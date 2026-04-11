Mesaje creștine de Paște 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți celor dragi de Învierea Domnului

Mesaje și urări de Paște 2026. Foto Getty Images
Mesaje creștine de Învierea Domnului 2026 Cele mai frumoase urări de Paște Felicitări pe care să le trimiți celor dragi

Pe 12 aprilie 2026, ortodocșii din întreaga lume sărbătoresc Paștele, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Este un moment în care atenția se îndreaptă către familie și cei dragi, dar și către bucuria de a rămâne conectați cu aceștia, chiar și atunci când distanța nu permite o întâlnire. Cu acest prilej, am pregătit o selecție de mesaje și urări care pot fi transmise pentru a aduce lumină, liniște și bucurie în sufletele celor apropiați.

Cu ocazia Învierii Domnului 2026, transmite celor apropiați cele mai frumoase și sincere felicitări, însoțite de gânduri de pace, iubire și bucurie.

Mesaje creștine de Învierea Domnului 2026

  • „Hristos a Înviat! Fie ca lumina sfântă a Învierii să pătrundă adânc în sufletul tău, aducând pace, credință neclintită și o bucurie pură care să te însoțească în fiecare zi a vieții tale!”
  • „În aceste clipe sfinte, lasă iubirea Mântuitorului să-ți încălzească inima, să-ți alunge îndoielile și să-ți inspire gânduri de bunătate și compasiune față de toți cei din jur!”
  • „Hristos a Înviat! Fie ca această minunată binecuvântare să-ți reînnoiască credința, să-ți aducă speranță în orice încercare și să lumineze drumul pe care pășești cu încredere și curaj!”
  • „Învierea Domnului să fie pentru tine izvor de pace interioară și de lumină, să-ți înflorească sufletul cu bucuria adevărată și să te inspire să răspândești bunătate în jurul tău!”
  • „Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii să-ți aducă în inimă o lumină care să nu se stingă niciodată, să-ți adâncească credința și să-ți umple zilele de armonie și speranță!”
  • „În aceste momente sacre, lasă harul Domnului să pătrundă în fiecare colț al sufletului tău, să-ți dăruiască curaj în fața provocărilor și să te învăluie în iubirea Sa nemărginită!”
  • „Hristos a Înviat! Să simți prezența Sa în fiecare gest, în fiecare zâmbet și în fiecare bătaie a inimii, iar lumina Învierii să-ți lumineze întregul parcurs al vieții!”
  • „Fie ca bucuria Învierii să-ți transforme zilele în clipe de recunoștință, să-ți aducă liniște sufletească și să te umple de iubirea divină care nu cunoaște sfârșit!”
  • „În această sfântă zi, lasă lumina Învierii să fie un far călăuzitor pentru toate deciziile tale, să-ți reînnoiască speranța și să-ți umple inima cu pace și iubire!”
  • „Hristos a Înviat! Fie ca binecuvântarea acestei sărbători să-ți aducă echilibru în suflet, sănătate și bucuria de a fi înconjurat de iubirea celor dragi!”

Cele mai frumoase urări de Paște

  • „Paște fericit! Fie ca această sărbătoare sfântă să-ți aducă în suflet lumina Învierii, bucuria pură a credinței și armonia pe care o simți când inima ta se umple de iubire!”
  • „În aceste zile binecuvântate, să simți cum speranța renaște în tine, cum iubirea se revarsă în jur și cum fiecare clipă devine un dar prețios al vieții!”
  • „Fie ca frumusețea primăverii și lumina Paștelui să se împletească în inima ta, aducând bucurie, recunoștință și momente memorabile alături de cei dragi!”
  • „Paște fericit! Lasă această sărbătoare să-ți umple casa de râsete, masa de belșug și sufletul de pace, iar lumina sfântă să-ți călăuzească pașii în fiecare zi!”
  • „În aceste clipe sacre, fie ca îngerii să vegheze asupra ta, să-ți protejeze familia și să-ți inspire gânduri de bunătate, generozitate și credință vie!”
  • „Fie ca Paștele să-ți aducă în dar bucuria de a dărui, înțelepciunea de a ierta și frumusețea de a aprecia fiecare moment petrecut alături de cei dragi!”
  • „În aceste zile de sărbătoare, lasă lumina Învierii să pătrundă în fiecare colț al inimii tale, să-ți aducă sănătate, speranță și bucurie pură, fără margini!”
  • „Paște luminat! Fie ca aceste momente să-ți inspire gânduri curate, fapte bune și clipe de neuitat, pline de iubire, pace și armonie sufletească!”
  • „În această sfântă perioadă, lasă sufletul tău să înflorească precum primăvara, să se umple de pace și să simți iubirea divină care te înconjoară în fiecare zi!”
  • „Fie ca lumina Paștelui să-ți lumineze drumul, să-ți aducă în viață sănătate, fericire și momente de bucurie autentică alături de cei dragi!”

