Influencer indian, arestat după un videoclip în care susținea că noul aeroport din Goa este bântuit

Akshay Vashisht, un YouTuber cu peste 570.000 de abonați și cunoscut pentru clipurile sale cu povești paranormale, a fost reținut în India după ce a publicat un videoclip în care afirma că noul aeroport internațional din Goa ar fi bântuit. Autoritățile îl acuză că a răspândit informații „false, răuvoitoare și superstițioase”, scrie The Independent.

Akshay Vashisht, care administrează un canal popular cu peste 570.000 de abonați dedicat poveștilor de groază și studiilor de caz paranormale, a fost reținut miercuri la Delhi. Arestarea a avut loc după o plângere depusă de un polițist din cadrul celulei de monitorizare a rețelelor sociale din Goa, care a susținut că videoclipul răspândește informații false despre nou construitul Aeroport Internațional Manohar din Mopa.

Potrivit plângerii, în videoclipul publicat pe YouTube sub titlul „Maleficul aeroport bântuit din Goa”, acesta pretindea că aeroportul a fost construit pe un teren de incinerare. În înregistrare, Vashisht afirma că angajații companiilor aeriene au raportat „activități paranormale” și că piloții ar fi refuzat frecvent să opereze zboruri de noapte din cauza aparițiilor fantomatice, inclusiv a unei femei misterioase îmbrăcate într-un saree roșu pe pistă.

Poliția a declarat că afirmațiile din videoclip erau „false, răuvoitoare și superstițioase”, menite să alarmeze publicul și, în același timp, să promoveze canalul creatorului. Autoritățile l-au acuzat și că a prezentat drept mărturii reale comentarii primite de la abonați pentru a da credibilitate poveștii.

O echipă de la secția de poliție a aeroportului Mopa s-a deplasat la Delhi pentru a-l aresta pe Vashisht din zona Dwarka. Ofițerii i-au confiscat telefonul mobil, laptopul și camera, aducându-l apoi la secția din Mopa pentru continuarea anchetei. Acesta se confruntă cu o primă învinuire formulată în baza unor articole din Codul Penal Indian privind tulburarea ordinii publice. Poliția a spus că analizează și posibilitatea de a lua măsuri împotriva administratorului paginii de Facebook care a distribuit clipul.

Avertismentul autorităților

Aeroportul Internațional Manohar, o investiție de 283 de milioane de lire sterline, a fost inaugurat în decembrie 2022 la Mopa și a început să funcționeze un an mai târziu. Fiind al doilea aeroport al statului Goa, obiectivul său fiind de a atrage 12 milioane de pasageri pe an în următorii cinci ani, pentru a stimula turismul și conectivitatea într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță din India, atât pentru turiștii interni, cât și pentru cei internaționali.

Autoritățile au avertizat că zvonurile nefondate ar putea afecta reputația aeroportului, într-un moment în care acesta își construiește încă credibilitatea internațională.

Nu este prima dată când oficialii intră în conflict cu influenceri de pe rețelele sociale din cauza imaginii statului. În acest an, au circulat postări care susțineau că numărul turiștilor pe plajele și în stațiunile din Goa a scăzut din cauza creșterii prețurilor la hoteluri și restaurante.

Ministrul turismului din Goa, Rohan Khaunte, a insistat în iulie că nu a existat o scădere a numărului de turiști și a afirmat, fără dovezi, că „așa-ziși influenceri plătiți” perpetuează în mod deliberat narațiuni false pentru a dăuna imaginii statului.

