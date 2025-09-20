Cum și-a schimbat viața un profesor de arte american personalizând păpuși Labubu: De la hobby, la mii de dolari pe lună

Ellis Stephens, fost profesor de arte și în prezent director adjunct la un liceu în SUA, a transformat personalizarea păpușilor Labubu într-o afacere care îi aduce mii de dolari lunar. Își începe diminețile în garaj, unde tatuajează și decorează aceste jucării care au cucerit lumea, iar activitatea suplimentară i-a schimbat complet viața.

Soț, tată și pasionat de artă, Ellis Stephens se trezește înainte de răsărit. La ora 4 dimineața spune că este deja în garaj, unde, la lumina neoanelor, se așează la masa de lucru. „Dacă intru aici la patru dimineața și muncesc susținut, pot realiza șapte, opt, chiar nouă păpuși într-o zi”, povestește el pentru Business Insider.

El cumpără păpuși Labubu, create de designerul Kasing Lung, la prețul de aproximativ 45 de dolari bucata, le personalizează cu tatuaje, pietre și accesorii, apoi le vinde cu peste 200 de dolari fiecare.

Cum a descoperit piața

Inițial, Stephens doar revindea păpușile, dar profitul era nesemnificativ. Totul s-a schimbat după ce a realizat o mască de Halloween pentru un Labubu și a postat-o online. Reacțiile l-au convins că există o piață pentru ediții personalizate. Prima păpușă tatuată pe care a pus-o la vânzare cu prețul de 60 de dolari s-a cumpărat imediat, iar cererea a explodat.

Astăzi, are aproape 80 de comenzi pe lună. Clienții cer modele inspirate de vedete precum Post Malone sau Lil Peep ori păpuși care să spună povești personale.

O pasiune care îi aduce stabilitate financiară

Ani de zile, Stephens a predat arte plastice, dar salariul nu i-a permis să susțină proiecte ambițioase pentru elevii săi, precum imprimarea 3D sau gravura în lemn și plastic. A încercat numeroase activități suplimentare pentru a-și completa veniturile, de la vânzarea de burrito la tricouri personalizate, dar niciuna nu a avut succesul Labubu.

Personalizarea jucăriilor nu este simplă: materialul din vinil este dificil de tatuat, iar fiecare piesă poate dura până la o oră de lucru. Totuși, Stephens spune că satisfacția de a crea obiecte unice îl motivează. Doarme doar în jur de cinci ore pe noapte, dar consideră că merită: „E incredibil cum mi-a schimbat viața. Nu mai trebuie să alerg după joburi mici. Am, în sfârșit, liniște financiară.”

Succesul său se suprapune cu popularitatea globală a păpușilor Labubu. Celebrități precum Rihanna și Kim Kardashian au apărut cu ele, iar compania chineză Pop Mart estimează vânzări de 1 miliard de dolari în 2025 doar din Labubu și produsele conexe.

Stephens știe că moda Labubu s-ar putea stinge, dar până atunci profită de val. „Vreau să investesc într-un atelier adevărat, unde să creez artă și să-i învăț pe oameni puterea artei”, spune el.

