Live TV

Mesaje și felicitări de Sfinții Împărați Constantin și Elena 2026. Urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 21 mai

Data publicării:
Mesaje și felicitări de Sfinții Împărați Constantin și Elena 2026. Sursă foto Getty Images
Mesaje și felicitări de Sfinții Împărați Constantin și Elena 2026. Sursă foto Getty Images
Din articol
Urarea recomandată de preot pentru ziua onomastică de Sfinții Constantin și Elena Mesaje pe care să le trimiți de Sfinții Constantin și Elena Cele mai frumoase urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 21 mai Felicitări speciale de ziua numelui

Pe 21 mai 2026, creștinii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, una dintre cele mai importante sărbători marcate cu cruce roșie în calendarul religios. Cu acest prilej, sute de mii de români care poartă numele celor doi sfinți, precum și variante derivate ale acestora, își serbează ziua numelui. Pentru cei care doresc să le transmită urări, gânduri bune sau mesaje de suflet, am pregătit o selecție de felicitări potrivite pentru această ocazie specială.

Cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, transmite-le celor dragi cele mai calde urări și gânduri bune, pentru a le face ziua onomastică și mai specială.

Urarea recomandată de preot pentru ziua onomastică de Sfinții Constantin și Elena

„La mulți ani binecuvântați tuturor celor care astăzi își sărbătoresc onomastica și îi au ca patroni spirituali pe Sfinții Împărați Constantin cel Mare și Elena! Fie ca acești mari ocrotitori ai credinței să vă călăuzească pașii, să vă dăruiască sănătate, liniște sufletească și putere în fața provocărilor vieții. Dumnezeu să vă lumineze calea și să vă umple sufletele și casele de bucurie, armonie și împliniri alături de cei dragi.”, a transmis preotul Marius Oblu

Mesaje pe care să le trimiți de Sfinții Constantin și Elena

  • „La mulți ani binecuvântați, Elena! Fie ca această zi să îți aducă sănătate, liniște sufletească și bucurii alături de cei dragi. Să fii mereu ocrotită și să ai parte de împliniri pe toate planurile!”
  • „La mulți ani, dragul meu Constantin! Îți doresc o viață plină de lumină, pace interioară și oameni frumoși aproape. Să ai puterea de a merge mereu înainte cu încredere și speranță!”
  • „La mulți ani! Să ai parte de sănătate, noroc și reușite în tot ceea ce îți propui. Fiecare zi să îți aducă motive de bucurie și recunoștință!”
  • „La mulți ani cu bucurie! Să fie o zi specială, plină de zâmbete, liniște și gânduri bune. Îți doresc tot ce e mai frumos în viață, alături de cei pe care îi iubești!”
  • „La mulți ani, Elena! Să rămâi mereu la fel de puternică și senină, iar viața să îți ofere doar momente frumoase și oameni de suflet aproape!”
  • „Fie ca norocul să te însoțească în tot ceea ce faci, iar fiecare pas să te ducă mai aproape de împlinire și succes. La mulți ani, Constantin!”
  • „La mulți ani! Să ai parte de sănătate, pace în suflet și zile senine. Bucură-te de fiecare moment și de oamenii care îți sunt aproape!”
  • „Fie ca această zi să îți aducă zâmbete sincere, liniște și împliniri care să îți rămână în suflet pentru totdeauna. La mulți ani fericiți, Elena!”
  • „La mulți ani, Constantin! Îți doresc putere, echilibru și multă energie bună în tot ceea ce faci. Să ai parte de un drum frumos în viață!”
  • „La mulți ani cu sănătate și fericire! Să fie o zi luminoasă, plină de gânduri bune și oameni care te apreciază cu adevărat!”

Cele mai frumoase urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 21 mai

  • „La mulți ani minunați! Fie ca acest nou început simbolic să îți aducă mai mult echilibru, sănătate și reușite care să te facă mândru de drumul tău!”
  • „La mulți ani, Elena! Îți doresc o viață în care să nu-ți lipsească niciodată curajul, încrederea și bucuria lucrurilor simple. Să ai parte de oameni sinceri lângă tine și de momente care să îți aducă liniște și împlinire în fiecare zi!”
  • „La mulți ani, Constantin! Să îți fie drumul în viață stabil și plin de reușite, iar fiecare decizie să te ducă mai aproape de ceea ce îți dorești. Îți doresc putere, răbdare și mult noroc în tot ceea ce construiești!”
  • „La mulți ani! Fie ca această zi să îți aducă pace sufletească, claritate și energie bună pentru tot anul care urmează!”
  • „Să rămâi mereu aceeași persoană puternică și senină, iar viața să îți răsplătească fiecare efort cu bucurii reale. La mulți ani, Elena împliniți!”
  • „La mulți ani, Constantin! Să ai parte de un drum drept, de oportunități frumoase și de oameni care să te sprijine la fiecare pas. Fie ca succesul să vină natural în tot ceea ce îți propui!”
  • „La mulți ani! Să fie o zi care îți aduce liniște în gânduri, bucurie în suflet și speranță pentru tot ceea ce urmează. Îți doresc sănătate și momente frumoase alături de cei dragi!”
  • „La mulți ani, Elena! Fie ca fiecare zi să îți ofere câte un motiv de zâmbet și să îți aducă mai multă încredere în tine și în alegerile tale. Să fii mereu înconjurată de oameni buni!”
  • „La mulți ani, Constantin! Îți doresc să rămâi puternic în fața provocărilor și să găsești mereu soluțiile potrivite pentru a merge mai departe. Să ai parte de succes și stabilitate!”
  • „La mulți ani! Să fie o zi specială, care să îți amintească de lucrurile cu adevărat importante: sănătatea, familia și liniștea sufletească. Să ai parte de un an plin de realizări!”

