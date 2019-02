Eurovision 2019. Ester Peony va reprezenta România cu piesa “On a Sunday”

Ester Peony a câştigat finala selecţiei naţionale Eurovision, duminică seară, cu piesa „On a Sunday”, şi va reprezenta România la competiţia cântecului european care va avea loc laTel Aviv în luna mai. Artista a declarat că este emoţionată, selecţia fiind pentru ea "o mare încercare".

„Vă mulţumesc! O să facem o treabă bună la Tel Aviv! Sunt extrem de emoţionată. A fost o mare încercare pentru mine”, au fost primele cuvinte ale câştigătoarei după încheierea voturilor.

Ester Peony cu piesa „On a Sunday” (65 de puncte), Bella Santiago cu „Army of Love” (50 de puncte) şi Laura Bretan cu „Dear Father” (48 de puncte) au fost primele trei piese în ordinea preferinţelor juriului.

În ultimul act al selecţiei naţionale Eurovision România au concurat, alături de Ester Peony, Linda Teodosiu cu piesa „Renegades”, Olivier Kaye - „Right now”, Laura Bretan cu „Dear father”, Teodora Dinu - „Skyscraper” , Claudiu Mirea - „We Are The Ones”, Aldo Bşaga - „Your journey”, Letitia Moisescu & Sensibil Balkan - „Daina”, Bella Santiago - „Army Of Love”, Trooper - „Destin”, Dya & Lucian Colareza - „Without You (Sin Ti)” şi Mirela Vaida - „Underground”.

Reprezentantul României la Eurovision a fost ales de un juriu format din: Tali Eshkoli - Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019, Emmelie de Forest - câştigătoarea Eurovision 2013, Deban Aderemi şi William Lee Adams - jurnalişti şi influenceri consacraţi în fenomenul Eurovision Song Contest, Şerban Cazan - Head of Production HaHaHa Production şi artistul moldovean Alex Calancea.

Publicul a fost cel de-al şaptelea jurat al finalei naţionale. În ultimul act al Selecţiei Naţionale, punctajele obţinute prin televot au avut ponderea punctajului acordat de către un membru al juriului. Telespectatorii şi-au putut exprima votul trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...12), prin SMS.

