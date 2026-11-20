Credincioșii ortodocși marchează sâmbătă, 21 noiembrie 2026, sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, unul dintre marile praznice închinate Fecioarei Maria. Cunoscută în tradiția populară și sub numele de „Vovidenia”, ziua amintește de momentul aducerii Sfintei la Templul din Ierusalim, atunci când era încă un copil, și are o semnificație aparte pentru viața spirituală a creștinilor.

Sărbătoarea este marcată și prin dezlegare la pește, potrivit rânduielilor bisericești din Postul Crăciunului, oferind credincioșilor un prilej de bucurie și reculegere spirituală.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 2026: Semnificația sărbătorii

„Prăznuită în fiecare an pe 21 noiembrie, Intrarea Maicii Domnului în Biserică, cunoscută în tradiția populară sub numele de „Vovidenia” sau „Ovedenia”, amintește de momentul în care Fecioara Maria a fost dusă la Templul din Ierusalim de părinții săi, Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, pe când avea doar trei ani. Prin acest gest, copila a fost închinată lui Dumnezeu, evenimentul marcând începutul unei vieți dedicate credinței și rugăciunii.

Dincolo de rememorarea acestui episod din copilăria Maicii Domnului, sărbătoarea transmite învățături importante despre credință, curăție sufletească și apropierea omului de Dumnezeu.

Aducerea Fecioarei la Templu simbolizează pregătirea sa pentru a deveni Maica Mântuitorului, fiind numită în tradiția și imnografia bisericească „Chivot însuflețit al lui Dumnezeu”, întrucât avea să-L poarte în pântece pe Iisus Hristos.

Totodată, momentul reprezintă un îndemn la cultivarea valorilor creștine încă din copilărie, prin rugăciune, ascultare, învățătură duhovnicească și fapte bune. Intrarea Fecioarei în Templu este asociată și cu simbolul luminii, fiind văzută ca o vestire tainică a venirii în lume a Mântuitorului și a împlinirii planului divin pentru mântuirea omenirii.

Deși episodul nu este consemnat în cărțile canonice ale Sfintei Scripturi, relatarea sa se regăsește în Protoevanghelia lui Iacov, un text creștin apocrif datat în secolul al II-lea, care descrie copilăria Maicii Domnului și aducerea acesteia la Templul din Ierusalim.

Tradiția a fost transmisă de-a lungul timpului în viața bisericii și a contribuit la conturarea semnificației teologice a praznicului, considerat un moment important în pregătirea pentru Întruparea lui Iisus Hristos.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Instituirea și răspândirea sărbătorii în tradiția bisericii

„Rânduiala sărbătorii are origini vechi, fiind cunoscută în mediul creștin încă din primele secole. Praznicul a fost introdus oficial în calendar în secolul al VI-lea, la Ierusalim, odată cu construirea unei biserici închinate acestui eveniment, lângă vechiul Templu al lui Solomon.

Mari părinți ai bisericii, precum Sfântul Andrei Cretanul, Sfântul Gherman al Constantinopolului și Sfântul Tarasie, vorbesc despre Intrarea Fecioarei ca despre o etapă a iconomiei dumnezeiești, prin care se pregătea tainic venirea lui Hristos în lume. Din secolele VII-IX, praznicul s-a răspândit treptat în întreaga creștinătate ortodoxă.”, a adăugat preotul

Ce alimente se împart pe 21 noiembrie

„În tradiția populară românească, sărbătoarea este marcată prin obiceiul de a împărți alimente de pomană, atât la biserică, după încheierea slujbei, cât și în familie sau în comunitate. Gestul are o semnificație aparte, fiind asociat cu milostenia, generozitatea și pomenirea celor trecuți la cele veșnice.

Printre darurile oferite cu acest prilej se numără colacii, adesea împletiți, simbol al belșugului, continuității și bunăstării, fructele de sezon, precum gutuile, prunele, strugurii, perele și merele, dar și nucile, care simbolizează rodnicia, recunoștința pentru darurile naturii și speranța unui an îmbelșugat. Darurile sunt completate de preparate din pește, permise în această zi datorită dezlegării din Postul Crăciunului, aliment asociat în simbolistica creștină cu credința, viața spirituală și legătura cu Dumnezeu.

Alimentele sunt oferite, de regulă, însoțite de lumânări aprinse și de urări de sănătate, pace și binecuvântare, gestul fiind considerat o formă de rugăciune și de împărtășire a bucuriei sărbătorii cu cei din jur.”, a conchis sursa Digi24.ro

Editor : M.C.