Începe Postul Crăciunului 2026. Alimentele interzise și semnificația celor 40 de zile de pregătire pentru Nașterea Domnului

Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie 2026, și durează până în Ajun, pe 24 decembrie. În cele 40 de zile, credincioșii ortodocși renunță la carne, ouă și lactate, însă calendarul bisericesc prevede și zile cu dezlegări la pește, vin și ulei. Rânduiala îmbină restricțiile alimentare cu rugăciunea și faptele bune, prin care credincioșii se pregătesc sufletește pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Postul Crăciunului are o rânduială alimentară mai puțin strictă decât cel al Paștelui, cu mai multe zile în care este permis consumul de pește, vin și ulei, potrivit calendarului bisericesc.

Postul Crăciunului 2026

„Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie 2026, după Lăsatul Secului de sâmbătă, 14 noiembrie. Aceasta este ultima zi în care credincioșii pot consuma carne, ouă și produse lactate înaintea perioadei de înfrânare.

Considerat unul dintre cele patru mari posturi din calendarul ortodox, durează 40 de zile și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajun. Pe 25 decembrie este prăznuită Nașterea lui Iisus Hristos. Dincolo de restricțiile alimentare, postul presupune rugăciune, cumpătare și fapte bune, ca pregătire sufletească pentru sărbătoare.

De ce se postește timp de 40 de zile

În tradiția biblică, cele 40 de zile au o semnificație aparte, fiind asociate cu purificarea sufletească, apropierea de Dumnezeu și pregătirea spirituală, înainte de una dintre cele mai mari prăznuiri ale anului. Această perioadă simbolică este întâlnită în mai multe momente importante din Sfânta Scriptură.

Moise a ținut post timp de 40 de zile pe Muntele Sinai, înainte de a primi Tablele Legii, iar profetul Ilie a străbătut același interval în post și rugăciune, până la Muntele Horeb. De asemenea, Iisus Hristos a petrecut 40 de zile în pustiu, înainte de a-Și începe activitatea de propovăduire a Evangheliei și de a le transmite oamenilor învățăturile despre Dumnezeu și mântuire.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Tablele Legii, numite și Tablele de Piatră sau Tablele lui Moise, reprezintă cele două plăci de piatră pe care au fost înscrise cele Zece Porunci, potrivit Bibliei ebraice.

Ce alimente sunt interzise în Postul Crăciunului

„Pe parcursul celor 40 de zile, credincioșii nu consumă carne, ouă, lapte și produse lactate, precum brânzeturile, iaurtul sau untul, nici preparate derivate care conțin aceste ingrediente. Alimentația se bazează pe surse vegetale, iar vinul și uleiul sunt permise potrivit dezlegărilor prevăzute de rânduiala bisericească.

Calendarul ortodox stabilește și zile în care se poate mânca pește, fără ca această permisiune să se extindă asupra celorlalte alimente excluse.

În 2026, prima dezlegare este pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, iar ultima pe 19 decembrie. Datele sunt consemnate distinct în calendar și trebuie urmărite individual, deoarece regulile diferă în funcție de ziua săptămânii și de sărbătoarea prăznuită.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Recomandările preotului pentru cele 40 de zile de post

„Postul începe cu dorința sinceră de a urma această rânduială și cu hotărârea de a continua în ciuda dificultăților. Nu ar trebui privit ca o simplă obligație, iar greșelile de pe parcurs nu trebuie să devină un motiv de descurajare.

Este o perioadă de apropiere de Dumnezeu, de reflecție asupra propriului comportament și de îndreptare. Bunătatea, grija față de semeni și păstrarea credinței dau sens pregătirii sufletești din cele 40 de zile.”, a conchis părintele

Editor : M.C.