La ce temperatură trebuie spălate prosoapele de baie pentru a elimina bacteriile și a evita mirosurile neplăcute

Prosoapele de baie pot păstra umezeala și microorganismele de pe piele mult timp după folosire, mai ales dacă nu sunt lăsate să se usuce complet. Spălarea la 60°C poate reduce încărcătura microbiană, atunci când materialul permite această temperatură, dar igienizarea depinde și de detergent, de ciclul ales și de uscarea completă.

Eficiența spălării depinde de programul ales, însă primul pas este verificarea etichetei: aceasta indică temperatura și condițiile de întreținere pe care le permite materialul.

La ce temperatură se spală prosoapele de baie

Temperatura de spălare se alege în funcție de eticheta prosopului. Dacă materialul permite 60°C, această temperatură poate fi folosită pentru o curățare mai riguroasă. Când limita indicată de producător este mai mică, ea trebuie respectată. Centrele pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC) recomandă folosirea detergentului, spălarea la o temperatură potrivită materialului și uscarea completă a textilelor.

Într-un ghid privind uniformele personalului medical, NHS England arată că spălarea timp de zece minute la 60°C îndepărtează aproape toate microorganismele. Informația oferă un reper pentru efectul temperaturii, dar documentul se referă la haine de lucru din sistemul sanitar și nu stabilește un program obligatoriu pentru prosoapele folosite acasă.

Sunt suficiente programele la 30 sau 40°C?

Pentru prosoapele folosite în mod obișnuit și care nu sunt puternic murdărite, spălarea cu detergent la temperatura permisă de etichetă poate fi suficientă pentru a reduce riscul de transmitere a microorganismelor. O temperatură mai mică nu înseamnă că acestea rămân pe țesătură: potrivit ghidului NHS England, spălarea cu detergent la 30°C îndepărtează majoritatea microorganismelor Gram-pozitive de pe uniformele analizate. Datele privesc însă îmbrăcămintea medicală și nu garantează același rezultat pentru orice prosop.

Riscul poate fi mai mare dacă prosoapele sunt folosite de mai multe persoane, mai ales într-o locuință în care cineva are o boală infecțioasă. O recomandare publicată de o unitate medicală NHS include prosoapele utilizate la comun printre textilele care, în această situație, trebuie spălate la cea mai ridicată temperatură permisă de material.

Trebuie spălate prosoapele la 90°C?

Nu există o recomandare generală de a spăla prosoapele de baie la 90°C. În condiții obișnuite de folosire, o temperatură atât de ridicată nu aduce un beneficiu demonstrat care să justifice aplicarea ei la fiecare ciclu de spălare, potrivit ghidurilor de sănătate publică.

Uscarea, ultima etapă a curățării

Prosoapele trebuie scoase din mașină după încheierea programului și uscate complet înainte de a fi puse în dulap. CDC include uscarea integrală în recomandările sale pentru spălarea textilelor de uz casnic, alături de folosirea detergentului și alegerea temperaturii potrivite.

Între două utilizări, un prosop întins are mai multă suprafață expusă aerului decât unul lăsat împăturit. Dacă rămâne umed sau capătă un miros neplăcut, trebuie lăsat să se usuce și spălat înainte de a fi folosit din nou.

Editor : C.S.