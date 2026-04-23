Mesaje și felicitări de Sfântul Gheorghe 2026. Cele mai frumoase urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 23 aprilie

Pe 23 aprilie 2026, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie din calendarul bisericesc. Cu acest prilej, numeroși români care poartă numele sfântului își celebrează ziua onomastică și primesc urări din partea celor apropiați. În acest context, am pregătit o selecție de mesaje și felicitări care pot fi transmise celor sărbătoriți, pentru a marca momentul într-un mod special.

De Sfântul Gheorghe, surprinde-i pe cei dragi cu cele mai sincere și frumoase urări de „La mulți ani”.

Urarea recomandată de preot pentru ziua onomastică de Sfântul Gheorghe

„La mulți ani binecuvântați tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua numelui! Fie ca Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință și apărător al credinței, să vă ocrotească, să vă întărească în încercările vieții și să vă călăuzească pașii pe calea cea bună. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate trupească, pace sufletească și luminare a minții, iar harul Său să rămână asupra familiilor voastre, aducând în casele dumneavoastră înțelegere, bucurie și binecuvântare.”, a transmis Marius Oblu, preot la Biserica Iancu Vechi-Matasari din București

Sfântul Gheorghe 2026: Cele mai frumoase mesaje de „La mulți ani”

„La mulți ani! Îți doresc ca Sfântul Gheorghe să îți fie mereu ocrotitor, să îți aducă sănătate, liniște sufletească și puterea de a merge înainte indiferent de încercările vieții!”

„La mulți ani, George! Fie ca această zi sfântă să îți deschidă drumuri frumoase, să îți aducă oameni buni alături și să îți umple sufletul de bucurie și speranță!”

„De ziua numelui tău, Gheorghe, îți doresc o viață trăită cu credință, cu împliniri profunde și cu momente care să îți rămână mereu în inimă!”

„La mulți ani, Georgiana! Să ai parte de putere interioară, de succes în tot ce îți propui și de o viață în care să nu-ți lipsească iubirea și respectul celor din jur!”

„Sărbătoarea Sfântului Gheorghe să îți aducă pace în suflet, claritate în gânduri și bucurii care să îți lumineze fiecare zi a vieții tale! La mulți ani minunați”

„La mulți ani împliniți, Gina! Fie ca drumul tău să fie mereu binecuvântat, iar fiecare pas să te apropie de împlinirea tuturor visurilor tale!”

„Îți doresc, George, o viață senină, în care sănătatea, iubirea și norocul să te însoțească în fiecare moment important al existenței tale!”

„La mulți ani, draga mea Georgiana! Fie ca Sfântul Gheorghe să te ocrotească neîncetat și să îți ofere liniște sufletească, echilibru și încredere în tine!”

„Gheorghe, îți trimit gânduri bune și urări sincere de fericire, împliniri și reușite care să îți aducă satisfacție în fiecare etapă a vieții tale!”

„La mulți ani, George! Să ai o viață plină de lumină, curaj și realizări care să te facă mândru de drumul tău!”

Urări pe care să le trimiți de ziua onomastică pe 23 aprilie

„La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Îți doresc ca această zi binecuvântată să îți aducă liniște în suflet, speranță în gânduri și bucurii care să te însoțească tot anul!”

„De 23 aprilie, îți doresc ca viața ta să fie plină de sănătate, noroc și oameni care să te iubească și să te respecte cu adevărat!”

„Îți doresc ca această sărbătoare să îți deschidă inima către pace, să îți aducă lumină în gânduri și să îți ofere puterea de a merge mai departe cu încredere!”

„La mulți ani, Geta! Fie ca Sfântul Gheorghe să îți fie ghid în viață, să te ocrotească și să îți aducă împliniri în tot ceea ce îți propui!”

„De ziua numelui tău, îți trimit cele mai calde gânduri și urări de bine, sperând ca fiecare zi din viața ta să fie mai frumoasă decât cea de ieri!”

„Pe 23 aprilie, dar nu numai, să ai parte de bucurii sincere, de oameni frumoși și de o viață trăită cu sens și împlinire! La mulți ani fericiți!”

„Fie ca această zi specială să îți aducă curaj în decizii, liniște în suflet și noroc în toate planurile tale de viitor!”

„La mulți ani! Îți doresc o viață plină de momente fericite, de reușite importante și de clipe pe care să le prețuiești mereu!”

„De Sfântul Gheorghe, îți doresc ca sănătatea și norocul să îți fie alături în fiecare zi și să îți facă viața mai ușoară și mai frumoasă!”

„Să ai parte de o zi de sărbătoare plină de emoție, de iubire și de împliniri sufletești care să îți rămână mereu în amintire! Te îmbrățișez cu drag!”

Felicitări de ziua numelui

„La mulți ani, Gheorghe! Îți doresc ca numele tău să fie mereu asociat cu succes, respect și bucurii care să îți facă viața mai frumoasă în fiecare zi!”

„ Să ai parte de o viață în care fiecare vis să prindă contur și fiecare efort să îți fie răsplătit pe măsură!La mulți ani plini de realizări frumoase, George!”

„La mulți ani, Georgiana! Îți doresc o viață plină de lumină, de iubire și de împliniri care să îți aducă fericire adevărată!”

„Fie ca fiecare zi să îți aducă energie bună, oameni sinceri și reușite care să te motiveze să mergi mai departe! La mulți ani minunați!”

„ Draga mea, Gina, sper să ai mereu curajul de a-ți urma visurile și puterea de a le transforma în realitate! La mulți ani!”

„La mulți ani, Georgiana! Să ai parte de iubire sinceră, de prietenii adevărate și de o viață care să îți aducă împlinire sufletească!”

„ Fie ca fiecare pas pe care îl faci să te ducă mai aproape de succes, fericire și stabilitate în viață! La mulți ani, Gheorghe!”

„La mulți ani fericiți! Îți doresc sănătate, noroc și o inimă plină de bucurie în fiecare clipă a vieții tale!”

„La mulți ani, Georgiana! Să fii mereu înconjurată de oameni care te apreciază și de momente care îți aduc zâmbetul pe buze!”

„La mulți ani, George! Îți doresc o viață echilibrată, frumoasă și plină de realizări care să îți aducă mândrie și liniște sufletească!”

Editor : M.C.