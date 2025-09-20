Live TV

Cum și-a schimbat viața un profesor de arte american personalizând păpuși Labubu: De la hobby, la mii de dolari pe lună

Data actualizării: Data publicării:
labubu
Ellis Stephens cumpără păpuși Labubu, le personalizează și apoi le vinde. Colaj foto / surse foto: instagram.com/mist3r_e_
Din articol
Cum a descoperit piața O pasiune care îi aduce stabilitate financiară

Ellis Stephens, fost profesor de arte și în prezent director adjunct la un liceu în SUA, a transformat personalizarea păpușilor Labubu într-o afacere care îi aduce mii de dolari lunar. Își începe diminețile în garaj, unde tatuajează și decorează aceste jucării care au cucerit lumea, iar activitatea suplimentară i-a schimbat complet viața.

Soț, tată și pasionat de artă, Ellis Stephens se trezește înainte de răsărit. La ora 4 dimineața spune că este deja în garaj, unde, la lumina neoanelor, se așează la masa de lucru. „Dacă intru aici la patru dimineața și muncesc susținut, pot realiza șapte, opt, chiar nouă păpuși într-o zi”, povestește el pentru Business Insider.

El cumpără păpuși Labubu, create de designerul Kasing Lung, la prețul de aproximativ 45 de dolari bucata, le personalizează cu tatuaje, pietre și accesorii, apoi le vinde cu peste 200 de dolari fiecare.

Cum a descoperit piața

Inițial, Stephens doar revindea păpușile, dar profitul era nesemnificativ. Totul s-a schimbat după ce a realizat o mască de Halloween pentru un Labubu și a postat-o online. Reacțiile l-au convins că există o piață pentru ediții personalizate. Prima păpușă tatuată pe care a pus-o la vânzare cu prețul de 60 de dolari s-a cumpărat imediat, iar cererea a explodat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Astăzi, are aproape 80 de comenzi pe lună. Clienții cer modele inspirate de vedete precum Post Malone sau Lil Peep ori păpuși care să spună povești personale.

O pasiune care îi aduce stabilitate financiară

Ani de zile, Stephens a predat arte plastice, dar salariul nu i-a permis să susțină proiecte ambițioase pentru elevii săi, precum imprimarea 3D sau gravura în lemn și plastic. A încercat numeroase activități suplimentare pentru a-și completa veniturile, de la vânzarea de burrito la tricouri personalizate, dar niciuna nu a avut succesul Labubu.

Personalizarea jucăriilor nu este simplă: materialul din vinil este dificil de tatuat, iar fiecare piesă poate dura până la o oră de lucru. Totuși, Stephens spune că satisfacția de a crea obiecte unice îl motivează. Doarme doar în jur de cinci ore pe noapte, dar consideră că merită: „E incredibil cum mi-a schimbat viața. Nu mai trebuie să alerg după joburi mici. Am, în sfârșit, liniște financiară.”

Succesul său se suprapune cu popularitatea globală a păpușilor Labubu. Celebrități precum Rihanna și Kim Kardashian au apărut cu ele, iar compania chineză Pop Mart estimează vânzări de 1 miliard de dolari în 2025 doar din Labubu și produsele conexe.

Citește și O tânără din Rusia şi-a vândut sufletul pentru a cumpăra păpuşi Labubu şi un bilet la un concert. Biserica a declarat-o păcătoasă 

Stephens știe că moda Labubu s-ar putea stinge, dar până atunci profită de val. „Vreau să investesc într-un atelier adevărat, unde să creez artă și să-i învăț pe oameni puterea artei”, spune el.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
bolojan retaileri original_govr2957
5
Reprezentanții retailerilor i-au spus lui Bolojan că nu mai vor plafonare la adaosul...
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Digi Sport
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sistem Patriot
SUA suspendă vânzarea unor arme către Europa, inclusiv sisteme...
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF...
Volodimir Zelenski
Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești. „Nu...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă...
Ultimele știri
Libertatea presei, sub presiune în SUA. Decizie de ultimă oră a Pentagonului. Ce li se va impune jurnaliștilor americani
Avertisment MAE pentru români, după atacurile cibernetice în mai multe aeroporturi din Europa. Ce țări sunt afectate
Donald Trump insistă că reportajele critice care îl vizează sunt „ilegale”: „Libertatea de exprimare nici nu mai intră în discuție”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Păpuși Barbie
Păpușile Barbie devin noua victimă a războiului tarifar al lui Donald Trump. „Poate copiii vor avea două păpuși în loc de 30”
alin coleșa deputat AUR
Deputat AUR, declarație controversată: Fetițele se joacă cu păpuși și experimentează un rol apropiat prostituției, nu pe cel de mamă
pedro sanchez premier spania
Opoziția cere demisia lui Pedro Sanchez, acuzat de corupție. O plângere va fi depusă pentru anchetarea partidului premierului Spaniei
ciuca
Ciucă anunță ștergerea accesoriilor pentru firmele care-și plătesc datoriile până pe 25 noiembrie. Cei care achită la timp, bonusați
picioare de bebelus
Mai mulți polițiști au intrat cu forța în casa unei femei, crezând că un bebeluș este în pericol, dar au aflat că au făcut o greșeală
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
„E moarte lentă”. Românul care și-a dat demisia de la Amazon: „Am clacat psihic, m-a terminat. Am plecat”
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme