Moșii de toamnă 2026: Câte pachete se împart pe 7 noiembrie și ce alimente trebuie să conțină. Explicațiile preotului

Moșii de toamnă, sărbătoriți sâmbătă, 7 noiembrie 2026, sunt dedicați pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Cu acest prilej, credincioșii participă la slujbe, aduc pomelnice la biserică și împart alimente de pomană în memoria rudelor și a apropiaților. Numărul pachetelor și conținutul acestora diferă în funcție de tradițiile locale și de posibilitățile fiecărei familii. Rânduiala îmbină rugăciunea cu milostenia și păstrează vie legătura sufletească dintre generații.

În 2026, Moșii de toamnă sunt prăznuiți înainte de începerea Postului Nașterii Domnului, care debutează pe 15 noiembrie.

Moșii de toamnă 2026: Ce semnifică praznicul celebrat pe 7 noiembrie

Moșii de toamnă, cunoscuți în tradiția populară și sub numele de Sâmbăta Morților, reprezintă una dintre zilele importante dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice în calendarul ortodox. În 2026, sărbătoarea este marcată sâmbătă, 7 noiembrie, și îi îndeamnă pe credincioși să-și amintească de cei care nu mai sunt printre noi și să se roage pentru sufletele lor.

Potrivit rânduielii bisericești, în această zi sunt pomeniți atât membrii familiei și apropiații, cât și cei care nu mai au pe nimeni care să le cinstească amintirea. Credincioșii participă la slujbele oficiate în biserici și îi încredințează pe cei dispăruți milei lui Dumnezeu.

De unde provine denumirea de „Moși”

Denumirea de „Moși” provine din tradiția cinstirii strămoșilor și face trimitere la înaintașii familiilor și ai comunităților. Obiceiul păstrează vie memoria generațiilor care au trăit înaintea noastră și exprimă respectul față de cei care au lăsat o moștenire spirituală și familială.

Alegerea zilei de sâmbătă are, la rândul său, o semnificație religioasă. În tradiția ortodoxă, aceasta este dedicată în mod special pomenirii celor adormiți și amintește de șederea Mântuitorului Iisus Hristos în mormânt, înainte de Înviere.

Zilele de pomenire a morților din calendarul ortodox

Pe parcursul anului bisericesc, biserica ortodoxă a rânduit mai multe zile dedicate pomenirii colective a celor trecuți la cele veșnice.

Printre cele mai importante se numără Moșii de primăvară, cunoscuți și ca Moșii de Mucenici, Moșii de vară, sărbătoriți în sâmbăta dinaintea Rusaliilor, Moșii de toamnă, marcați în prima sâmbătă din luna noiembrie, precum și Moșii de iarnă, prăznuiți înainte de Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, în sâmbăta de dinaintea Lăsatului sec de carne.

Câte pachete se împart în Sâmbăta Morților

De Sâmbăta Morților, credincioșii pregătesc pachete cu alimente pe care le oferă de pomană în memoria celor trecuți la cele veșnice. Numărul acestora nu este stabilit printr-o rânduială bisericească, astfel că fiecare familie hotărăște câte daruri pregătește, în funcție de posibilități și de tradițiile păstrate în comunitatea din care face parte. În anumite zone există obiceiul de a împărți trei pachete, numărul fiind asociat simbolic cu Sfânta Treime, însă această practică nu este obligatorie.

Ce alimente trebuie să conțină

„În ceea ce privește conținutul lor, pachetele pot cuprinde atât alimente specifice sezonului, cât și produse tradiționale oferite cu prilejul pomenirii. Coliva ocupă un loc central în rânduiala de pomenire, fiind unul dintre cele mai importante simboluri ale acestei zile. Preparată din grâu fiert, îndulcit cu zahăr sau miere, aceasta amintește de înviere și de speranța vieții veșnice. Credincioșii o aduc la biserică pentru a fi binecuvântată în cadrul slujbei, după care o împart celor prezenți. Alături de aceasta, vinul, colacii și lumânările se regăsesc printre elementele tradiționale ale pomenirii.

Fructe și preparate de sezon

Pentru pachetele oferite de pomană sunt alese adesea fructe specifice perioadei, precum strugurii, perele, merele și nucile, dar și dulciuri sau preparate de casă. Un desert întâlnit în această perioadă este plăcinta cu dovleac, asociată cu specificul toamnei.

În anumite regiuni se păstrează și obiceiul de a adăuga un bănuț în pachet, despre care tradiția populară spune că ar simboliza norocul și belșugul. Această practică nu face însă parte din rânduiala bisericească.

La biserică, credincioșii aduc și pomelnice cu numele celor adormiți, pentru ca aceștia să fie amintiți în timpul slujbei. De asemenea, poate fi adusă prescura, pâinea folosită în cadrul Sfintei Liturghii, însă aceasta nu reprezintă un aliment obligatoriu pentru pachetele de pomană.

Biserica nu impune o listă fixă de produse sau un număr prestabilit de daruri pentru Moșii de toamnă. Obiceiurile diferă de la o regiune la alta, iar semnificația acestei zile nu este dată de valoarea sau cantitatea alimentelor oferite, ci de rugăciunea pentru cei adormiți și de milostenia făcută în amintirea lor.” , a explicat preotul Marius Oblu

De ce se împart vase noi pe 7 noiembrie 2026

În unele regiuni ale țării, pomana oferită în Sâmbăta Morților este așezată în vase noi, precum farfurii, străchini sau căni, care sunt dăruite ulterior celor care primesc alimentele. Obiceiul este păstrat din generații și este asociat cu respectul față de cei pomeniți și cu dorința de a face un dar folositor celor aflați în nevoie.

În momentul împărțirii, cei care oferă pomana rostesc, de regulă, formula „Dumnezeu să-l ierte”, transformând gestul într-un act de milostenie și de pomenire. Astfel, darurile nu au doar o valoare materială, ci devin și un simbol al grijii față de aproapele și al păstrării amintirii celor trecuți la cele veșnice.

Editor : M.C.