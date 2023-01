De ce vineri 13 este considerată o zi cu ghinion?

Astăzi este vineri 13 și, potrivit superstițiilor, se presupune că este cea mai ghinionistă zi posibilă. De ce unii oameni cred cu putere că în această zi li se va întâmpla ceva rău? Nimeni nu știe exact care este originea superstiției, însă BBC a sintetizat câteva teorii.

Numărul 13 și zilele de vineri sunt ambele asociate cu ghinionul de multă vreme, iar combinația dintre cele două îi face pe foarte mulți oameni să tremure de frică. Persoanele superstițioase nu au curajul să întreprindă nimic în această zi, ca de exemplu încheierea unor contracte sau să pornească într-o călătorie.

Ghinionistul 13

Mulți cred că motivul ghinionului purtat de numărul 13 vine din Biblie. Se crede că Iuda, care l-a trădat pe Isus, a fost al 13-lea oaspete care s-a alăturat la Cina cea de Taină.

Chiar și astăzi se consideră că aduce ghinion dacă 13 persoane se așează la o masă, iar unii oameni apelează la tot felul de trucuri pentru a evita această situație, cum ar fi așezarea unui ursuleț de pluș pe al 14-lea scaun.

În mitologia nordică, o cină a zeilor a fost distrusă de al 13-lea invitat numit Loki, care a făcut ca lumea să fie cufundată în întuneric.

Superstiția a laut proporții nebănuite. Astfel, astăzi, la unele hoteluri nu există camera 13, în timp ce multe clădiri înalte „nu au” un etaj 13, trecându-se de la 12 la 14.

De asemenea, există și companii aeriene care au scos de la locuri rândul 13.

Vineri cu ghinion

De sute de ani, vineri a fost considerată cea mai ghinionistă zi a săptămânii. În celebrele Povești de la Canterbury ale lui Geoffrey Chaucer, scrise în secolul al XIV-lea, el spune „și într-o vineri a căzut asupra noastră toată această nenorocire”.

În Marea Britanie, vinerea era cunoscută drept „Ziua Spânzuratului”, pentru că în aceste zile erau spâzurați cei condamnați la moarte.

Dar Vinerea Mare, ziua răstignirii lui Isus Hristos, este considerată a fi singura vineri care nu aduce ghinion. Dacă te-ai născut de Vinerea Mare, se crede că ai noroc, în timp ce marinarii, care sunt extrem de superstițioși, își încep călătoriile mai lungi sau mai importante în Vinerea Mare.

Frica de vineri 13

Frica de combinația dintre vineri și numărul 13 are o tradiție relativ recentă, de aproximativ 100 de ani.

Există chiar și un cuvânt special pentru frica de vineri 13, paraskevidekatriaphobia.

Un an calendaristic are cel puțin o zi de vineri care cade pe data de 13, dar poate să apară de trei ori în același an. De exemplu, în 2015, data de 13 în zi de vineri a fost în februarie, martie și noiembrie.

