritatea, claritatea și îndrumarea spirituală.

Cui trebuie să îi urezi „La mulți ani” pe 21 mai

„Ziua de 21 mai reprezintă un moment special pentru toți cei care poartă numele Constantin, Elena și formele derivate ale acestora, prilej cu care primesc urări de sănătate, fericire, împliniri și liniște sufletească din partea familiei, prietenilor și celor apropiați.

Dincolo de semnificația onomastică, această sărbătoare are și o puternică încărcătură spirituală, aducând în atenție contribuția Sfinților Împărați Constantin și Elena la afirmarea și răspândirea credinței creștine. Moștenirea lăsată de cei doi continuă să fie evocată și astăzi, fiind considerată un reper important în istoria creștinismului.”, a transmis pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Nume care își serbează onomastica de Constantin și Elena

Pe 21 mai își celebrează ziua numelui persoanele care poartă numele Constantin și Elena, precum și numeroase variante și forme derivate ale acestora, răspândite în întreaga țară. Printre cele mai cunoscute se află:

  • Costel, Costi, Costin, Costică, Costea, Costeluș, Codin;
  • Tinu, Tinel, Titi, Ticu, Titel, Dincă, Dincu, Dinicu;
  • Constantina, Constanța, Costina, Tina;
  • Ela, Ileana, Lenuța, Leana, Elenuța;
  • Eleonora, Helena, Helene;
  • Nina, Nora, Nuța / Nuți;
  • Nela, Ilinca, Ilina, Ilenuța, Leni;
  • Tanța, Tanți, Tănțica.

Rugăciune închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena

„Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, voi sunteţi nădejdea noastră şi folositorii noştri; voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi. Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă, neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la Preacurata Lui Maică şi Pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin!” ( Sursă: Doxologia.ro)

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ilustrație drone război
2
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
3
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
4
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
5
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ziua Eroilor 2026. Inquam Photos/ George Călin
Ziua Eroilor 2026: Ce reprezintă comemorarea din 21 mai și cum a devenit sărbătoare națională
Ce este interzis să faci pe 21 mai, de Sfinții Constantin și Elena 2026. Foto. Foto Getty Images
Ce este interzis să faci pe 21 mai, de Sfinții Constantin și Elena 2026. Tradițiile și credințele păstrate în România
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Constantin și Elena 2026. Foto Getty Images
Sfinții Constantin și Elena 2026: Ce tradiții respectă românii pe 21 mai. Programul hramului istoric de la Catedrala Patriarhală
Mesaje de „La mulți ani” de Sfantul Gheorghe. Foto Getty Images
Mesaje și felicitări de Sfântul Gheorghe 2026. Cele mai frumoase urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 23 aprilie
Cui îi urăm „La mulți ani”de Sfântul Gheorghe 2026. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe 2026: Lista completă a prenumelor celebrate pe 23 aprilie
Recomandările redacţiei
Cum a pierdut România banii PNRR pentru baraje: Din 30, a fost...
trupe NATO la exercițiul militar Steadfast Dart în România
Planul secret al Europei pentru înlocuirea NATO. La ce soluție ar...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Primul val de caniculă din acest an: Un dom de căldură se formează...
Donald Trump drapel steag Venezuela
„Hotelul spionilor”, centrul nervos al influenței SUA în Venezuela...
Ultimele știri
Mesaje și felicitări de Sfinții Împărați Constantin și Elena 2026. Urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 21 mai
Sărbătoare importantă pe 21 mai 2026. Semnificația Înălțării Domnului, praznicul care încheie perioada pascală
Ucrainenii anunță că au distrus o școală de pregătire a piloților de drone ruși: cel puțin 65 de morți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Șoc în Bănie! Mirel Rădoi vrea să fure giuvaierul Universității Craiova: „De asta nu a semnat încă...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Lobby american pentru reactorul de 5 miliarde de la Doicești. Proiectul criticat de Bolojan, promovat...
Adevărul
Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv un conac ca să scape de...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
„Curentat” la factura de energie electrică: garsonieră de 12 mp taxată cu 70% din prețul locuinței
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...