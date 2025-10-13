Live TV

reciclare pet microplastice
Foto: Profimedia Images
Folosirea produselor din plastic se dovedește a fi mai periculoasă decât se credea până în prezent. Un studiu al cercetătorilor din New York, citat de The Guardian, arată că microparticulele din acest material intră în organism și pot ajunge chiar și la creier. Îngrijorător este faptul că particulele fine de plastic sunt peste tot în jurul nostru și ne afectează tacit. Chimiștii atrag atenția asupra faptului că particule de plastic se regăsesc chiar și în apa de la robinet. Medicii spun că ingerarea microplasticelor duce la boli digestive, probleme endocrinologice și chiar la cancer.

 

Acumulăm cantități tot mai mari de microplastice în organism

Fie că ne gândim la haine, cosmetice, la ustensilele din bucătărie, covoarele din mașină sau la cele din sufragerie - toate produc particule de plastic care ajung, într-un fel sau altul, în organismul uman.

Covoarele din polimeri, prin acțiunea luminii și prin acțiune mecanică, se deteriorează treptat și eliberează mictroplastice care ajung în atmosfera pe care o respirăm, arată prof.dr.ing. Daniela Ștefan, profesor Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologie.

Un exemplu elocvent îl reprezintă ustensilele de plastic din bucătărie. Neurologii recomandă să le evităm. Inclusiv folosirea lor ca recipiente pentru băuturi calde este de evitat, în condițiile în care studiile recente scot la iveală o realitate șocantă: oamenii acumulează în corp, la acest moment, mai mult plastic decât o făceau în urmă cu 20 de ani.

Sursă de boli grave

Microplasticele, odată intrate în organsim, afectează tubul digestiv, dar și sistemul endocrin. Medicii aduc în discuție chiar și incidența crescută a unor forme de cancer.

Vorbim despre tulburări endocrine la adolescenți - și aici cele mai importante sunt tulburarile de pubertate, de ciclu menstrual -, iar în cazul persoanelor adulte de anumite tulburări hormonale, care se pare că sunt corelate cu infertilitatea. (n.r. Microparticulele din plastic) pot să producă anumite forme de cancer, în special pentru acele organe care sunt controlate hormonal, a spus prof. dr. Radu Tincu, medic primar ATI.

Experții din străinătate și-au extins cercetările și asupra efectelor la nivelul creierului. Rezultatele sunt terifiante: până la 5 grame de microplastice, adică echivalentul unei lingurițe se pot acumula în organul central al sistemului nervos.

Oamenii duc microplasticele în natură

Pantofii de drumeție și echipamentul pentru activități în aer liber sunt probabil o sursă semnificativă de poluare cu microplastice în sălbăticie, sugerează studiul, care a verificat prezența acestui material nociv în mai multe lacuri montane din Adirondack, în nordul statului New York.

Cercetătorii au măsurat nivelurile de microplastice în două lacuri, care se numără printre cele mai importante surse de apă pentru râul Hudson - unul care este foarte frecventat de drumeți și un alt lac care este departe de orice potecă și rar atins de activitatea umană.

Probele prelevate din lacul cu trafic pietonal intens au înregistrat niveluri de aproximativ 23 de ori mai ridicate.

Pantofii de drumeție cu talpă moale și îmbrăcămintea sintetică „par să contribuie în mod semnificativ la pătrunderea microplasticelor în aceste ape îndepărtate, altfel curate”, a declarat Tim Keyes, cercetător în domeniul datelor la Universitatea Sacred Heart, care a lucrat independent la acest proiect împreună cu compania sa, Evergreen Business Analytics, și organizația non-profit Adirondack Hamlet to Huts.

Cercetări anterioare au descoperit că până la 70% din microplasticele dintre probele prelevate din ocean proveneau din îmbrăcăminte. Între timp, substanța a fost găsită în nori și în probe de precipitații.

microplastice
Foto: Getty Images / Andrzej Rostek

În 2023, Keyes a prelevat probe de microplastice din Lacul Tear of the Clouds, situat la aproximativ 1.300 de metri altitudine. Lacul este foarte frecventat de drumeți, deoarece se află în vecinătatea unui segment de traseu care face parte din mai multe trasee mai mari.

Keyes a trimis proba la un laborator independent, care a găsit 9,45 particule pe mililitru. Deoarece zona era frecventată doar de drumeți, „s-a presupus că poluarea cu microplastice era adusă în zonă în mare parte prin depuneri aeriene”, au scris autorii, adică în principal prin precipitații.

Acum, ei bănuiesc că s-au înșelat. Autorii s-au întors doi ani mai târziu, la începutul anului 2025, pentru a preleva probe din Lacul Tear, precum și din Moss Pond, pe care articolul îl descrie ca „un corp de apă izolat, fără trasee”, situat la o altitudine similară.

Laboratorul independent a detectat aproximativ 0,73 particule pe ml în Moss Pond și aproximativ 16,54 particule pe ml în Lacul Tear - o diferență de aproximativ 23 de ori, ceea ce sugerează că traficul de drumeți joacă un rol important. Pantofii ușori de drumeție pot elibera microplastice similare cu cele din anvelope, care sunt o altă sursă de poluare, a spus Keyes.

„Este un indiciu destul de clar, având în vedere diferența marcantă între nivelurile de microplastice din cele două lacuri, unul fiind izolat, iar celălalt, Lake Tear, fiind situat pe o rută frecventată de zeci de mii de drumeți în fiecare an”, a spus cercetătorul american.

Autorii spun că rezultatele sunt menite să genereze conștientizare și să sublinieze motivul pentru care industria ar trebui să producă îmbrăcăminte și încălțăminte care să elibereze mai puține microplastice. Drumeții ar trebui să ia în considerare purtarea de încălțăminte cu talpă din cauciuc dur, care eliberează mai puțin plastic în comparație cu talpile moi, și să poarte îmbrăcăminte din fibre sintetice sub cea din fibre naturale.

