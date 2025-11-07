Live TV

Kendrick Lamar și Lady Gaga, în topul nominalizărilor la Premiile Grammy 2026. Trei albume rap concurează pentru marele premiu

lamar gaga
Kendrick Lamar și Lady Gaga. Colaj foto / surse foto: Profimedia Images
Kendrick Lamar și Lady Gaga domină lista nominalizărilor la Premiile Grammy 2026, artistul din Compton având nouă selecții, iar Gaga șapte. Pentru prima dată în istoria galei, trei albume rap intră simultan în cursa pentru marele premiu, albumul anului, alături de nume precum Bad Bunny, Sabrina Carpenter și Tyler, The Creator.

Pentru al doilea an consecutiv, rapperul din Compton, Kendrick Lamar, are cele mai multe nominalizări, nouă în total, inclusiv o prezență mult dorită în cursa pentru albumul anului, cu GNX, scrie BBC.

Gaga concurează și ea la marele premiu cu albumul Mayhem, un material care se întoarce la rădăcinile ei electro-pop și face trimitere la propria evoluție artistică. În total, artista are șapte nominalizări.

Între timp, două piese K-Pop au intrat pe lista scurtă pentru piesa anului: „APT” de Rosé și Bruno Mars, un hit pop efervescent, și „Golden” a lui Hunter/x, piesa de succes din filmul animat produs de Netflix K-Pop Demon Hunters.

Atât Gaga, cât și Lamar au avut în trecut cinci nominalizări la albumul anului, dar niciunul nu a câștigat trofeul de aur la această categorie. Dacă Lamar va câștiga în februarie, GNX va deveni primul album rap care primește marele premiu de la Speakerboxxx/The Love Below al celor de la Outkast, în 2004.

El se confruntă cu competitori puternici, precum Tyler, The Creator, cu materialul lui experimental Chromakopia, și duo-ul hip-hop Clipse, reunit pentru Let God Sort Em Out, primul lor album din 2009.

Premieră la ediția din 2026

Este pentru prima dată în istoria Grammy când trei albume rap figurează în lista scurtă pentru albumul anului. Nominalizat este și starul portorican Bad Bunny care va fi, de asemenea, cap de afiș la spectacolul de la pauza Super Bowl din 2026. El concurează cu Debí Tirar Más Fotos, un album muzical ambițios care combină instrumentație live cu pulsul inconfundabil al reggaetonului.

Este doar a doua oară când un album în întregime în limba spaniolă este nominalizat pentru această categorie. Primul a fost Un Verano Sin Ti al aceluiași Bad Bunny, în 2022.

Două artiste britanice, Olivia Dean și Lola Young, au primit primele lor nominalizări la categoria „cel mai bun artist debutant”, unde vor concura cu starul pop Addison Rae și grupul global Katseye.

În același timp, Rosé, membră a celebrului grup Blackpink, devine primul idol K-Pop nominalizat vreodată la una dintre cele mai importante categorii ale Grammy-urilor. „APT”, care împrumută elemente din clasicul „Mickey” din anii ’80 al lui Toni Basil, este nominalizat și la „cel mai bun duet pop”, în timp ce co-scriitoarea Amy Allen apare pe lista pentru „compozitorul anului”.

Nominalizările au fost anunțate într-o transmisiune live de mai multe vedete, printre care câștigătoarele din 2025 Chappell Roan, Doechii și Sabrina Carpenter, dar și muzicieni britanici precum Sam Smith și Marcus Mumford.

Cine are cele mai multe nominalizări

  • Kendrick Lamar cu 9 nominalizări,
  • Lady Gaga cu 7 nominalizări,
  • Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas cu câte 6 nominalizări.

Nominalizări la cele mai importante premii

Piesa anului

  • Lady Gaga - Abracadabra
  • Doechii - Anxiety
  • Rosé & Bruno Mars - APT
  • Bad Bunny - DtMF
  • Hunter/x - Golden
  • Kendrick Lamar feat. SZA - Luther
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • Billie Eilish - Wildflower
  • Înregistrarea anului
  • Bad Bunny - DtMF
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • Doechii - Anxiety
  • Billie Eilish - Wildflower
  • Lady Gaga - Abracadabra
  • Kendrick Lamar feat. SZA - Luther
  • Chappell Roan - The Subway
  • Rosé & Bruno Mars - APT

Albumul anului

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Justin Bieber - Swag
  • Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
  • Clipse - Let God Sort Em Out
  • Lady Gaga - Mayhem
  • Kendrick Lamar - GNX
  • Leon Thomas - Mutt
  • Tyler, the Creator - Chromakopia

Cel mai bun artist debutant

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

De ce nu este nominalizată Taylor Swift

Este pentru prima dată din 2006 când Taylor Swift nu este eligibilă pentru Premiile Grammy. Cel mai nou album al ei, The Life of a Showgirl, a fost lansat în octombrie, depășind termenul-limită pentru calificare.

Pentru a fi luate în considerare, piesele sau albumele trebuie lansate între 31 august 2024 și 30 august 2025. Prin urmare, The Life of a Showgirl va putea concura la ceremonia din 2027 și este aproape sigur că îi va aduce lui Swift a opta nominalizare la „albumul anului”.

Cum se decid câștigătorii

Aproape 23.000 de materiale au fost înscrise pentru Premiile Grammy 2026. Cea mai aglomerată categorie a fost „piesa anului”, cu 1.015 înscrieri. Cea mai puțin solicitată a fost „cel mai bun soundtrack compilat pentru producții vizuale”, cu doar 48 de nominalizări.

După verificarea și validarea înscrierilor, votanții preiau controlul: aproape 15.000 de muzicieni, critici și profesioniști din industria muzicală trimit buletine pentru a decide lista finală de nominalizați.

Ulterior, are loc votul final, între 12 decembrie și 5 ianuarie. Câștigătorii vor fi anunțați la o gală plină de staruri în Los Angeles, pe 1 februarie 2026.