Felicitări speciale de ziua numelui

  • „Îți doresc ca această zi să îți aducă energie bună, oameni sinceri alături și multe momente care să îți rămână în suflet. Să ai parte de sănătate și de un drum în viață cât mai lin și frumos!”
  • „La mulți ani cu ocazia zilei numelui! Să fie o zi în care să primești recunoștință, zâmbete și gânduri bune din toate părțile. Îți doresc să ai puterea să îți urmezi visurile și liniștea de a te bucura de fiecare pas!”
  • „Felicitări de ziua numelui! Să ai parte de o viață echilibrată, în care să nu îți lipsească încrederea, norocul și oamenii care te apreciază sincer, iar iecare zi să îți aducă un motiv de bucurie!”
  • „La mulți ani! Îți doresc ca această zi să fie începutul unei perioade mai bune, cu realizări, sănătate și momente de liniște pe care să le prețuiești cu adevărat!”
  • „La mulți ani, draga mea! Să fii mereu înconjurată de oameni care îți vor binele și să ai parte de clipe simple, dar frumoase, care să îți umple sufletul de pace!”
  • „Îți doresc să ai curaj în alegeri, înțelepciune în decizii și bucurie în tot ceea ce construiești. Să nu îți lipsească niciodată speranța. La mulți ani sănătoși și voioși!”
  • „Draga mea Elena, să îți fie viața plină de lumină, sănătate și oameni care te inspiră. Îți doresc ca fiecare zi să îți aducă un nou motiv de zâmbet!”
  • „La mulți ani cu bucurie! Îți doresc să găsești mereu echilibru între ceea ce îți dorești și ceea ce trăiești, iar liniștea sufletească să îți fie mereu aproape!”
  • „Felicitări speciale de ziua numelui! Să ai parte de succes în tot ce îți propui și de oameni care să îți fie sprijin în orice moment al vieții. Te-mbrățișez!”
  • „La mulți ani, dragul meu Constantin! Îți doresc ca această zi să îți amintească cât de frumoasă poate fi viața atunci când este trăită cu sufletul deschis și cu inima liniștită!”

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ilustrație drone război
2
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
3
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
4
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
5
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mesaje de „La mulți ani” de Sfantul Gheorghe. Foto Getty Images
Mesaje și felicitări de Sfântul Gheorghe 2026. Cele mai frumoase urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 23 aprilie
barbat cu laptop
DNSC: Atenţie la mesajele primite din surse necunoscute cu identitatea Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC
Mesaje și urări de Paște 2026. Foto Getty Images
Mesaje creștine de Paște 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți celor dragi de Învierea Domnului
Donald Trump
Donald Trump i-a felicitat pe astronauţii misiunii Artemis 2: „Sunteţi cu adevărat extraordinari. Astăzi ați făcut istorie”
Mesaje și urări de Paștele Catolic 2026. Foto Getty Images
Mesaje și urări de Paștele Catolic 2026: Felicitări pe care să le trimiți de Învierea Domnului
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-21 071309
Cum a pierdut România banii PNRR pentru baraje: din 30, a fost...
trupe NATO la exercițiul militar Steadfast Dart în România
Planul secret al Europei pentru înlocuirea NATO. La ce soluție ar...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Primul val de caniculă din acest an: Un dom de căldură se formează...
Donald Trump drapel steag Venezuela
„Hotelul spionilor”, centrul nervos al influenței SUA în Venezuela...
Ultimele știri
Sărbătoare importantă pe 21 mai 2026. Semnificația Înălțării Domnului, praznicul care încheie perioada pascală
Ucrainenii anunță că au distrus o școală de pregătire a piloților de drone ruși: cel puțin 65 de morți
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Șoc în Bănie! Mirel Rădoi vrea să fure giuvaierul Universității Craiova: „De asta nu a semnat încă...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Lobby american pentru reactorul de 5 miliarde de la Doicești. Proiectul criticat de Bolojan, promovat...
Adevărul
Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv un conac ca să scape de...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
„Curentat” la factura de energie electrică: garsonieră de 12 mp taxată cu 70% din prețul locuinței
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...