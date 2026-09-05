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De ce apare mirosul neplăcut în mașina de spălat și cum îl elimini. Zonele aparatului care trebuie verificate

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De ce apare mirosul neplăcut în mașina de spălat. Sursă Foto Getty Images
De ce apare mirosul neplăcut în mașina de spălat. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Principalele cauze ale mirosului neplăcut din mașina de spălat Cum poate fi eliminat mirosul din mașina de spălat Cât de des trebuie curățată mașina de spălat Cum previi apariția mirosului neplăcut

Mirosul neplăcut din mașina de spălat nu semnalează neapărat o defecțiune. De cele mai multe ori, cauza este umezeala persistentă, combinată cu resturile de detergent și impuritățile depuse în componentele aparatului. La modelele cu încărcare frontală, una dintre zonele vulnerabile este și garnitura hubloului, în ale cărei pliuri pot rămâne apă și murdărie.

Câteva măsuri simple de întreținere pot preveni acumularea umezelii și a reziduurilor, contribuind la menținerea aparatului curat și bine aerisit.

Principalele cauze ale mirosului neplăcut din mașina de spălat

Umezeala rămasă după încheierea programului

Potrivit unei analize științifice privind igiena rufelor, apa acumulată în cuvă, în garnitură sau în alte componente poate favoriza apariția mirosurilor persistente. Fenomenul este mai frecvent atunci când hubloul este închis imediat după terminarea ciclului, fără ca interiorul aparatului să se aerisească și să se usuce. Asociată cu murdăria și resturile de detergent, umezeala creează condiții favorabile dezvoltării mucegaiului.

Utilizarea frecventă a programelor cu temperaturi scăzute

Ciclurile de spălare la temperaturi reduse pot diminua consumul de energie, însă folosirea lor aproape exclusivă favorizează acumularea treptată a detergentului și a murdăriei. Reziduurile rămase pe componentele aparatului pot provoca, în timp, un miros persistent. 

Murdăria acumulată în garnitura hubloului

Un studiu publicat pe PubMed privind microorganismele din mașinile de spălat a analizat inclusiv garnitura hubloului și a identificat diferențe între aparatele percepute ca având miros neplăcut și cele fără miros. În cazul garniturii, cercetătorii au observat o abundență mai mare a bacteriei Moraxella osloensis, asociată cu mirosurile neplăcute ale rufelor.

În cazul mașinilor cu încărcare frontală, pliurile garniturii din cauciuc pot reține apă, scame, fire de păr și urme de detergent. Aceste depuneri sunt dificil de observat la o verificare superficială, iar dacă nu sunt îndepărtate periodic pot duce la formarea mucegaiului și la apariția unui miros persistent. 

Depunerile formate în sertarul pentru detergent

Compartimentul destinat detergentului și balsamului poate deveni, în timp, o sursă de mirosuri. Resturile produselor de spălare se acumulează atât în sertar, cât și în spațiul din spatele acestuia. În contact cu umezeala și murdăria, depunerile pot crea condiții favorabile dezvoltării mucegaiului. 

Cantitatea prea mare de detergent

Folosirea unei cantități excesive nu garantează o curățare mai eficientă a hainelor. Produsul care nu este eliminat complet în timpul ciclului poate rămâne în componentele aparatului, unde se combină cu apa și impuritățile. Acumulările rezultate contribuie treptat la apariția mirosurilor persistente.

Rufele ude lăsate în cuvă

Hainele care nu sunt scoase după încheierea programului rămân într-un spațiu închis și umed, astfel că pot căpăta rapid un miros specific, care persistă uneori și după uscare. Totodată, textilele ude mențin un nivel ridicat de umiditate în interiorul aparatului.

Când mirosul poate semnala o defecțiune

Mirosul neplăcut nu este întotdeauna provocat de murdărie sau de întreținerea necorespunzătoare a aparatului. În anumite cazuri, acesta poate indica o problemă a sistemului de evacuare.

Dacă seamănă cu cel de canalizare, este posibil ca apa să nu fie eliminată corespunzător. Trebuie verificate furtunul de evacuare și conexiunea acestuia la sifon, deoarece un blocaj sau o instalare incorectă poate permite revenirea apei în mașină.

