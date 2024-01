Gala Premiilor Emmy Primetime 2024

"Succession" (HBO/ Max) a fost desemnat cel mai bun serial dramă la gala Premiilor Emmy Primetime, care a avut loc luni seară, la Los Angeles. "The Bear" a primit trofeul pentru cel mai bun serial comedie, iar "Beef" a fost aleasă cea mai bună mini serie TV. Câştigătorii au fost anunţaţi de prezentatorul Anthony Anderson, la câteva luni după ce spectacolul a fost amânat din cauza grevelor de la Hollywood.

Serialele "Succession" şi "The Bear" au fost la egalitate, cu şase victorii, "Beef" a cucerit cinci trofee.

La categoriile interpretare, actorii Ayo Edebiri, Jennifer Coolidge, Matthew Macfadyen, Quinta Brunson, Jeremy Allen White, Niecy Nash-Betts, Ebon Moss-Bachrach, Ali Wong, Steven Yeun, Sarah Snook şi Kieran Culkin au cucerit trofeele. RuPaul's Drag Race a câştigat premiul pentru cel mai bun reality show de concurs.

"Last Week Tonight With John Oliver" a câştigat cel mai bun scenariu pentru un serial variety iar "The Daily Show With Trevor Noah" a fost desemnat "best talk series".

Prestigiosul club EGOT include încă un membru: Elton John. Muzicianul a devenit oficial câştigător EGOT la Emmy 2023, după ce programul său de la Disney+, "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", a luat premiul pentru "outstanding variety special".

"Sunt copleşit să mă alătur grupului incredibil de talentat de câştigători EGOT din această seară", a declarat John. "Călătoria până la acest moment a fost plină de pasiune, dedicare şi de sprijinul neabătut al fanilor mei din întreaga lume. Această seară este o mărturie a puterii artelor şi a bucuriei pe care o aduce în vieţile noastre. Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut de-a lungul carierei mele, sunt incredibil de recunoscătoare".

HBO a condus nominalizările detaşat cu un trio de seriale de succes: "Succession", "The Last of Us" şi "The White Lotus". Ultimul sezon al dramei familiei Roy a ajuns în fruntea tuturor serialelor, cu 27 de nominalizări, urmat de adaptarea HBO a popularului joc video despre apocalipsa zombi, cu 24 de nominalizări, şi de sezonul 2 al serialului coşmarul vacanţelor al lui Mike White, cu 23 de nominalizări.

Gala Primetime Emmys 2023 trebuia să aibă loc iniţial în septembrie, dar a fost amânată din cauza grevelor scenariştilor şi actorilor. Ceremoniile Creative Arts Emmys au fost, de asemenea, amânate, până la 6-7 ianuarie.

Spectacolul de decernare a premiilor Primetime Emmy 2023 a fost transmis în direct de la Teatrul Peacock (fostul Teatru Microsoft), pe Fox.

Serialele cu cele mai multe nominalizări: "Succession" - 27, "The Last Of Us" - 24, "The White Lotus" - 23, "Ted Lasso" - 21, "The Marvelous Mrs. Maisel" - 14, "The Bear" - 13, "Beef" - 13, "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" - 13, "Wednesday" - 12, "Barry" - 11, "Only Murders In The Building" - 11.

Gala Premiilor Emmy Primetime 2024 - "Succession", "The Bear" şi "Beef" au câştigat principalele trofee. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Nominalizările şi câştigătorii la principalele categorii pentru cea de-a 75-a ediţie a premiilor Emmy

Cel mai bun serial dramă: "Andor", "Better Call Saul", "The Crown", "House of the Dragon", "The Last of Us", "Succession" (câştigător), "The White Lotus", "Yellowjackets"

Cel mai bun serial comedie: "Abbott Elementary", "Barry", "The Bear" (câştigător), "Jury: Duty", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Only Murders in the Building", "Ted Lasso", "Wednesday"

Cea mai bună mini serie TV: "Beef" (câştigător), "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", "Daisy Jones & the Six", "Fleishman Is in Trouble", "Obi-Wan Kenobi"

