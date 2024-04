Country Garden, cel mai mare dezvoltator imobiliar din China, a cheltuit 100 de miliarde de dolari pentru a construi în Malaezia Forest City. A fost promovat ca un „paradis viu”, dar a ajuns unul dintre cele mai mari orașe fantomă din Asia de Sud-Est pentru că oamenii nu vor să se mute acolo. Business Insider a realizat un reportaj pentru a vedea cum e să petreci o noapte într-un apartament promovat ca luxos, dar care nu era nici pe departe așa.

Ajunși în Forest City, turiștii nu cheltuiesc cine știe ce, excepție făcând terenul de golf. În rest, orașul nu oferă mare lucru, cu excepția unor restaurante. Mai multe persoane care dețin afaceri în oraș au spus că creșterea numărului de turiști nu s-a tradus în profituri mari. Terenul de golf pare că este singura facilitate care funcționează, atrăgând turiști care rămân și peste noapte, ocupând însă o mică parte din cele 298 de camere care fac parte din resort.

Marielle Descalsota, jurnalist Business Insider a închiriat pentru o noapte un apartament dintre miile de locuințe goale din complexul Forest City.

"Am petrecut o noapte într-unul dintre aceste apartamente și am constatat că nu erau atât de luxoase așa cum au fost promovate. Am ajuns în Forest City într-o vineri după-amiază. Mai multe magazine de mobilă și restaurante erau deschise pe drumul spre complexul imobiliar. Pe stradă erau câteva zeci de persoane.

Aveam așteptări mari pentru apartament, deoarece Forest City își promovase proprietățile ca fiind de lux. La exterior, complexul arăta impecabil, clădirea de 39 de etaje fiind acoperită de verdeață. Dar când am intrat în hol, era mult mai puțin îngrijit.

Orașul fantomă de 100 de miliarde de dolari din Malaezia FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

În lifturi erau lipite anunțuri rupte care promovau complexul. Apartamentul închiriat era la etajul șapte. La etaj erau în jur de 20 de locuințe, iar fiecare dintre ele avea o fereastră care dădea spre hol. M-am uitat pe geam și am putut vedea că majoritatea apartamentelor ori erau nemobilate, ori aveau mobilă foarte puțină.

În 2022, un reprezentant Forest City mi-a spus că au fost vândute peste 20.000 de locuințe. Acum, părea că multe dintre ele erau goale. Un rezident dintr-un alt complex de apartamente din Forest City mi-a spus că sunt singurii oameni care locuiesc acolo și că la fiecare etaj era doar câte o persoană. Un motiv pentru care atât de multe locuințe sunt goale este pentru că multe au fost cumpărate ca sursă de investiții, proprietarii sperând să le poată închiria și să își recupereze investiția.

Potrivit locuințelor listate pe site-ul proprietății iProperty, un apartament cu trei dormitoare și o baie la apartament poate fi închiriat cu 235 de dolari lunar.

Apartamentul închiriat nu avea nimic special: o canapea simplă, de trei persoane, o măsuță mică de cafea din lemn și fără televizor.

Apartamentul de aproximativ 60 de metri pătrați și avea un dormitor matrimonial, două camere mai mici și o baie comună. Lângă intrare era și o bucătărie.

Spre deosebire de celelalte două dormitoare, dormitorul matrimonial avea o fereastră mare, care permitea lumina naturală. Una dintre camerele comune dădea spre hol, iar când am deschis jaluzelele, am putut vedea direct în hol. Noaptea era ciudat, deoarece auzeam tot, fiecare zgomot din exterior, de la foșnetul frunzelor până la ciripitul păsărilor.

Camerele comune nu erau mobilate decât cu un pat de o persoană.

În baie am găsit mizerie și molii moarte. La duș, scurgerea era înfundată.

Afară, de la geam am văzut o piscină, mai multe terenuri de sport și un loc de joacă.

Dimineața nu am văzut pe nimeni la piscină, iar apa era murdară", a observat jurnalistul Insider.

Fotografii cu apartamentul din Country Garden aici

Editor : G.M.