Eminem îl somează pe republicanul Vivek Ramaswamy să nu mai facă rap cu piesele lui

Avocații lui Eminem i-au trimis o scrisoare republicanului aspirant la candidatura pentru președinția SUA, Vivek Ramaswamy, în care îi cer să nu mai facă rap cu melodiile artistului, transmite BBC.

Scrisoarea vine la mai bine de o săptămână după ce antreprenorul din domeniul biotehnologiei a susținut o reprezentație improvizată cu „Lose Yourself” la Târgul de Stat din Iowa.

Scrisoarea, datată cu 23 august 2023, a fost trimisă de casa de discuri a lui Eminem, BMI.

O purtătoare de cuvânt a lui Ramaswamy a declarat că acesta va da curs cererii lui Eminem, al cărui nume dincolo de scenă este Marshall Mathers III.

În scrisoare se precizează că reprezentanții casei de discuri „au primit o notificare de la” Eminem prin care acesta se opune utilizării de către republicanul Ramaswamy a „compozițiilor sale muzicale”:

„BMI va considera orice reprezentație cu muzica artistului Eminem din campania Vivek 2024, de la această dată înainte, ca fiind o încălcare a dreptului de autor”.

Făcând aluzie la una dintre piesele lui Eminem, purtătoarea de cuvânt Tricia McLaughlin, a spus într-o declarație adresată presei americane că „Vivek a urcat pe scenă și și-a dat frâu liber”.

„Spre mâhnirea poporului american, va trebui să lăsăm rap-ul pe seama adevăratului Slim Shady”.

Ramaswamy a făcut și el un comentariu pe rețeaua X, pentru a scoate în evidență situația. Piesa The Real Slim Shady a fost din nou referința mesajului transmis:

"Will The REAL Slim Shady please stand up? (Se va ridica în picioare adevăratul Slim Shady?) Nu a spus ceea ce cred eu că a spus, nu-i așa?" a scris Ramaswamy.

Nou intrat în politică, Vivek Ramaswamy, în vârstă de 38 de ani, este văzut ca o stea în ascensiune în campania pentru nominalizarea unui republican în cursa pentru președinția SUA, după o performanță notabilă la dezbaterea candidaților partidului de săptămâna trecută.

El s-a poziționat ca un outsider dispus să dezvolte agenda „America First” a fostului președinte Trump.

Politicienilor le-au mai fost trimise scrisori de la artiști care și-au dorit încetarea folosirii cântecelor lor în campaniile electorale. Aproape că a devenit o tradiție în politica americană.

Donald Trump a primit zeci de scrisori de la staruri, inclusiv Rolling Stones, Queen, Adele și Pharrell Williams, în care l-au informat că nu are permisiunea de a folosi muzica lor în campania electorală și în timpul evenimentelor prezidențiale.

Editor : M.I.