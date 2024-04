Hugh Grant a ajuns la un acord în procesul cu tabloidul acuzat și de prințul Harry de violarea intimității

Actorul Hugh Grant a ajuns la un acord cu editorul tabloidului The Sun, în cadrul unui proces în care starul britanic şi prinţul Harry - fiul cel mic al regelui Charles al III-lea i-au acuzat pe jurnaliştii publicaţiei că au folosit detectivi particulari pentru a-i intercepta ilegal telefonul şi pentru a-i sparge locuinţa.

Hugh Grant şi prinţul Harry - fiul cel mic al regelui Charles al III-lea - au dat în judecată News Group Newspapers (NGN) pentru o presupusă obţinere ilegală de informaţii practicată pe scară largă, inclusiv prin interceptarea liniei sale de telefonie fixă, spargerea locuinţei şi obţinerea prin metode înşelătoare a unor informaţii confidenţiale despre persoana lui, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Acest caz era unul dintre procesele declarate eligibile în ianuarie 2024 pentru a fi judecate la Înalta Curte din Londra, însă actorul a acceptat să încheie un acord cu NGN, a precizat avocatul său, David Sherborne.

Hugh Grant, devenit faimos după ce a jucat în filme precum "Love Actually" şi "Notting Hill", a promis să devină un susţinător proeminent al reformei din presă după izbucnirea scandalului interceptărilor telefonice în urmă cu peste un deceniu.

El a dat în judecată NGN şi din cauza fostului tabloid News of the World, între timp dispărut de pe piaţă, într-un proces încheiat printr-un acord în 2012, la un an după ce publicaţia a fost desfiinţată de proprietarul său, magnatul media Rupert Murdoch, în urma unui val de critici din partea publicului.

NGN a respins întotdeauna acuzaţiile privind acţiunile ilegale practicate de angajaţii tabloidului The Sun şi a semnat înţelegeri cu acuzatorii săi în peste 1.000 de procese fără să admită niciodată vinovăţia acestei publicaţii.

Cu toate acestea, înţelegerea semnată în cadrul procesului intentat de Hugh Grant, care s-a concentrat exclusiv pe practicile ilegale ale tabloidului, ridică semne de întrebare despre durabilitatea acestei poziţii ce a fost susţinută atât de mult timp de grupul de presă britanic.

