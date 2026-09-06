Greșelile care pot deteriora hainele la spălare. Ce înseamnă simbolurile de pe etichete

Etichetele hainelor conțin instrucțiuni esențiale pentru întreținere, însă semnificația desenelor nu este întotdeauna evidentă. Ligheanul, triunghiul, pătratul și fierul de călcat, completate de puncte, linii sau semnul „X”, arată cum poate fi spălat, uscat ori călcat un articol vestimentar și ce tratamente trebuie evitate pentru protejarea țesăturii.

Respectarea indicațiilor de pe etichetă este importantă pentru păstrarea formei, culorii și proprietăților materialului, mai ales în cazul hainelor care necesită o îngrijire specială.

Cât de important este să respecți simbolurile de pe eticheta hainelor

Simbolurile înscrise pe etichetele hainelor indică tratamentele pe care fiecare articol vestimentar le poate suporta fără a fi deteriorat. Respectarea acestor instrucțiuni ajută la menținerea formei, culorii, dimensiunilor și proprietăților materialului. O temperatură prea ridicată, alegerea unui program nepotrivit sau folosirea unui înălbitor nepermis pot afecta țesătura și pot produce modificări ireversibile.

Ce semnifică simbolurile de pe haine

Potrivit Asociației Internaționale pentru Etichetarea Textilelor, simbolurile de întreținere sunt stabilite, la nivel internațional, prin standardul ISO 3758, care urmărește uniformizarea și armonizarea sistemelor de etichetare a produselor textile.

Simbolul ligheanului: spălarea

Simbolul în formă de lighean cu apă indică modul în care poate fi spălat un articol vestimentar. Numărul din interior arată temperatura maximă de spălare, exprimată în grade Celsius, în timp ce liniile de sub simbol indică necesitatea unui program de spălare mai delicat.

Ligheanul simplu - articolul poate fi spălat în condiții normale, conform instrucțiunilor de pe etichetă;

Ligheanul cu un număr în interior - numărul indică temperatura maximă la care articolul poate fi spălat, de exemplu 30°C, 40°C, 60°C sau 95°C;

Ligheanul cu o linie dedesubt - indică un ciclu de spălare delicat, cu acțiune mecanică redusă. Este potrivit pentru articole care se pot deteriora sau șifona mai ușor;

Ligheanul cu două linii dedesubt - indică un ciclu de spălare delicat, cu acțiune mecanică minimă. Este folosit, de exemplu, pentru unele articole din lână sau alte materiale sensibile;

Ligheanul barat cu un X - articolul nu trebuie spălat cu apă, nici la mașină, nici manual;

Ligheanul cu o mână - articolul trebuie spălat manual, nu la mașina automată. Temperatura maximă este indicată, atunci când este cazul, printr-un număr în interiorul ligheanului;

Ligheanul cu mână și 40°C - indică spălare manuală la maximum 40°C, cu un tratament delicat al materialului.

Simbolul triunghiului: albirea

Simbolul triunghiului indică dacă articolul poate fi albit și ce tip de înălbitor poate fi folosit.

Triunghiul simplu - este permisă folosirea oricărui înălbitor, inclusiv pe bază de clor sau oxigen;

Triunghiul cu două linii oblice - este permis doar înălbitorul pe bază de oxigen, nu și cel cu clor;

Triunghiul barat cu o cruce - articolul nu trebuie albit. Se recomandă folosirea unui detergent fără înălbitor.

Simbolul pătratului: uscarea

Simbolul pătratului indică modul în care trebuie uscat articolul. Cercul din interior arată că articolul poate fi pus în uscător, iar liniile din pătrat indică metodele de uscare naturală.

Pătratul cu cerc articolul poate fi pus în uscător;

Pătratul cu cerc și două puncte - uscarea în aparat este permisă la temperatură normală, de până la aproximativ 80°C;

Pătratul cu cerc și un punct - uscarea este permisă la temperatură redusă, de până la aproximativ 60°C;

Pătratul cu cerc barat - articolul nu trebuie pus în uscător;

Pătratul cu o linie verticală - uscare pe sfoară;

Pătratul cu două linii verticale - uscare prin picurare, fără stoarcere;

Pătratul cu o linie orizontală - uscare pe suprafață plană;

Pătratul cu două linii orizontale - uscare prin picurare pe suprafață plană;

Pătratul cu o linie oblică - uscarea trebuie făcută la umbră;

Pătratul cu două linii oblice - indică uscarea prin picurare la umbră;

Pătratul cu linie verticală și linii oblice - indică uscarea pe sfoară la umbră;

Pătratul cu linie orizontală și linii oblice - indică uscarea pe suprafață plană, la umbră.

Simbolul fierului de călcat: călcarea

Simbolul în formă de fier de călcat arata dacă articolul poate fi călcat și ce temperatură trebuie folosită. Punctele din interior indică nivelul de temperatură.

Fierul de călcat barat cu o cruce - articolul nu trebuie călcat;

Fierul de călcat cu un punct a călcare la temperatură scăzută, de până la 120°C. Se recomandă evitarea aburului;

Fierul de călcat cu două puncte - călcare la temperatură moderată, de până la 160°C. Poate fi folosit și aburul;

Fierul de călcat cu trei puncte - călcare la temperatură ridicată, de până la 210°C. Este potrivit, în general, pentru articole din bumbac și in.

Simbolul cercului: îngrijirea profesională

Simbolul în formă de cerc indică faptul că articolul poate necesita curățare profesională. Literele și liniile din interior sau de sub cerc oferă informații despre tipul de curățare și despre tratamentul permis.

Curățarea umedă profesională

Cercul cu „W” - articolul poate fi curățat umed de către un specialist;

Cercul cu „W” și o linie - este recomandată o curățare umedă delicată, cu acțiune mecanică redusă;

Cercul cu „W” și două linii - este necesară o curățare umedă delicată, pentru textile sensibile;

Cercul cu „W” barat - articolul nu trebuie curățat umed profesional.

Curățarea chimică profesională

Cercul simplu - articolul poate fi curățat chimic profesional;

Cercul cu litere - literele indică tipul de solvent care poate fi utilizat în curățătorie;

Cercul cu o linie dedesubt - curățarea chimică trebuie realizată cu anumite restricții, precum acțiune mecanică, umiditate sau temperatură redusă;

Cercul barat cu o cruce - articolul nu trebuie curățat chimic profesional.

Cum procedezi dacă nu mai ai eticheta

Dacă eticheta a fost îndepărtată, trebuie verificate compoziția materialului și, atunci când este posibil, recomandările de întreținere publicate de producător. În lipsa unor informații certe, alegerea unei metode de curățare mai blânde poate limita riscul deteriorării articolului.

Lâna, mătasea și alte fibre delicate pot necesita temperaturi reduse, programe speciale sau curățare profesională. Evitarea căldurii excesive și a tratamentelor agresive scade riscul de micșorare, deformare ori afectare a țesăturii.

Editor : M.C.