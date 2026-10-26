Mesaje de Sfântul Dumitru 2026. Urări de „La mulți ani” pentru persoanele care își sărbătoresc ziua onomastică

Sărbătoarea Sfântului Dumitru, din 26 octombrie, este un prilej de a transmite gânduri bune celor care își celebrează ziua onomastică. Pentru familie, prieteni sau colegi, o felicitare poate exprima afecțiune, recunoștință ori apreciere. Mai jos am pregătit o selecție de mesaje și urări deosebite, potrivite pentru a fi trimise sărbătoriților.

În calendarul ortodox, pe 26 octombrie este cinstit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Sărbătoarea este distinctă de cea a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, prăznuit pe 27 octombrie.

Mesaje religioase de Sfântul Dumitru

„De Sfântul Dumitru, Dumnezeu să îți dăruiască sănătate și pace în suflet. Să întâmpini fiecare zi cu credință și cu nădejde. La mulți ani!”

„Sfântul al cărui nume îl porți să îți fie ocrotitor, iar rugăciunea să îți aducă alinare în clipele grele. Îți doresc o onomastică binecuvântată!”

„La mulți ani, Dumitru! Să ai parte de înțelepciune în alegeri, de răbdare în încercări și de bucuria de a face bine.”

„Mă rog ca această sărbătoare să te găsească în putere, cu inima împăcată și familia aproape. Harul lui Dumnezeu să te însoțească pretutindeni!”

„Cu prilejul zilei numelui, îți doresc să păstrezi vie speranța și să găsești în credință sprijin pentru tot ceea ce ai de împlinit.”

„Dumnezeu să îți binecuvânteze casa cu înțelegere și dragoste. Să vă bucurați unii de ceilalți și să treceți împreună peste orice încercare. La mulți ani!”

„Fie ca pilda curajului Sfântului Dimitrie să îți dea tăria de a rămâne aproape de valorile în care crezi. Îți doresc ani senini și oameni cu suflet bun alături!”

„În această zi de sărbătoare, îți trimit un gând de rugăciune: să primești mângâiere pentru grijile tale și ajutor pentru a merge înainte cu încredere.”

„Să îți fie sufletul ferit de deznădejde, vorbele pline de blândețe și faptele călăuzite de iubire. O onomastică în pace, sub ocrotirea Sfântului Dumitru!”

„La ceas de sărbătoare, îți doresc să găsești răgaz pentru rugăciune și recunoștință pentru darurile vieții. Dumnezeu să te țină sănătos, înconjurat de cei dragi!”

Urări deosebite pentru ziua onomastică

„De ziua numelui tău, îți mulțumesc pentru felul în care știi să fii aproape atunci când contează. Îți doresc să primești aceeași grijă pe care o oferi celor din jur. La mulți ani!”

„Astăzi mă gândesc cu drag la toate amintirile care ne leagă și la câte mai avem de adunat. Să ne găsim mereu timp pentru o întâlnire și o poveste!”

„La mulți ani, Dumitru! Îți doresc să duci la capăt proiectul la care ții atât de mult și să te bucuri de reușită alături de cei care te-au susținut.”

„Îți urez o zi în care să lași deoparte graba și să te bucuri de telefoanele, vizitele și îmbrățișările celor care țin la tine. Meriți să fii sărbătorit cu toată dragostea!”

„Pentru mine, numele tău înseamnă un om pe care mă pot baza. De onomastică, îți doresc prietenii statornice și promisiuni respectate, așa cum sunt cele pe care le faci tu.”

„Chiar dacă astăzi ne desparte distanța, mă bucur că pot să îți trimit un gând bun. Mi-e dor de discuțiile noastre și sper să ne revedem curând. La mulți ani de Sfântul Dumitru!”

„Să ai curajul să începi ceea ce amâni de mult și răbdarea de a învăța pe parcurs. Îți țin pumnii pentru tot ce urmează și mă bucur să îți fiu aproape!”

„Cu ocazia zilei tale de nume, vreau să îți spun cât prețuiesc discreția cu care ajuți și atenția pe care o acorzi fiecăruia. Îți doresc să întâlnești aceeași generozitate.”

„La mulți ani unui om alături de care până și o zi obișnuită devine mai frumoasă! Să îți păstrezi umorul și plăcerea de a aduna lumea la aceeași masă.”

„Îți doresc ani în care să ai timp pentru locurile pe care vrei să le descoperi, pentru pasiunile tale și pentru oamenii de care îți este dor. Astăzi, toate gândurile bune se îndreaptă spre tine!”

Mesaje de „La mulți ani” pentru 26 octombrie, de Sfântul Dumitru

„La mulți ani de Sfântul Dumitru! Îți doresc să privești cu mulțumire ceea ce ai construit până acum și cu încredere spre ce urmează. Să te bucuri de munca ta și să ai alături oameni cu care să poți împărtăși fiecare reușită.”

„Cu ocazia onomasticii, îți urez sănătate și puterea de a-ți urma planurile, chiar și atunci când lucrurile înaintează mai greu decât ai sperat. Să nu îți lipsească sprijinul celor apropiați și nici satisfacția de a vedea că eforturile tale au avut rost.”

„Astăzi, de ziua numelui tău, îți doresc să primești vizita pe care o aștepți, telefonul care te bucură și vestea de care ai nevoie. Să fie o sărbătoare cu conversații lungi și cu sentimentul că ai lângă tine oamenii potriviți. La mulți ani!”

„La mulți ani, Dumitru! Sper să găsești în lunile care vin ocazia de a face acel lucru pe care l-ai tot lăsat pentru mai târziu. Fie că este o călătorie, o schimbare sau o pasiune, îți doresc să faci primul pas și să te bucuri de alegerea ta.”

„De Sfântul Dumitru, îți transmit cele mai sincere felicitări și multă prețuire. Vă doresc, ție și familiei tale, înțelegere, grijă unii față de ceilalți și cât mai multe prilejuri de a vă aduna cu bucurie în jurul aceleiași mese.”

„Îți doresc o zi de nume în care să te simți apreciat pentru omul care ești și pentru tot ceea ce faci. Să auzi astăzi cuvintele de mulțumire pe care, în graba de zi cu zi, cei din jur poate nu reușesc să ți le spună. La mulți ani, cu drag!”

„La mulți ani de onomastică! Să îți păstrezi curiozitatea, să cunoști oameni de la care ai ce învăța și să descoperi preocupări care îți fac plăcere. Îți doresc să începi fiecare etapă a vieții cu dorința de a afla ce poate aduce frumos.”

„Cu prilejul sărbătorii Sfântului Dumitru, vă doresc sănătate, echilibru și rezultate pe măsura muncii depuse. Să aveți parte de colaborări bazate pe respect și de timpul necesar pentru a vă bucura de viața de familie. La mulți ani!”

„Pentru ziua ta de nume, îți doresc să ai încredere în propriile hotărâri și libertatea de a schimba direcția atunci când simți că este nevoie. Să găsești în cei apropiați înțelegere și încurajare pentru alegerile care contează pentru tine.”

„Astăzi îți trimit o urare însoțită de promisiunea că vom găsi curând timp să sărbătorim pe îndelete. Până atunci, îți doresc să fii sănătos, să ai motive de mulțumire și să te bucuri de atenția tuturor celor care se gândesc la tine. La mulți ani de Sfântul Dumitru!”

Editor : C.S.