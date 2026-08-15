Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august

Sfânta Maria Mare, sărbătorită pe 15 august, reprezintă un prilej de a le transmite gânduri bune persoanelor care își celebrează onomastica. Fie că sunt adresate membrilor familiei, prietenilor, colegilor sau altor oameni apropiați, felicitările pot exprima afecțiune, recunoștință și respect. Mai jos am pregătit o selecție de mesaje și urări de „La mulți ani” potrivite pentru ziua Adormirii Maicii Domnului.

Cei care doresc să marcheze această zi pot alege formulări inspirate din semnificația religioasă a praznicului sau texte simple, prin care să le transmită celor dragi sănătate, bucurie și împliniri.

Cele mai frumoase mesaje de Sfânta Maria Mare

„La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc sănătate, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de oamenii dragi.”

„Fie ca această sărbătoare să îți aducă speranță, armonie și puterea de a transforma fiecare dorință într-o împlinire. La mulți ani!”

„De ziua numelui tău, îți doresc o viață senină, presărată cu reușite, iubire și momente pe care să le păstrezi mereu în suflet.”

„La mulți ani de Sfânta Maria Mare! Să ai parte de prietenii sincere, experiențe frumoase și motive de mulțumire la fiecare pas.”

„Maica Domnului să te ocrotească, să îți întărească speranța și să îți păstreze sufletul împăcat. La mulți ani binecuvântați!”

„Îți doresc ca ziua onomastică să îți aducă zâmbete, vești bune și clipe de neuitat petrecute alături de cei pe care îi iubești.”

„Cu ocazia sărbătorii Sfintei Maria, îți transmit cele mai sincere urări de fericire, prosperitate și succes în toate proiectele tale.”

„Să întâmpini fiecare început cu încredere, să fii înconjurat de afecțiune și să găsești întotdeauna curajul de a merge mai departe. La mulți ani!”

„Bunătatea pe care o oferi celor din jur să se întoarcă în viața ta prin oameni frumoși, gesturi sincere și întâmplări care să îți aducă bucurie.”

„De Sfânta Maria Mare, îți doresc echilibru, căldura familiei și cât mai multe zile în care să te bucuri de lucrurile care contează cu adevărat.”

Urări pentru ziua onomastică din 15 august

„Astăzi celebrăm numele frumos pe care îl porți și omul deosebit care îi oferă valoare. Îți doresc o zi minunată și un sincer «La mulți ani!»”

„Fie ca alegerile pe care le faci să te conducă spre împlinire, iar familia să îți rămână mereu aproape. La mulți ani de ziua numelui!”

„Îți doresc ani frumoși, planuri duse la bun sfârșit și prieteni adevărați, care să îți fie alături atât la bine, cât și în momentele dificile.”

„La mulți ani cu iubire și încredere! Să îți păstrezi zâmbetul, generozitatea și determinarea de a urma drumul pe care ți-l dorești.”

„Ziua de astăzi să îți ofere bucuria revederii cu cei dragi și răgazul de a aprecia toate lucrurile valoroase pe care le ai în viață.”

„Cele mai calde gânduri de Sfânta Maria! Îți doresc inspirație, energie și o onomastică plină de surprize plăcute.”

„Numele pe care îl porți să îți fie mereu prilej de mândrie, iar fiecare nouă etapă să îți deschidă drumul către oportunități importante.”

„De ziua ta onomastică, îți doresc înțelepciune în decizii, răbdare în fața provocărilor și satisfacția de a vedea că eforturile tale dau roade.”

„La mulți ani de Sfânta Maria! Să primești aprecierea pe care o meriți și să întâlnești persoane care să îți facă existența mai frumoasă.”

„Îți doresc ca ziua de 15 august să îți rămână în amintire prin emoții sincere, întâlniri speciale și cuvinte venite din inimă.”

Felicitări pentru sărbătoriți de Sfânta Maria

„De Sfânta Maria Mare, îți doresc să privești viitorul cu optimism și să ai parte de realizări care să îți răsplătească munca. La mulți ani!”

„Această zi de sărbătoare să îți aducă pace, voie bună și persoane de încredere alături. Să rămâi aceeași prezență luminoasă în viața noastră!”

„Astăzi îți mulțumim pentru grija, răbdarea și dragostea pe care ni le oferi. Îți dorim să te bucuri de respectul și prețuirea întregii familii.”

„Cu prilejul onomasticii, sper ca generozitatea ta să fie răsplătită prin afecțiune, recunoștință și numeroase momente care să îți încălzească inima.”

„Sfânta Maria să îți dăruiască tihnă, să îți întărească încrederea și să îți aducă armonie în relațiile cu cei apropiați. La mulți ani!”

„Fie ca Maica Domnului să îți aline grijile și să îți fie sprijin atunci când ai nevoie. Îți doresc o aniversare a numelui plină de lumină!”

„În această zi sfântă, să simți bucuria credinței și apropierea tuturor celor care te prețuiesc. Maica Domnului să vegheze asupra ta!”

„De Sfânta Maria Mare, îți doresc claritate în gânduri, blândețe în cuvinte și cumpătare în toate hotărârile. Să ai parte de un drum frumos!”

„Maica Domnului să îți păzească familia, să binecuvânteze căminul tău și să vă țină uniți în toate împrejurările. Mulți ani binecuvântați!”

„Să întâmpini acest praznic cu recunoștință și sufletul deschis. Îți doresc credință statornică și puterea de a găsi binele chiar și în perioadele dificile.”

Editor : C.S.