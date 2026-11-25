Sfântul Andrei și Ziua Națională a României sunt sărbătorite în 2026 luni, 30 noiembrie, respectiv marți, 1 decembrie. Angajații care trebuie să se prezinte la serviciu în cele două zile libere legale au dreptul la compensații, sub forma timpului liber acordat ulterior sau, în anumite condiții, a unui spor salarial.

Pentru salariații care au program obișnuit de luni până vineri, cele două sărbători prelungesc weekendul și formează o minivacanță de patru zile, în perioada 28 noiembrie - 1 decembrie.

Cine poate lucra de Sfântul Andrei și 1 Decembrie

Potrivit Codului muncii, atât sărbătoarea Sfântului Andrei, cât și Ziua Națională a României fac parte dintre zilele nelucrătoare prevăzute de lege, aplicabile salariaților din mediul privat și din sectorul public.

Există însă domenii în care activitatea trebuie să continue inclusiv cu ocazia sărbătorilor. Printre acestea se numără unitățile sanitare, cele de alimentație publică, precum și locurile de muncă unde întreruperea procesului de producție sau a serviciilor furnizate nu este posibilă din cauza specificului lor.

În asemenea situații, personalul poate fi programat la serviciu, cu respectarea obligațiilor legale privind compensarea orelor efectuate.

În cât timp trebuie acordate zilele libere compensatorii

Angajatorii au obligația de a compensa activitatea prestată în timpul sărbătorilor legale prin acordarea unui interval liber echivalent, în următoarele 30 de zile.

Astfel, un salariat care muncește câte opt ore pe zi, pe 30 noiembrie și 1 decembrie, trebuie să beneficieze ulterior de 16 ore libere, fără diminuarea salariului.

Perioada acordată în compensare este distinctă de concediul de odihnă anual, iar angajatorul nu poate reduce numărul de zile de vacanță la care persoana respectivă are dreptul.

Când se acordă sporul salarial de minimum 100%

Dacă, din motive justificate, angajatorul nu poate oferi timp liber în termenul stabilit de lege, salariatul trebuie să primească un spor de cel puțin 100% din remunerația de bază aferentă orelor efectuate în timpul sărbătorii.

Concret, acesta beneficiază de plata obișnuită pentru activitatea desfășurată, la care se adaugă o sumă cel puțin egală cu valoarea respectivelor ore. Procentul reprezintă limita minimă prevăzută de Codul muncii, iar contractele individuale sau colective pot stabili compensații mai mari.

Ce reguli se aplică angajaților din sectorul bugetar în 2026

Pentru personalul plătit din fonduri publice, în 2026 sunt în vigoare dispoziții speciale, stabilite prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Angajații vizați de aceste prevederi care își desfășoară activitatea în timpul sărbătorilor legale beneficiază, ca regulă generală, exclusiv de timp liber corespunzător, acordat în termen de 90 de zile.

Există și excepții pentru personalul militar, polițiști și polițiștii de penitenciare din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională. Aceste categorii pot beneficia de compensații financiare în condițiile reglementărilor speciale aplicabile.

Editor : C.S.