Mesaje și felicitări de Sfinții Împărați Constantin și Elena 2026. Urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 21 mai

Pe 21 mai 2026, creștinii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, una dintre cele mai importante sărbători marcate cu cruce roșie în calendarul religios. Cu acest prilej, sute de mii de români care poartă numele celor doi sfinți, precum și variante derivate ale acestora, își serbează ziua numelui. Pentru cei care doresc să le transmită urări, gânduri bune sau mesaje de suflet, am pregătit o selecție de felicitări potrivite pentru această ocazie specială.

Cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, transmite-le celor dragi cele mai calde urări și gânduri bune, pentru a le face ziua onomastică și mai specială.

Urarea recomandată de preot pentru ziua onomastică de Sfinții Constantin și Elena

„La mulți ani binecuvântați tuturor celor care astăzi își sărbătoresc onomastica și îi au ca patroni spirituali pe Sfinții Împărați Constantin cel Mare și Elena! Fie ca acești mari ocrotitori ai credinței să vă călăuzească pașii, să vă dăruiască sănătate, liniște sufletească și putere în fața provocărilor vieții. Dumnezeu să vă lumineze calea și să vă umple sufletele și casele de bucurie, armonie și împliniri alături de cei dragi.”, a transmis preotul Marius Oblu

Mesaje pe care să le trimiți de Sfinții Constantin și Elena

„La mulți ani binecuvântați, Elena! Fie ca această zi să îți aducă sănătate, liniște sufletească și bucurii alături de cei dragi. Să fii mereu ocrotită și să ai parte de împliniri pe toate planurile!”

„La mulți ani, dragul meu Constantin! Îți doresc o viață plină de lumină, pace interioară și oameni frumoși aproape. Să ai puterea de a merge mereu înainte cu încredere și speranță!”

„La mulți ani! Să ai parte de sănătate, noroc și reușite în tot ceea ce îți propui. Fiecare zi să îți aducă motive de bucurie și recunoștință!”

„La mulți ani cu bucurie! Să fie o zi specială, plină de zâmbete, liniște și gânduri bune. Îți doresc tot ce e mai frumos în viață, alături de cei pe care îi iubești!”

„La mulți ani, Elena! Să rămâi mereu la fel de puternică și senină, iar viața să îți ofere doar momente frumoase și oameni de suflet aproape!”

„Fie ca norocul să te însoțească în tot ceea ce faci, iar fiecare pas să te ducă mai aproape de împlinire și succes. La mulți ani, Constantin!”

„La mulți ani! Să ai parte de sănătate, pace în suflet și zile senine. Bucură-te de fiecare moment și de oamenii care îți sunt aproape!”

„Fie ca această zi să îți aducă zâmbete sincere, liniște și împliniri care să îți rămână în suflet pentru totdeauna. La mulți ani fericiți, Elena!”

„La mulți ani, Constantin! Îți doresc putere, echilibru și multă energie bună în tot ceea ce faci. Să ai parte de un drum frumos în viață!”

„La mulți ani cu sănătate și fericire! Să fie o zi luminoasă, plină de gânduri bune și oameni care te apreciază cu adevărat!”

Cele mai frumoase urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 21 mai

„La mulți ani minunați! Fie ca acest nou început simbolic să îți aducă mai mult echilibru, sănătate și reușite care să te facă mândru de drumul tău!”

„La mulți ani, Elena! Îți doresc o viață în care să nu-ți lipsească niciodată curajul, încrederea și bucuria lucrurilor simple. Să ai parte de oameni sinceri lângă tine și de momente care să îți aducă liniște și împlinire în fiecare zi!”

„La mulți ani, Constantin! Să îți fie drumul în viață stabil și plin de reușite, iar fiecare decizie să te ducă mai aproape de ceea ce îți dorești. Îți doresc putere, răbdare și mult noroc în tot ceea ce construiești!”

„La mulți ani! Fie ca această zi să îți aducă pace sufletească, claritate și energie bună pentru tot anul care urmează!”

„Să rămâi mereu aceeași persoană puternică și senină, iar viața să îți răsplătească fiecare efort cu bucurii reale. La mulți ani, Elena împliniți!”

„La mulți ani, Constantin! Să ai parte de un drum drept, de oportunități frumoase și de oameni care să te sprijine la fiecare pas. Fie ca succesul să vină natural în tot ceea ce îți propui!”

„La mulți ani! Să fie o zi care îți aduce liniște în gânduri, bucurie în suflet și speranță pentru tot ceea ce urmează. Îți doresc sănătate și momente frumoase alături de cei dragi!”

„La mulți ani, Elena! Fie ca fiecare zi să îți ofere câte un motiv de zâmbet și să îți aducă mai multă încredere în tine și în alegerile tale. Să fii mereu înconjurată de oameni buni!”

„La mulți ani, Constantin! Îți doresc să rămâi puternic în fața provocărilor și să găsești mereu soluțiile potrivite pentru a merge mai departe. Să ai parte de succes și stabilitate!”

„La mulți ani! Să fie o zi specială, care să îți amintească de lucrurile cu adevărat importante: sănătatea, familia și liniștea sufletească. Să ai parte de un an plin de realizări!”

Felicitări speciale de ziua numelui

„Îți doresc ca această zi să îți aducă energie bună, oameni sinceri alături și multe momente care să îți rămână în suflet. Să ai parte de sănătate și de un drum în viață cât mai lin și frumos!”

„La mulți ani cu ocazia zilei numelui! Să fie o zi în care să primești recunoștință, zâmbete și gânduri bune din toate părțile. Îți doresc să ai puterea să îți urmezi visurile și liniștea de a te bucura de fiecare pas!”

„Felicitări de ziua numelui! Să ai parte de o viață echilibrată, în care să nu îți lipsească încrederea, norocul și oamenii care te apreciază sincer, iar iecare zi să îți aducă un motiv de bucurie!”

„La mulți ani! Îți doresc ca această zi să fie începutul unei perioade mai bune, cu realizări, sănătate și momente de liniște pe care să le prețuiești cu adevărat!”

„La mulți ani, draga mea! Să fii mereu înconjurată de oameni care îți vor binele și să ai parte de clipe simple, dar frumoase, care să îți umple sufletul de pace!”

„Îți doresc să ai curaj în alegeri, înțelepciune în decizii și bucurie în tot ceea ce construiești. Să nu îți lipsească niciodată speranța. La mulți ani sănătoși și voioși!”

„Draga mea Elena, să îți fie viața plină de lumină, sănătate și oameni care te inspiră. Îți doresc ca fiecare zi să îți aducă un nou motiv de zâmbet!”

„La mulți ani cu bucurie! Îți doresc să găsești mereu echilibru între ceea ce îți dorești și ceea ce trăiești, iar liniștea sufletească să îți fie mereu aproape!”

„Felicitări speciale de ziua numelui! Să ai parte de succes în tot ce îți propui și de oameni care să îți fie sprijin în orice moment al vieții. Te-mbrățișez!”

„La mulți ani, dragul meu Constantin! Îți doresc ca această zi să îți amintească cât de frumoasă poate fi viața atunci când este trăită cu sufletul deschis și cu inima liniștită!”

Editor : M.C.