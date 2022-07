DIGI, lider la portabilitate cu peste 3,6 milioane de numere portate

DIGI rămâne, în continuare, prima opțiune a clienților care doresc să schimbe operatorul de telefonie, depăși nd pragul de 3,6 milioane de numere portate, de la înființarea serviciului de portabilitate și până în prezent;

În primele 6 luni ale anului, DIGI a înregistrat peste 362 500 de numere portate în rețeaua mobilă și fixă;

În al doilea trimestru al anului, peste 181 500 de numere au fost portate în rețeaua mobilă și fixă;

Compania deține, în al doilea trimestru, 61% din totalul numerelor portate în rețeaua mobilă, cu o medie lunară de peste 60 500 de numere.

Serviciile de calitate superioară și prețurile avantajoase oferite clienților, au menținut compania în topul portabilității, cu peste 181 500 de numere atrase în al doilea trimestru al anului. Potrivit statisticilor comunicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și prelucrate de companie, DIGI își menține, de peste 13 ani, poziția de lider în rândul operatorilor de telecomunicații, în ceea ce privește portabilitatea mobilă și fixă, depășind 3,6 milioane de numere portate la finalul celui de-al doilea trimestru.

În prima jumătate a anului, DIGI a înregistrat peste 362 500 de numere de telefonie mobilă și fixă portate, iar dintre acestea, mai mult de 181 500 de numere în lunile aprilie, mai și iunie. Datorită ofertelor comerciale lansate, dar și a calității rețelelor de telefonie mobilă și fixă, compania a rămas un partener de încredere pentru clienții din România și în cel de-al doilea trimestru din 2002. Peste 174 600 de utilizatori au ales telefonia mobilă de la DIGI, iar 7 147 pe cea fixă. Media lunară de portări în rețeaua mobilă, aferentă celui de-al doilea trimestru, a fost de peste 60 500. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 (aprilie-iunie), DIGI a atras cu 29% mai multe numere de telefonie mobilă și fixă și cu 31% mai multe numere mobile.

Compania investește continuu în infrastructură pentru a crește permanent calitatea serviciilor, iar în prezent, rețeaua mobilă are acoperire outdoor de peste 99,5% din populația României. Din 2019, DIGI a lansat serviciul 5G, care este disponibil în București și în alte 13 orașe din țară.

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia și Portugalia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM și serviciul de content Digi Online.