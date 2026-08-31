De ce se formează gheață în frigider: Greșelile care pot crește consumul de energie și când trebuie verificat aparatul

Apariția unui strat de gheață pe pereții frigiderului sau în congelator nu indică întotdeauna o defecțiune. Depunerile se pot forma atunci când aerul cald și umed pătrunde în interior, iar vaporii de apă condensează și îngheață pe suprafețele reci. Ușa lăsată deschisă, etanșarea necorespunzătoare și blocarea traseelor de ventilație se numără printre factorii care favorizează fenomenul.

Un strat persistent de gheață nu trebuie însă ignorat. Acumulările pot reduce spațiul disponibil, pot afecta circulația aerului și pot diminua eficiența energetică, mai ales în cazul aparatelor care necesită dezghețare manuală.

De ce se formează gheață în frigider

Temperatura greșit setată, printre cele mai frecvente cauze

Unul dintre cele mai des întâlnite motive pentru care apare gheața este temperatura setată prea scăzut. Ghidurile de siguranță alimentară recomandă ca temperatura din frigider să fie menținută la cel mult 4°C, ideal între 2 și 4°C. Pentru congelator, temperatura recomandată este de -18°C.

Sub acest prag, vaporii de apă din interior îngheață mai repede decât pot fi eliminați prin ciclurile normale de dezghețare, iar compresorul este forțat să funcționeze aproape continuu.

La polul opus, o temperatură prea ridicată nu rezolvă problema. Aparatul compensează prin cicluri de răcire mai lungi și mai frecvente, ceea ce duce tot la un consum mai mare de energie, chiar dacă gheața nu se formează vizibil.

Ușa deschisă des și garnitura deteriorată

Fiecare deschidere a ușii introduce în interior aerul cald din interiorul încăperii. Cu cât frigiderul este deschis mai des sau pentru mai mult timp, cu atât mai multă umiditate ajunge pe suprafețele reci, iar aceasta se transformă în gheață la următorul ciclu de răcire. Efectul este amplificat vara, când diferența de temperatură dintre exterior și interior este mai mare.

Garnitura de cauciuc de pe conturul ușii joacă, la rândul ei, un rol esențial. Dacă nu mai etanșează corect, fie din cauza uzurii, fie din cauza resturilor alimentare acumulate, aerul cald pătrunde constant, chiar și atunci când ușa pare închisă.

O verificare simplă poate fi făcută cu o bucată de hârtie prinsă între garnitură și cadrul aparatului. Dacă aceasta iese foarte ușor, fără rezistență, închiderea trebuie examinată mai atent. (Testul este recomandat și de Departamentul Energiei din Statele Unite, care precizează că poate fi necesară reglarea sistemului de închidere sau schimbarea garniturii.)

Alimentele calde și regula de siguranță care trebuie respectată

Introducerea imediată a preparatelor fierbinți obligă aparatul să elimine căldura suplimentară. Aburul degajat mărește, în același timp, umiditatea din compartiment, favorizând condensul și depunerile de gheață.

Recomandarea standard este ca mâncarea să fie lăsată să ajungă la temperatura camerei, acoperită, înainte de a fi depozitată.

Același principiu se aplică și congelatorului supraaglomerat sau, dimpotrivă, prea gol. Un spațiu prea plin blochează circulația aerului rece prin orificiile de aerisire, creând zone cu umiditate care îngheață, în timp ce un spațiu prea gol reduce inerția termică și obligă compresorul să pornească mai des.

Defecțiuni tehnice care nu trebuie ignorate

Nu toate cazurile de îngheț au o cauză legată de modul de utilizare. Dacă depunerile persistă după verificarea ușii, a temperaturii și a orificiilor de aerisire, problema poate avea legătură cu sistemul automat de dezghețare, ventilatorul, senzorii sau alte componente. Efectele diferă însă în funcție de construcția aparatului, iar piesa defectă nu poate fi identificată numai după locul în care apare gheața.

În aceste situații, dezghețarea manuală și curățarea pot elimina temporar acumulările, fără să înlăture cauza. Răcirea neuniformă, funcționarea neobișnuit de îndelungată, apa acumulată în interior sau reapariția rapidă a stratului de gheață justifică verificarea frigiderului de către personal calificat ori de către serviciul indicat de producător.

Cum poate gheața să crească factura la electricitate

Stratul de gheață poate reduce eficiența transferului termic și poate împiedica distribuirea uniformă a aerului rece. Pentru a menține temperatura setată, sistemul de răcire poate funcționa mai mult sau la o intensitate mai mare, ceea ce determină creșterea consumului de electricitate. Efectul este accentuat dacă depunerile blochează orificiile de ventilație ori împiedică închiderea etanșă a ușii.

Eticheta energetică oferă informații importante despre eficiența aparatului, însă clasa trebuie analizată împreună cu volumul compartimentelor și consumul anual exprimat în kilowați-oră. Din acest motiv, un frigider de dimensiuni mari încadrat în clasa A poate avea un consum anual mai ridicat decât un model mai mic dintr-o categorie inferioară.

Potrivit Regulamentului delegat (UE) 2019/2016, clasa este determinată în funcție de indicele de eficiență energetică, iar consumul anual de energie se regăsește printre informațiile înscrise pe etichetă. Valorile declarate sunt obținute în condiții standardizate de testare. În utilizarea de zi cu zi, consumul poate varia în funcție de temperatura încăperii, amplasarea și reglajele aparatului, frecvența deschiderii ușii și modul de depozitare a alimentelor.

Editor : C.S.