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Jeff Bridges - "The Old Man", Brian Cox - "Succession", Kieran Culkin - "Succession" (câştigător), Bob Odenkirk - "Better Call Saul", Pedro Pascal - "The Last of Us", Jeremy Strong - "Succession"

Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Sharon Horgan - "Bad Sisters", Melanie Lynskey - "Yellowjackets", Elisabeth Moss - "The Handmaid's Tale", Bella Ramsey - "The Last of Us", Keri Russell - "The Diplomat", Sarah Snook - "Succession" (câştigător)

Cel mai bun actor într-un serial comedie: Bill Hader, -"Barry", Jason Segel - "Shrinking", Martin Short - "Only Murders In The Building", Jason Sudeikis - "Ted Lasso", Jeremy Allen White - "The Bear" (câştigător)

Cea mai bună actriţă într-un serial comedie: Christina Applegate - "Dead To Me", Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Maisel", Quinta Brunson - "Abbott Elementary" (câştigător), Natasha Lyonne - "Poker Face", Jenna Ortega - "Wednesday"

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramă: F. Murray Abraham - "The White Lotus", Nicholas Braun - "Succession", Michael Imperioli - "The White Lotus", Theo James - "The White Lotus", Matthew Macfadyen -"Succession" (câştigător), Alan Ruck - "Succession", Will Sharpe - "The White Lotus", Alexander Skarsgard - "Succession"

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramă: Jennifer Coolidge - "The White Lotus" (câştigător), Elizabeth Debicki - "The Crown", Meghann Fahy - "The White Lotus", Sabrina Impacciatore - "The White Lotus", Aubrey Plaza - "The White Lotus", Rhea Seehorn - "Better Call Saul", J. Smith-Cameron - "Succession", Simona Tabasco - "The White Lotus"

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial comedie: Anthony Carrigan - "Barry", Phil Dunster - "Ted Lasso", Brett Goldstein - "Ted Lasso", James Marsden - "Jury: Duty", Ebon Moss-Bachrach - "The Bear" (câştigător), Tyler James Williams - "Abbott Elementary", Henry Winkler - "'Barry"

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial comedie: Alex Borstein - "The Marvelous Mrs. Maisel", Ayo Edebiri - "The Bear" (câştigător), Janelle James - "Abbott Elementary", Sheryl Lee Ralph - "Abbott Elementary", Juno Temple - "Ted Lasso", Hannah Waddingham - "Ted Lasso", Jessica Williams - "Shrinking"

Cel mai bun actor într-o mini serie: Kumail Nanjiani - "Welcome to Chippendales", Taron Egerton - "Black Bird", Evan Peters - "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", Steven Yeun - "Beef" (câştigător), Michael Shannon - "George & Tammy", Daniel Radcliffe - "Weird: The Al Yankovic Story"

Cea mai bună actriţă într-o mini serie: Jessica Chastain - "George & Tammy", Ali Wong - "Beef" (câştigător), Lizzy Caplan - "Fleishman Is in Trouble", Dominique Fishback - "Swarm", Riley Keough - "'Daisy Jones & the Six", Kathryn Hahn - "Tiny Beautiful Things"

Cel mai bun actor în rol secundar într-o mini serie: Murray Bartlett - "Welcome to Chippendales", Paul Walter Hauser - “Black Bird” (câştigător), Richard Jenkins - "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story", Joseph Lee - "Beef", Ray Liotta - "Black Bird", Young Mazino - “Beef”, Jesse Plemons - "Love & Death"

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o mini serie: Annaleigh Ashford - “Welcome to Chippendales”, Maria Bello - “Beef”, Claire Danes - “Fleishman Is in Trouble”, Juliette Lewis - “Welcome to Chippendales”, Camila Morrone - “Daisy Jones & The Six”, Niecy Nash-Betts - “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story” (câştigător), Merritt Wever “(“Tiny Beautiful Things”)