Mirosul de ars, plastic încins ori cauciuc necesită o atenție imediată. Aparatul nu ar trebui utilizat înainte de identificarea cauzei, iar dacă problema persistă, se recomandă verificarea acestuia de către un specialist.

Cum poate fi eliminat mirosul din mașina de spălat

Îndepărtarea acestuia presupune curățarea componentelor în care se acumulează apă, murdărie și resturi de detergent. Înainte de începerea procedurii, cuva trebuie golită complet.

O atenție deosebită trebuie acordată garniturii hubloului. Toate suprafețele accesibile trebuie verificate, șterse cu atenție și apoi uscate.
Sertarul pentru detergent trebuie, la rândul său, scos și curățat în fiecare compartiment. Este necesară îndepărtarea reziduurilor inclusiv din spațiul în care acesta este introdus, deoarece urmele de detergent și balsam acumulate acolo pot întreține mirosul persistent.

Verificarea filtrului pompei de evacuare

Filtrul poate reține scame, monede, fire de păr și alte obiecte de mici dimensiuni. Blocarea acestuia poate împiedica evacuarea corespunzătoare, iar apa rămasă în aparat favorizează apariția mirosurilor. Înainte de deschidere trebuie consultat manualul de utilizare, deoarece în sistem se poate afla apă reziduală.

După igienizarea componentelor, poate fi pornit programul destinat întreținerii cuvei, dacă modelul dispune de o funcție precum „Tub Clean” sau „Drum Clean”. Frecvența utilizării acesteia diferă de la un aparat la altul și trebuie stabilită conform indicațiilor producătorului.
Dacă este necesară o soluție specială, produsul ales trebuie să fie compatibil cu modelul respectiv și autorizat prin instrucțiunile din manual. Amestecarea substanțelor de curățare și utilizarea unor remedii improvizate sunt contraindicate.

Cât de des trebuie curățată mașina de spălat

Nu există o frecvență universală pentru curățarea mașinii de spălat. Intervalul recomandat diferă în funcție de model, numărul de cicluri și frecvența utilizării. Unele aparate au nevoie de un ciclu de întreținere o dată pe lună, în timp ce alte recomandări indică o curatare la aproximativ 30 de cicluri sau cel puțin o dată la trei luni.

Pentru o întreținere corectă, este indicat ca recomandările din manualul aparatului să fie urmate și adaptate la modul de utilizare. O mașină folosită zilnic poate necesita o curățare mai frecventă decât una utilizată doar de câteva ori pe săptămână.

Oțetul și bicarbonatul: sunt recomandate?

Oțetul și bicarbonatul de sodiu sunt soluții populare pentru curățarea și îndepărtarea mirosurilor din mașina de spălat, însă utilizarea lor nu este potrivită pentru toate modelele. În timp ce unele aparate permit folosirea anumitor astfel de produse, există și recomandări împotriva oțetului, din cauza posibilelor efecte asupra componentelor din cauciuc.

Înainte de folosirea oricărei substanțe pentru curățarea mașinii de spălat, trebuie verificat manualul aparatului. Instrucțiunile producătorului indică produsele compatibile și modul corect de utilizare. (Spre exemplu, oțetul nu trebuie combinat cu înălbitorul, deoarece amestecul poate elibera gaze toxice.)

Cum previi apariția mirosului neplăcut

Prevenția este mai simplă decât curățarea unei mașini în care mirosul s-a instalat deja. Informațiile publicate de Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) subliniază importanța întreținerii corespunzătoare a mașinii de spălat pentru prevenirea acestor probleme.

După fiecare spălare:

  • scoate hainele cât mai repede;
  • lasă ușa întredeschisă pentru aerisire;
  • lasă sertarul pentru detergent să se usuce;
  • șterge apa rămasă pe garnitura hubloului;
  • nu supraîncărca mașina;
  • folosește cantitatea recomandată de detergent.

Periodic:

  • curăță garnitura;
  • spală sertarul pentru detergent;
  • verifică filtrul pompei;
  • efectuează un ciclu de întreținere;
  • utilizează, atunci când instrucțiunile aparatului permit, programe de spălare la temperaturi mai ridicate.

Editor : M.C.

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