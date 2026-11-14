Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2026: Ce este bine să faci pe 14 noiembrie. Recomandările preotului

Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului este marcat sâmbătă, 14 noiembrie 2026 și este ultima zi în care credincioșii ortodocși mai pot consuma carne, ouă și lactate înaintea perioadei de înfrânare. Pregătirea pentru cele 40 de zile presupune însă mai mult decât schimbarea alimentației. Preotul Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro ce înseamnă această rânduială și de ce împăcarea cu cei apropiați ocupă un loc important înaintea sărbătorii Nașterii Domnului.

Postul Nașterii Domnului începe duminică, 15 noiembrie, și durează până pe 24 decembrie inclusiv. Cele 40 de zile sunt dedicate rugăciunii, cumpătării și faptelor de milostenie.

Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2026

„Lăsatul Secului marchează ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente de dulce înainte de intrarea în post. Pregătirea nu este doar trupească, ci mai ales sufletească, prin rugăciune, iertare, milostenie și apropiere de valorile creștine.

Renunțarea la produsele de origine animală reprezintă doar una dintre componentele acestei rânduieli, alături de efortul de îmbunătățire a vieții spirituale. În învățătura bisericii, postul este privit ca o formă de disciplină și curățire sufletească, nu ca o simplă dietă sau metodă de schimbare a greutății corporale.

Ce înseamnă expresia „a lăsa sec”

Denumirea de „Lăsatul Secului” este asociată cu ideea de renunțare la obiceiurile lumești și la alimentele de dulce, înainte de intrarea în post. Momentul marchează începutul unei perioade în care credincioșii sunt îndemnați să practice cumpătarea, atât în ceea ce privește alimentația, cât și comportamentul de zi cu zi. Pregătirea nu este doar una trupească, ci mai ales sufletească, prin rugăciune, iertare, milostenie și apropiere de valorile creștine.

Astfel, renunțarea la produsele de origine animală reprezintă doar una dintre componentele postului, alături de efortul de îmbunătățire a vieții spirituale. Perioada de înfrânare este privită în învățătura bisericii ca o formă de disciplină și curățire sufletească, nu ca o simplă dietă sau metodă de schimbare a greutății corporale.”, a explicat preotul Dan Damaschin

Ce nu se mai mănâncă în Postul Crăciunului

„Odată cu începerea Postului Nașterii Domnului, credincioșii renunță la carne, preparate din carne, ouă și produse lactate, inclusiv lapte, brânzeturi, unt și smântână.

Există și zile cu dezlegare la pește, ulei și vin, potrivit calendarului ortodox. Acestea sunt stabilite în funcție de sărbătorile din această perioadă și de rânduielile bisericii. Dezlegarea la pește nu înseamnă că sunt permise și carnea, ouăle sau lactatele. De asemenea, mențiunea referitoare la vin și untdelemn trebuie deosebită de cea care permite consumul de pește.

Perioada de post se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, iar pe 25 decembrie credincioșii sărbătoresc Nașterea Domnului.”, a precizat sursa Digi24.ro

Lăsata Secului 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

Iertăciunea, obiceiul împăcării înainte de post

„Înainte de intrarea în post, oamenii își cereau iertare pentru supărările, vorbele grele și neînțelegerile de peste an. «Iartă-mă și Dumnezeu să te ierte!» era formula rostită pentru a lăsa în urmă conflictele și pentru a începe această perioadă cu sufletul împăcat. Tradiția iertăciunii le amintea credincioșilor că postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente, ci și curățire sufletească.

Vizitele la nași și masa în familie

În satele românești de odinioară, rudele se adunau în jurul mesei, iar cei mai tineri mergeau în vizită la părinți, bunici și nași. În unele comunități, finii aduceau daruri numite plocoane, care puteau include colaci, preparate tradiționale sau băuturi pregătite pentru această ocazie.

Formele acestor obiceiuri diferă de la o comunitate la alta și nu trebuie prezentate drept obligații religioase valabile pentru toți credincioșii. Vizitele și darurile aparțin tradițiilor locale, în timp ce rugăciunea, cumpătarea și milostenia țin de semnificația creștină a pregătirii pentru Nașterea Domnului.”, a adăugat preotul

Cum sunt îndemnați credincioșii să parcurgă cele 40 de zile

„Postul începe cu dorința sinceră de a urma această rânduială și cu hotărârea de a continua în ciuda dificultăților. Nu ar trebui privit ca o simplă obligație, iar greșelile de pe parcurs nu trebuie să devină un motiv de descurajare.

Este o perioadă de apropiere de Dumnezeu, de reflecție asupra propriului comportament și de îndreptare. Bunătatea, grija față de semeni și păstrarea credinței dau sens pregătirii sufletești din cele 40 de zile.”, a conchis preotul Dan Damaschin

Editor : M.C.