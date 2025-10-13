Live TV

Insula care a fost scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic”. Unde este situată

insula
Locuințele s-au scumpit în ultimul an cu aproximativ 20%, au afirmat experții imobiliari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Insula Gasker din Hebride a fost scoasă la vânzare și poate fi achiziționată pentru suma de peste 130.000 de euro. Nelocuită și nealterată, insulița se întinde pe aproximativ 70 de acri și are o coastă stâncoasă și accidentată și pășuni fertile, relatează Scottish Field.

„Este o ocazie excepțională de a achiziționa o insulă privată într-unul dintre cele mai spectaculoase și nealterate peisaje din Insulele Britanice”, a spus Claire Acheson, de la agenția imobiliară Galbraith.

„Gasker oferă nu numai peisaje și faună sălbatică uluitoare, ci și potențialul pentru un refugiu cu adevărat unic.”

Un paradis pentru păsări și faună sălbatică diversă, insula oferă un mediu rar, cu o valoare ecologică excepțională. Insula este desemnată ca sit de interes științific în cadrul Small Seal Islands.

Debarcarea se poate face cu ambarcațiuni mici în unul dintre cele două golfuri protejate, în funcție de condițiile de maree, la Geo lar în nord sau Geodha Ear în sud.

Deși pe insulă nu există utilități sau locuințe, ar putea fi construită o cabană sau o colibă modestă, cu condiția obținerii autorizațiilor necesare. Singura structură existentă este un mic far nepopulat, deținut și întreținut periodic de Northern Lighthouse Board.

Locuințele s-au scumpit în ultimul an cu aproximativ 20%, au afirmat experții imobiliari. În orașele mari, metrul pătrat util a sărit, de ceva vreme, de 2.000 sau chiar și de 3.000 de euro. În luna iulie a acestui an, un apartament cu două camera costa, în medie, peste 100.000 de euro.

În zona Alba Iulia - Decebal - Muncii, prețul mediu pentru un apartament cu două camere era de 193.000 de euro.

