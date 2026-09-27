Cum se curăță caloriferele înainte de pornirea căldurii. Zonele în care se adună praful și pe care mulți le omit

Înainte de pornirea căldurii, caloriferele au nevoie de mai mult decât o ștergere a părții din față. La modelele cu panouri, praful se poate acumula între acestea, sub grila superioară și în spatele radiatorului, fără să fie vizibil la prima vedere. Curățarea acestor zone este utilă atât pentru îndepărtarea prafului din locuință, cât și pentru circulația aerului prin radiator.

De ce este bine să cureți caloriferele înainte de pornirea căldurii

La radiatoarele cu aripioare interioare, aerul circulă printre elementele pe care se pot depune praf și scame. Dacă acestea rămân acolo, pot îngreuna transferul căldurii către încăpere. Asta nu înseamnă că o curățare va produce automat o reducere vizibilă a facturii, dar îndepărtarea depunerilor este una dintre măsurile de întreținere recomandate de producători.

Praful lăsat în jurul caloriferului rămâne, totodată, o sursă de particule în interiorul locuinței. Curățarea regulată a suprafețelor ajută la reducerea acumulării de praf și alergeni, potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din SUA. Pentru persoanele sensibile la praf, este de preferat ca acesta să fie aspirat sau captat cu o lavetă umezită, pentru a evita răspândirea particulelor în aer.

Cu ce se curăță caloriferele înainte de pornirea căldurii

Praful de pe suprafețele accesibile poate fi îndepărtat cu un aspirator prevăzut cu accesoriu cu perie moale. Se curăță mai întâi partea superioară și zona grilei, apoi spațiile în care poate ajunge duza aspiratorului. Peria moale protejează finisajul caloriferului de zgârieturi.

Pentru interior se poate folosi o perie lungă și îngustă, destinată radiatoarelor. Aceasta se introduce cu grijă între elemente, fără a apăsa pe aripioare. Un prosop așezat sub calorifer poate reține o parte din murdăria desprinsă, iar la sfârșit, se aspiră praful căzut pe podea.

Zonele în care se adună praful și care sunt ușor de omis

La caloriferele cu două panouri trebuie verificat spațiul dintre acestea și suprafața aripioarelor interioare. Praful acumulat acolo nu se vede neapărat din față, astfel că panoul exterior poate părea curat chiar dacă în interior există depuneri.

O altă zonă este cea de sub grila superioară. Dacă modelul permite scoaterea grilei, aceasta poate fi îndepărtată potrivit instrucțiunilor producătorului, pentru a curăța atât piesa, cât și spațiul de dedesubt. Sistemul de prindere nu trebuie forțat, iar grila se montează la loc după ce este complet uscată.

În spatele caloriferului și pe podeaua de sub el se pot strânge praf și scame. O perie lungă sau duza îngustă a aspiratorului permite curățarea din lateral ori de sus, în funcție de distanța față de perete.

Cu ce se șterge caloriferul după îndepărtarea prafului

La final, suprafața exterioară se șterge cu o lavetă moale, ușor umezită, apoi cu o cârpă uscată. Dacă se folosește detergent, acesta trebuie ales potrivit instrucțiunilor pentru modelul instalat, deoarece recomandările diferă în funcție de finisaj. Trebuie evitate bureții aspri, periile dure și produsele abrazive, care pot deteriora stratul de protecție. Nu este indicată nici turnarea apei în interiorul caloriferului pentru a scoate praful. Peria și aspiratorul permit îndepărtarea depunerilor fără a uda zonele greu de uscat.

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Editor : C.S.