Felicitări pe care să le trimiți celor dragi

  • „Hristos a Înviat! Îți doresc ca această sărbătoare să transforme fiecare zi într-un tablou plin de lumină, iubire și clipe de fericire alături de cei dragi!”
  • „Fie ca magia Paștelui să-ți aducă în casă liniște, în inimă bucurie pură și în suflet credința vie care să te călăuzească în toate momentele vieții!”
  • „În această zi sfântă, lasă lumina Învierii să-ți alunge temerile, să-ți inspire gânduri bune și să-ți umple inima de recunoștință pentru tot ce ai!”
  • „Paște fericit! Fie ca zilele tale să fie presărate cu momente de iubire, clipe de seninătate și harul Domnului să te însoțească mereu!”
  • „Hristos a Înviat! Îți doresc sănătate, pace și bucurii infinite, iar lumina sfântă a Învierii să-ți lumineze drumul și să-ți reînnoiască speranța!”
  • „În aceste zile de sărbătoare, lasă iubirea și bunătatea să-ți umple inima, să-ți inspire zâmbete sincere și să-ți aducă clipe de fericire pură alături de cei dragi!”
  • „Paște binecuvântat! Fie ca această sărbătoare să-ți ofere liniște sufletească, curaj în fața provocărilor și momente de neuitat în familie și printre prieteni!”
  • „Hristos a Înviat! Să simți prezența divină în fiecare gest, să primești harul Domnului și să te bucuri de iubirea și susținerea celor dragi!”
  • „În această sfântă zi, lasă lumina Paștelui să-ți încălzească sufletul, să-ți inspire fapte bune și să-ți aducă pace, sănătate și bucurie infinită!”
  • „Paște fericit! Fie ca această sărbătoare să fie un izvor de speranță, iubire adevărată și armonie care să te însoțească în fiecare zi a vieții tale!”

Editor : M.C.

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
pedro sanchez
2
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
4
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Donald Trump.
5
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață...
A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors din drum! Ce aștepta din partea Guvernului
Digi Sport
A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors din drum! Ce aștepta din partea Guvernului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sâmbăta Mare 2026. Foto Getty Images
Sâmbăta Mare 2026: Cea mai importantă zi înainte de Paște. Ce obicei trebuie să respecte românii în noaptea de Înviere
Deserturi de Paște 2026. Foto Getty images
Deserturi de Paște 2026: Rețete simple și rapide pentru masa de sărbătoare, recomandate de bucătari
Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor 2026. Foto Getty Images
Tradiții în Vinerea Mare 2026: De ce se ține post negru și ce simbolizează trecerea pe sub masa din biserică (Sfântul Epitaf)
De ce se vopsesc ouăle roșii de Paște 2026. Foto Getty Images
De ce se vopsesc ouăle roșii de Paște 2026. Semnificația tradiției respectate de români în fiecare an
Cum se vopsesc natural ouăle de Paște 2026. Foto Getty Images
Cum se vopsesc natural ouăle de Paște: Ce ingrediente să folosești acasă. Avertismentul specialiștilor despre coloranții artificiali
Recomandările redacţiei
eugen radulescu la o sedinta
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să...
Peter Magyar's Tisza party/ 1848 commemoration, Budapest, Hungary
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Iranul nu poate localiza și îndepărta toate minele pe care le-a...
femeie frig primavara vreme rece
Vești de la meteorologi: vreme rece de Paște, cu temperaturi sub...
Ultimele știri
Raport ucrainean: Rusia ar fi pierdut peste 1,3 milioane de militari de la începutul invaziei
Prețurile la carburanți continuă să scadă în România. Motorina a coborât sub 9,60 lei/litru, iar benzina se apropie de 8,70 lei
Ciclonul Vaianu amenință Noua Zeelandă: inundații și evacuări în Insula de Nord. Auckland, în alertă maximă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop de Paște 2026: mesajul astrelor pentru fiecare zodie în perioada sărbătorilor. Taurii și Peștii au...
Cancan
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Fanatik.ro
Poveste emoționantă despre Ion Oblemenco: ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de dispariția legendei Craiovei...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu a prevăzut încă din 1972 ce se va întâmpla în ultimii săi ani de viață: „Există la noi o...
Adevărul
Paștele 2026, la extreme: de la coșuri pline în supermarket la „puneți-mi hamsii de 1 leu” în piețe...
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Lisa Stansfield, la 60 de ani. Povestea fascinantă a artistei care a cucerit lumea cu „All Around The World”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Arbeloa, OUT! Lovitură de proporții: antrenor pentru Real Madrid
Pro FM
Mariah Carey, imagine rară cu gemenii ei de 14 ani. Adolescenții seamănă tot mai mult cu părinții lor...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Cum au fost construite minunile ingineriei antice. Dunărea și munții, mutați pentru Podul lui Traian și...
Newsweek
Pensie de numai 1.500 lei pentru 30 ani munciți. De ce 1.900.000 pensionari primesc pensii atât de mici?
Digi FM
Rețetă de cozonac fără frământare, dospit la rece
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...