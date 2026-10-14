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Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Parascheva 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 14 octombrie

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Mesaje și urări de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026. Sursă Foto Getty Images
Mesaje și urări de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cele mai frumoase mesaje de Sfânta Parascheva 2026 Urări pentru ziua onoamastică din 14 octombrie Felicitări speciale pentru sărbătoriții zilei

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, celebrată pe 14 octombrie, reprezintă un prilej de a le transmite gânduri bune celor care își serbează ziua onomastica. Fie că sunt adresate membrilor familiei, prietenilor, colegilor sau altor persoane dragi, mesajele de felicitare pot transmite afecțiune, apreciere și cele mai sincere urări de sănătate și fericire. Mai jos am pregătit o selecție de mesaje și urări de „La mulți ani” potrivite pentru această zi de sărbătoare.

De la felicitări cu mesaje emoționante până la urări scurte și elegante, există numeroase variante prin care poți face această zi mai specială pentru cei dragi.

Cele mai frumoase mesaje de Sfânta Parascheva 2026

  • „La mulți ani de Sfânta Parascheva! Îți doresc sănătate, pace în suflet, bucurii nenumărate și puterea de a trece cu bine peste toate încercările vieții!”
  • „Fie ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să-ți călăuzească pașii, să-ți lumineze calea și să-ți aducă liniște, speranță și împliniri alături de cei dragi!”
  • „Cu ocazia acestei sărbători binecuvântate, îți doresc ca toate gândurile bune să prindă contur, casa să-ți fie plină de iubire, iar inima să-ți găsească mereu motive de recunoștință!”
  • „La mulți ani binecuvântați! Fie ca rugăciunile să-ți aducă alinare, credința să-ți dea curaj, iar fiecare zi să-ți ofere motive să zâmbești și să privești cu încredere spre viitor!”
  • „De Sfânta Parascheva, îți doresc să ai parte de oameni sinceri, clipe memorabile și împliniri care să-ți încălzească sufletul. Să nu-ți lipsească niciodată dragostea și bunătatea!”
  • „Fie ca această zi sfântă să-ți aducă lumină în gânduri, putere în momentele dificile și încrederea că, dincolo de orice încercare, există întotdeauna speranță. La mulți ani!”
  • „La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Parascheva! Să aveți parte de sănătate, armonie în familie, belșug în casă și bucuria de a-i avea aproape pe cei pe care îi iubiți!”
  • „Cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, îți doresc ca sufletul să-ți fie senin, zilele pline de pace, iar drumul în viață presărat cu reușite, oameni buni și momente fericite!”
  • „Sfânta Parascheva să-ți fie un simbol al speranței și al credinței, iar această zi să-ți amintească de puterea rugăciunii, de frumusețea iertării și de bucuria de a dărui din inimă!”
  • „La mulți ani de Sfânta Parascheva! Îți doresc să găsești frumusețe în lucrurile simple, curaj în fața schimbărilor și împlinire în tot ceea ce faci!”

Urări pentru ziua onoamastică din 14 octombrie

  • „La mulți ani de ziua numelui! Fie ca această sărbătoare să-ți aducă liniște în suflet, încredere în propriile visuri și puterea de a transforma fiecare provocare într-o nouă oportunitate!”
  • „De Sfânta Parascheva, îți doresc să ai parte de zile senine, vești bune și oameni care să-ți fie alături necondiționat. Să te bucuri de fiecare reușită și să găsești fericirea în lucrurile care contează cu adevărat!”
  • „La mulți ani cu sănătate și împliniri! Fie ca ziua numelui să-ți aducă un nou început, gânduri optimiste și multe momente în care să simți că ești exact acolo unde trebuie să fii!”
  • „Cu ocazia onomasticii, îți doresc să ai mereu curajul de a-ți urma visurile, răbdarea de a aștepta lucrurile bune și înțelepciunea de a prețui fiecare clipă frumoasă!”
  • „Să-ți fie ziua de 14 octombrie un prilej de bucurie și recunoștință! Îți doresc sănătate, noroc în tot ceea ce îți propui și cât mai multe amintiri frumoase alături de familie și prieteni!”
  • „La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc numele de Sfânta Parascheva! Să vă fie viața îmbogățită de experiențe frumoase, sufletul împăcat, iar fiecare pas să vă apropie de ceea ce vă doriți!”
  • „Fie ca această zi specială să-ți aducă în dar răgaz pentru suflet, căldură în relațiile cu cei dragi și încrederea că cele mai frumoase lucruri se construiesc cu răbdare și iubire. La mulți ani!”
  • „De ziua numelui, îți doresc să ai parte de sănătate din belșug, proiecte care să-ți aducă satisfacție și bucuria de a vedea cum eforturile tale dau roade. Să te însoțească optimismul în fiecare zi!”
  • „La mulți ani de Sfânta Parascheva! Să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea de a descoperi lucruri noi, dorința de a deveni mai bun și capacitatea de a aduce zâmbete pe chipurile celor din jur!”
  • „În această zi de sărbătoare, îți doresc să primești înapoi toată bunătatea pe care o oferi, să ai parte de surprize plăcute și să găsești mereu motive să privești viața cu speranță. La mulți ani fericiți!”

Felicitări speciale pentru sărbătoriții zilei

  • „La mulți ani de ziua numelui! Fie ca această sărbătoare să-ți aducă liniște în suflet, încredere în propriile visuri și puterea de a transforma fiecare provocare într-o nouă oportunitate!”
  • „De Sfânta Parascheva, îți doresc să ai parte de zile senine, vești bune și oameni care să-ți fie alături necondiționat. Să te bucuri de fiecare reușită și să găsești fericirea în lucrurile care contează cu adevărat!”
  • „La mulți ani cu sănătate și împliniri! Fie ca ziua numelui să-ți aducă un nou început, gânduri optimiste și multe momente în care să simți că ești exact acolo unde trebuie să fii!”
  • „Cu ocazia onomasticii, îți doresc să ai mereu curajul de a-ți urma visurile, răbdarea de a aștepta lucrurile bune și înțelepciunea de a prețui fiecare clipă frumoasă!”
  • „Să-ți fie ziua de 14 octombrie un prilej de bucurie și recunoștință! Îți doresc sănătate, noroc în
    tot ceea ce îți propui și cât mai multe amintiri frumoase alături de familie și prieteni!”
  • „La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc numele de Sfânta Parascheva! Să vă fie viața îmbogățită de experiențe frumoase, sufletul împăcat, iar fiecare pas să vă apropie de ceea ce vă doriți!”
  • „Fie ca această zi specială să-ți aducă în dar răgaz pentru suflet, căldură în relațiile cu cei dragi și încrederea că cele mai frumoase lucruri se construiesc cu răbdare și iubire. La mulți ani!”
  • „De ziua numelui, îți doresc să ai parte de sănătate din belșug, proiecte care să-ți aducă satisfacție și bucuria de a vedea cum eforturile tale dau roade. Să te însoțească optimismul în fiecare zi!”
  • „La mulți ani de Sfânta Parascheva! Să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea de a descoperi lucruri noi, dorința de a deveni mai bun și capacitatea de a aduce zâmbete pe chipurile celor din jur!”
  • „În această zi de sărbătoare, îți doresc să primești înapoi toată bunătatea pe care o oferi, să ai parte de surprize plăcute și să găsești mereu motive să privești viața cu speranță. La mulți ani fericiți!”

Editor : M.C.

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